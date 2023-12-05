英超特攻｜曼聯周中快車迎戰車路士　紅藍會「細」味品嚐

經歷聯賽3連勝後，曼聯上周末作客紐卡素以0：1敗陣，彷彿又打回原形。「紅魔鬼」在周中「英超快車」回到主場，迎戰水準同樣飄忽的車路士，將合演一場「細」均力敵的比賽。（球賽編號：FB9268，12月7日凌晨4時15分開賽，NowTV 621台直播）



曼聯在11月聯賽連贏富咸、盧頓及愛華頓，而且3場不失一球，狀態似告回升，可是他們先於歐聯作客加拉塔沙雷浪費領先兩球的優勢，被對手以3：3逼和，回到英超賽場作客紐卡素，更無還擊之力下，以0：1飲恨，觀乎他們近10場賽績：勝勝負負勝負勝勝和負，完全是無路捉，水準相當飄忽。

曼聯上季以4：1大破車路士，但之前5場對壘，均告賽和。（Getty Images）

雖然今仗曼聯在奧脫福出戰，但也沒有太大優勢，今季11次主場作賽，僅取得6勝5負；如果只計算聯賽的主場賽事，「紅魔鬼」亦僅獲3勝3負的劣績，昔日的主場威力，如今蕩然無存。

加拿祖是曼聯前線上狀態最好的一人，近3場入了2球。（Getty Images）

億萬大軍車路士同樣表現飄忽，可以4：1大破熱刺，賽和曼城、阿仙奴及利物浦等前三甲勁旅，但同時在主場不敵諾定咸森林、賓福特等中游份子；而以他們近7場「勝和負勝和負勝」這樣的走勢，似乎今場可能開個和局。

車路士周末對白禮頓時少打一人，全靠安素費南迪斯梅開二度，才能以3：2擊敗對手。（Getty Images）

事實上，曼聯及車路士雙方近6次對壘，便有5次打和；而且這5場和局中，入球悉數是兩球或以下。兩軍水準飄忽，今場勝負難料，隨時又是一場和局，若考慮曼聯今季聯賽未嘗一和，那麼「入球小」也是可靠的選擇。