DECATHLON｜法國科研全新冬季系列 讓你「冬遊樂活」玩轉冬天！

無論今個冬天你想外遊享受滑雪樂，或是留在香港遠足郊遊親親大自然，冬裝都是必要的一環。最好的冬裝除了要具備功能性，可以好好保暖，亦要有時尚性，方便打卡。DECATHLON全新推出的冬季系列由位於法國的山地運動設計總部科研，功能、外觀、性價比一應俱全，是你「冬遊樂活」的好伙伴！



DECATHLON全新冬季系列：法國科研 功能、外觀兼備

聖誕節將至，相信不少港人都希望把握這個假期外遊，甚至是到日本感受一下滑雪樂。當然，大部分港人依然會留港過節，而終於等到冬天，遠足郊遊等活動亦是迎來旺季。不論是去日本還是香港，冬裝都是不可或缺，因為一身好的冬裝不但可以讓你在10度或-10度都能感受到暖意，而且不顯臃腫的外型亦方便你在不同地方打卡，免去脫外套才能打卡的煩惱。

DECATHLON全新推出的冬季系列出自山地運動設計總部，這個1999年於法國白朗峰山谷成立的中心雲集出色的設計團隊，為今季研發出一款又一款功能和外觀兼備的冬裝，外套、保暖內衣、保暖褲和鞋一應俱全，總有適合你的冬裝！

▼▼▼ DECATHLON全新冬季系列一覽 ▼▼▼

成人三合一羽絨外套 TRAVEL 500

男士三合一羽絨外套 TRAVEL 500，共4種配色：卡其色、黑色、灰色、白灰色。建議零售價: HK$899

女士三合一羽絨外套 TRAVEL 500，共4種配色：白色、黑色、淺灰色、紫色。建議零售價: HK$899

成人款三合一羽絨外套能輕鬆應對三種不同的天氣狀況，內層羽絨外套為可拆式，內含85％羽絨和15％羽毛，能提供卓越的保暖效果。同時，外套採用防水系數為5,000mmH²O的塗層布料（符合JIS 1092標準），可抵擋大風大雨等惡劣天氣，既防水又抗風。

兒童三合一防水遠足外套

7-15 歲男童三合一防水遠足外套，共4種配色：深藍色、啡黃色、藍啡色、碳灰色。建議零售價: HK$399

7-15 歲女童三合一防水遠足外套，共2種配色：粉紅色、深藍色。建議零售價: HK$399

無論目的地氣溫如何，孩子只需擁有一件三合一外套便可根據天氣變化隨時調整穿法，輕鬆應對溫差！兒童三合一防水遠足外套內附可拆式刷毛外套，同時採用防水系數5,000mmH²O的塗層布料，不論遠足和戶外活動中都可保持乾爽和溫暖。鮮亮配色亦適合孩子作日常穿搭。

成人雪地遠足防水連帽外套 SH900

男士雪地遠足防水連帽外套 SH900，共3種配色：卡其綠色、奶茶色、藍黑色。建議零售價: HK$899

女士雪地遠足防水連帽外套 SH900，共3種配色：霧藍色、棕黃色、淺灰色。建議零售價: HK$899

雪地遠足防水連帽外套採用雙層填充物，能有效鎖住空氣達到保暖效果，適合在低至-20°C的嚴寒天氣穿著。外套防水塗層布料的系數達15,000mmH²O（符合JIS 1092標準），同時配備人造毛皮連帽、手腕袖口和高領設計，可阻止冷空氣進入，全面防風防雪。

男士滑雪外套 500

男士滑雪外套 500，共4種配色：黑色、棕色、卡其綠色、銀灰色。建議零售價: HK$799

對於滑雪愛好者來說，一件能確保溫暖度和防水性的滑雪外套必不可少。滑雪外套 500 含 50% 羽絨及 50% 羽毛內襯，實測於 -9°C的天氣下仍能保持溫暖，防水透氣膜及接縫貼條亦提供出色保護。多口袋設計更助你快速存取必要的滑雪配件，穿上外套便可與親朋在白雪上同樂。

成人滑雪保暖內衣 BL500、滑雪保暖褲 BL500

男、女士滑雪保暖內衣 BL500，男款共5種配色：黑色、灰藍色、灰色、軍藍色、迷彩灰。女款共3種配色：黑色、淺藍色、白色。建議零售價: HK$129

男、女士滑雪保暖褲 BL500。建議零售價: HK$129

保暖內衣及保暖褲專為滑雪愛好者設計，聚酯纖維面料除了提供優異的保暖性能，更能快速吸濕排汗。保暖內衣採用標準直裁設計，適合任何身形穿著，半高領設計更提升保暖度，讓你在寒冷的山坡上時刻保持乾爽舒適。

成人保暖防水登山遠足鞋 SH500

男士保暖防水登山遠足鞋 SH500，共4種配色：黑色、棕色、碳灰色、深藍色。建議零售價: HK$399

女士保暖防水登山遠足鞋 SH500，共4種配色：黑色、藍灰色、米白色、綠色。建議零售價: HK$399

兼具保暖與防水性能的登山遠足鞋讓雙腳在低至 -15°C 的雪雨天氣下穿著仍能保持舒適，防水透氣薄膜則能夠保持雙腳乾爽。此外，緩震鞋底採用了 SNOWCONTACT 科技及3mm大粒鞋釘，在雪地行走可確保出色的抓地力。

兩大優惠「賞」你買

第一賞：即日至12月31日，DECATHLON ONE會員於門店和網店購物，可享有雙倍會員積分優惠。憑分換領現金禮券，可於下次消費時使用。記得先免費登記做會員，然後再購物！

第二賞：由即日起至12月31日，DECATHLON ONE會員在網店或任何門店購物滿HK$350，即可自動獲得抽獎機會一次。DECATHLON將抽出10位得獎顧客，獎品為HK$5,000 DECATHLON現金禮券。（受條款及細則約束）

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（資料及相片由客戶提供）