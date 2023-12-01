一文睇清歐霸晉級形勢　利物浦穩奪首名　利華古遜延強勢全勝

歐霸盃完成5輪分組賽，出線形勢逐漸明朗，已決出12支晉級隊伍，當中包括利物浦﹑阿特蘭大及利華古遜穩奪16強席位，白禮頓與韋斯咸仍然要為小組首名努力。



已肯定晉級的隊伍：韋斯咸﹑弗賴堡﹑馬賽﹑白禮頓﹑阿特蘭大*﹑士砵亭﹑利物浦*﹑雷恩﹑維拉利爾﹑布拉格斯拉維亞﹑羅馬﹑利華古遜*

*為鎖定小組首名

編按：歐霸小組首名直入16強，次名則需要與歐聯分組第3名進行附加賽

A﹑B組：英超兩軍仍為首名努力

A組賽果：弗賴堡5：0奧林比亞高斯；FK TSC 0：1韋斯咸

B組賽果：AEK雅典0：1白禮頓；馬賽4：3阿積士

A﹑B組的小組出線隊伍已經決出，但首﹑次名依然有機會調位，畢竟只得小組首名才可直入16強，故此首名非常重要。韋斯咸與弗賴堡在A組同得12分，兩軍最後一輪正面交鋒，一旦和波的話，「鎚仔幫」即可以較佳對賽成績獲得首名。另一英超球隊白禮頓，憑祖奧柏度12碼一箭定江山，下輪鬥榜首的馬賽爭奪首名。

白禮頓穩奪出線資格。（路透社）

C﹑D組：阿特蘭大穩奪首名 C組最混亂

C組賽果：布拉格斯巴達1：0貝迪斯；格拉斯哥流浪1：0阿里斯利馬素

D組賽果：阿特蘭大1：1士砵亭；格拉茨0：1捷斯托佐華

先說D組，阿特蘭大賽和士砵亭後，以11分排榜首，即使下仗輸波都篤定以較佳對賽戰績壓過士砵亭首名晉級。C組方面，是8組中形勢最混亂的一組，貝迪斯（9分）﹑格拉斯哥流浪（8分）及布拉格斯巴達（7分）依然可以爭晉級，貝迪斯最後一輪將與流浪碰頭。

阿特蘭大穩奪首名晉級資格。（Getty Images）

E﹑F組：利物浦篤定首名 維拉利爾下周補賽

E組賽果：利物浦4：0寧斯；圖盧茲0：0聖基萊斯聯

F組賽果：海法馬卡比0：3雷恩；維拉利爾3：2彭拿典奈高斯

利物浦4球大勝寧斯後，鎖定E組首名，圖盧茲（8分）與聖基萊斯聯（5分）仍然可爭奪次名位置，兩軍兩輪交手同樣和波，圖盧茲在得失球差暫時有優勢。F組方面，雷恩暫時以12分排榜首，但維拉利爾對海法馬卡比一仗早前因為以巴衝突而延期，並將於下周中補賽，換言之F組的首﹑次名仍充滿變數。

利物浦大勝寧斯，穩奪小組首名。（路透社）

G﹑H組：唯一全勝之師利華古遜 羅馬失分跌落次席

G組賽果：舒列夫2：3布拉格斯拉維亞；塞維特1：1羅馬

H組：赫根0：2利華古遜；莫迪2：2卡拉巴克

由沙比阿朗素領軍的利華古遜，今季狀態大勇，德甲至今未嘗一敗，強勢亦延至歐霸，作客兩球淨勝赫根後，成為今屆歐霸唯一全勝之師，篤定取得H組首名，而莫迪及卡拉巴克將爭奪餘下的次名。羅馬繼上輪不敵布拉格斯拉維亞後，今輪在作客下遭塞維特追平，同時以10分跌落次席，爭首名形勢被動。