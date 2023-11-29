富途毅行永不停步　富途創辦人李華：人生就是挑戰不可能

「毅行已成我必定參加的年度項目，過程中所要的堅毅及永不放棄精神，無論在營商或人生的路上都是必需的。」自2014年起，李華便積極參加毅行者的活動，作為富途證券（下稱：富途）創辦人難免不時都有應酬及壓力，體重亦因此起伏不定，但每年參與毅行者，要跨越低谷高峰，除了提醒他日常也要鍛鍊身體，對他來說更多的意義是磨練其意志毅力及探索個人極限，同時，在毅行路上與隊友遇到任何困難，都要堅持下去，克服面對，亦如同他創辦富途一樣，即使經歷過不少困難，一直保持初心，堅持下去，這份堅毅的精神亦令富途成功扎根香港11年。



「由跑一分鐘到走一百公里，開始了就不要放棄，不要停下來。」

富途由2014年就一直贊助樂施毅行者活動，踏入富途11周年，李華除了繼續親身參與，更組織13隊隊伍參賽，捐出百萬港元在全港公開招募香港市民加入成為隊友，除了希望籌得更多款項，以支持樂施會協助弱勢社群持續地改善生活外，更希望大家可以在毅行的過程中，磨練出韌性，而剛過去的11月，亦是富途第6年參與『樂施毅行者』活動。

然而，要不是李華多次完成毅行者的經驗，憑著他斯文的外形，大家可能以為他平常只會待在辦公室，他亦笑稱自己是IT男：「其實在2012年之前我都沒有運動的習慣，有一段時間身體狀態非常差，即使走幾步樓梯都氣喘，之後我到醫院檢查，報告發現我的血脂是正常人的十七倍，當時醫生跟當時只有30多歲的我說如果我再不運動，40歲後可能就要每天見到他。」此後，李華開始將更多運動融入生活，通過長距離騎行和跑步找到良好的身體狀態，並將熱愛運動的精神帶入富途，不慬在一年內踩了8千公里的單車，更因看了村上春樹的書而開始嘗試馬拉松跑步，由一開始是跑1分鐘走2分鐘，到後來能跑十幾公里，甚至在公司內與運動愛好者組成戶外徒步組織，再一直到喜歡上需要走畢100公里的毅行者活動。在參與毅行的過程，他發現當中所需的團結、堅毅以及挑戰不可能的精神與富途的企業文化不謀而合，更將這份「毅行精神」成為了富途企業文化的重要部分，為企業發展增添韌性。

李華在過去幾年的毅行活動，都會帶領隊友一起做好熱身運動才出發。

富途捐款百萬港元首次在全港公開招募贊助所有富途參賽隊伍的費用及捐出善款予樂施會，出錢出力支持樂施會的慈善項目。

富途員工隊伍成員在毅行的路上帶着無比的勇敢及堅韌的精神翻山越嶺，成功挑戰自我。

「每個人在通往未來道路上的毅行旅程，都需要無比堅毅力量繼續前行。」

李華回想2014年第一次參與毅行者，就發現它與一般馬拉松不一樣，「毅行者是一個團隊的活動，有一種夥伴同行的精神。由一開始預備賽事要控制體重就充滿挑戰，就如同我一開始創辦富途在融資上亦波折重重的經過一樣，而隊伍間的合作，亦跟創業路上的團隊需要互相契合一樣。」他補充在創業的旅途上大家都要經歷不同的挑戰，創業過程中會有不同面向的壓力，但只要如同在毅行當中，堅持下去，就可與隊員互相幫助就越過不同的里程碑。他補充：「運動跟事業是相輔相成，運動更幫助我減清壓力，因為運動會使多巴胺和腎上腺刺激素分泌，可以為精神減壓，情緒更平穩，又可令日常辛勞工作的自己可以放鬆一下，所以我十分鼓勵富途的員工一起參與毅行者活動。」

訪問當日，與李華一起參與毅行的富途員工隊伍成員，就不約而同表示覺得參與100公里毅行的過程相信是一生人難忘的回憶，整個過程是對個人的探索，挑戰自我極限的好機會，成員之一的Ian表示：「在過程中我們體會到『永不止步』的富途精神，因為除了是賽事當中的100公里，還是在100公里之後，我們面對未來的不同狀況，我們同樣要繼續這種精神。」而有份參加毅行的其他員工則表示，除了挑戰自我，可以藉活動為社會上有需要的人籌得善款，覺得相當有意義，李華最後補充富途未來將繼續積極支持各種的公益活動，回饋社會大眾。

李華身體力行支持毅行活動，是希望富途能夠鼓勵大眾培養個人意志以及團結精神，富途亦將繼續積極支持各種的公益活動，回饋社會大眾。

成員平均年齡為55.75歲的富途557隊伍亦成功完成100公里的毅行，證明體魄心境與年齡完全沒有關係。

在100公里的毅行中難免會有受傷的時候，李華說除了要靠堅毅的意志，與伙伴同行互相支持亦十分重要。

（資料及相片由客戶提供）