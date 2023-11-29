富途毅行永不停步 富途創辦人李華：人生就是挑戰不可能
「毅行已成我必定參加的年度項目，過程中所要的堅毅及永不放棄精神，無論在營商或人生的路上都是必需的。」自2014年起，李華便積極參加毅行者的活動，作為富途證券（下稱：富途）創辦人難免不時都有應酬及壓力，體重亦因此起伏不定，但每年參與毅行者，要跨越低谷高峰，除了提醒他日常也要鍛鍊身體，對他來說更多的意義是磨練其意志毅力及探索個人極限，同時，在毅行路上與隊友遇到任何困難，都要堅持下去，克服面對，亦如同他創辦富途一樣，即使經歷過不少困難，一直保持初心，堅持下去，這份堅毅的精神亦令富途成功扎根香港11年。
「由跑一分鐘到走一百公里，開始了就不要放棄，不要停下來。」
富途由2014年就一直贊助樂施毅行者活動，踏入富途11周年，李華除了繼續親身參與，更組織13隊隊伍參賽，捐出百萬港元在全港公開招募香港市民加入成為隊友，除了希望籌得更多款項，以支持樂施會協助弱勢社群持續地改善生活外，更希望大家可以在毅行的過程中，磨練出韌性，而剛過去的11月，亦是富途第6年參與『樂施毅行者』活動。
然而，要不是李華多次完成毅行者的經驗，憑著他斯文的外形，大家可能以為他平常只會待在辦公室，他亦笑稱自己是IT男：「其實在2012年之前我都沒有運動的習慣，有一段時間身體狀態非常差，即使走幾步樓梯都氣喘，之後我到醫院檢查，報告發現我的血脂是正常人的十七倍，當時醫生跟當時只有30多歲的我說如果我再不運動，40歲後可能就要每天見到他。」此後，李華開始將更多運動融入生活，通過長距離騎行和跑步找到良好的身體狀態，並將熱愛運動的精神帶入富途，不慬在一年內踩了8千公里的單車，更因看了村上春樹的書而開始嘗試馬拉松跑步，由一開始是跑1分鐘走2分鐘，到後來能跑十幾公里，甚至在公司內與運動愛好者組成戶外徒步組織，再一直到喜歡上需要走畢100公里的毅行者活動。在參與毅行的過程，他發現當中所需的團結、堅毅以及挑戰不可能的精神與富途的企業文化不謀而合，更將這份「毅行精神」成為了富途企業文化的重要部分，為企業發展增添韌性。
「每個人在通往未來道路上的毅行旅程，都需要無比堅毅力量繼續前行。」
李華回想2014年第一次參與毅行者，就發現它與一般馬拉松不一樣，「毅行者是一個團隊的活動，有一種夥伴同行的精神。由一開始預備賽事要控制體重就充滿挑戰，就如同我一開始創辦富途在融資上亦波折重重的經過一樣，而隊伍間的合作，亦跟創業路上的團隊需要互相契合一樣。」他補充在創業的旅途上大家都要經歷不同的挑戰，創業過程中會有不同面向的壓力，但只要如同在毅行當中，堅持下去，就可與隊員互相幫助就越過不同的里程碑。他補充：「運動跟事業是相輔相成，運動更幫助我減清壓力，因為運動會使多巴胺和腎上腺刺激素分泌，可以為精神減壓，情緒更平穩，又可令日常辛勞工作的自己可以放鬆一下，所以我十分鼓勵富途的員工一起參與毅行者活動。」
訪問當日，與李華一起參與毅行的富途員工隊伍成員，就不約而同表示覺得參與100公里毅行的過程相信是一生人難忘的回憶，整個過程是對個人的探索，挑戰自我極限的好機會，成員之一的Ian表示：「在過程中我們體會到『永不止步』的富途精神，因為除了是賽事當中的100公里，還是在100公里之後，我們面對未來的不同狀況，我們同樣要繼續這種精神。」而有份參加毅行的其他員工則表示，除了挑戰自我，可以藉活動為社會上有需要的人籌得善款，覺得相當有意義，李華最後補充富途未來將繼續積極支持各種的公益活動，回饋社會大眾。
（資料及相片由客戶提供）