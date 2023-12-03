2024歐國盃｜德國英格蘭抽好籤 西班牙撼意大利 法國再與荷蘭同組

2024歐洲國家盃抽籤結果出爐，東道主德國抽得好籤，同組實力不算太強；英格蘭位於C組，同組對手實力一般；反而B組的西班牙及D組的法國，同組隊伍戰力相近，惡鬥難免。



德國在A組與蘇格蘭、匈牙利及瑞士同組，實力上應較同組對手優勝，但德國近期友賽戰績一般，先後不敵土耳其及奧地利，主帥拿高士文相信要盡快調整球隊的狀態，才穩操勝劵。

2024歐國盃吉祥物Albärt在抽籤儀式中登場。（Getty Images）

B組除了阿爾巴尼亞實力稍遜外，種子隊伍西班牙、世界盃4強常克羅地亞及上屆冠軍意大利實力相當，出線誰屬實難預料。

C組英格蘭則算抽得好籤，斯洛文尼亞、丹麥及塞爾維亞都不算強勁的對手，當然主帥修夫基並沒有輕視對手，他表示：「塞爾維亞有強力中鋒如米祖域（Aleksandar Mitrovic），而斯洛文尼亞是我剛擔任英格蘭主帥時的對手，我不會忘記門將祖赫特的撲救，如果不是他，我可能已經不是英格蘭的領隊了。」修夫基2016年上任時，第2仗便是面對斯洛文尼亞，當時他帶領英軍只能以0：0賽和對手。

雖然英格蘭抽得好籤，但主帥修夫基沒有輕視對手。（Getty Images）

D組法國與荷蘭曾是外圍賽同組對手，法國曾兩勝荷蘭，但「橙衣軍團」在外圍賽末段重拾佳態，年輕球員也日漸成熟，法國到明年實難言穩勝，奧地利則是新興勢力，而附加賽A組亦可能是波蘭出線，因此D組實屬潛在死亡之組。

E組比利時及F組葡萄牙實力明顯比同組對手強得多，出線形勢較為明朗，反而值得留意是受戰火影響的烏克蘭，以及昔日的魚腩部隊盧森堡能否在附加賽脫穎而出，實在令人期待。

2024歐國盃將於明年6月中在德國上演。（Getty Images）

2024歐國盃分組形勢：

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：附加賽A組勝方（波蘭/威爾斯/芬蘭/愛沙尼亞）、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、附加賽B組勝方（以色列/波斯尼亞/烏克蘭/冰島）

F組：土耳其、附加賽C組勝方（格魯吉亞/希臘/哈薩克/盧森堡）、葡萄牙、捷克

2024歐國盃賽事資料：

主辦國：德國

舉辦城市：10個

比賽日期：6月14日至7月14日