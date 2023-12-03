英超速評｜曼聯無還手之力0:1負紐卡素 作客強隊進退失據坦帥無符

助教麥卡倫賽後帶領一眾曼聯球員向隨隊造訪聖占士公園的球迷拍掌致謝，可能是「紅魔鬼」作客紐卡素一仗的最佳表現，如果只論場上的演出，他們完全是乏善足陳。曼聯以0：1敗走，輸掉今季第6場英超賽事，14戰得24分排第8，落後榜首的阿仙奴達9分。



挾着聯賽3連勝的氣勢作客紐卡素，曼聯今場卻沒還手之力，前線組織欠奉，安東尼馬迪爾、拉舒福特、般奴費南迪斯，以至後備入替的凱倫等進攻球員，竟然都沒有射門，全場唯一中目標的埋門，是由阿歷真度加拿祖取得的。右翼安東尼馬菲奧斯在補時階段曾經將皮球送入網窩，但因隊友哈利馬古尼越位在先，而令入球無效。

哥頓在55分鐘為紐卡素射入全場唯一的入球。（Getty Images）

防守上，坦赫格以勞基梳爾移入中路，夥拍馬古尼表現尚可，門將奧拿拿亦忘記了周中歐聯的失誤，有幾次關鍵撲鍵，但他們無法阻止安東尼哥頓在55分鐘接應捷比亞右路傳地波傳中，近門撞入全場唯一的入球。紐卡素除了以14戰26分升上第6位外，也締造了百年來的紀錄，他們面對曼聯連續3場獲勝兼不失球，是自1897年以前的首次。

當然，曼聯備受傷兵問題困擾，陣中有利辛度馬天尼斯、美臣蒙特、基斯甸艾歷臣及卡斯米路等傷兵，周中也要踢歐聯；可是，紐卡素傷兵更多，超過10人倦勤，而且周中同樣要應付歐聯賽事，且對手是法甲勁旅巴黎聖日耳門，因此紅魔無法以傷疲問題當作輸波藉口。

安東尼在補時曾將皮球送入網窩，但被判越位在先，曼聯的利古朗上前找旁證理論。（路透社）

事實上，曼聯所謂在11月聯賽不敗，取得3連捷，實在有不少水份，畢竟他們打敗的富咸、盧頓及愛華頓，全是「下半版」的球隊；坦赫格的球隊，一面對實力稍強的對手就腳軟，今季6場敗仗，對手分別是阿仙奴、曼城、熱刺、白禮頓、水晶宮，還有今仗的對手紐卡素，除了水晶宮外，其他都是「上半版」球隊；曼聯上季作客前8名球隊，同樣悉數敗陣。

拉舒福特今季表現患得患失，改踢右翼後，狀態更差。（Getty Images）

OPTA的統計顯示，拉舒福特向前的傳送幾乎全部傳失。（網上圖片）

坦赫格賽後表示：「我們在上半場很艱難，但下半場開始入局了，我們在最後階段更有很好的反撲。我們創造出機會，應該可以有入球，可惜越位在先。（再次落敗）我會跟球隊一起檢討，並為下仗（對車路士）做好準備。」坦赫格其中一個必須關注的問題，便是拉舒福特的狀態，他今季聯賽只入了兩球，自從轉踢右翼後更患得患失，今場不單沒有射門，17次傳球只得11次成功，基本上若向前傳都幾乎傳失。

然而，曼聯的問題不只是一兩個球員的問題，作客強隊，戰術上是主攻還是主守？前場要逼搶還是退到半場防守，似乎都沒有定案，球員像是落場後自由發揮，這又焉能取得好成績？坦赫格在完場哨子響起後的呆站半晌，多少反映出他也無計可施。