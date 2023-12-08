英超特攻｜中場大將復出　撐曼城作客盧頓反底　小勝止頹勢

周中以0：1敗走阿士東維拉後，曼城近4場聯賽只錄得3和1負，是近年罕有得低潮；不過，隨着中場大將洛迪卡斯簡迪（Rodri）刑滿復出，而且對手只是「升班馬」盧頓，相信「藍月亮」今場可反底吐烏氣。（球賽編號：FB9398，12月10日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



隊長根度簡離隊、主將奇雲迪布尼長期養傷，但曼城季初除了輸掉社區盾外，卻打出8連勝（包括歐洲超級盃12碼射贏西維爾），似乎克服了這問題，但其實是控球防中洛迪攻防兼備，掩蓋了球隊陣容上結構性的毛病，是以洛迪今季停賽的4場賽事，「藍月亮」都告敗陣。

盧頓首戰英超，因此經驗豐富的巴克里（下）在陣中作用舉足輕重。（Getty Images）

不過，洛迪今場復出，另一翼鋒基亞利殊亦停賽刑滿，令主帥哥迪奧拿有較多兵源調動。再者，曼城上一次於聯賽兩連敗，已是2018/19年球季的事，當年在「聖誕快車」期間，他們先於主場以2：3不敵水晶宮，再作客以1：2負於李斯特城；但以盧頓的實力，相信難以對曼城構成威脅。

防中洛迪已成為曼城陣中最重要一員，他今季缺陣4場，球隊都悉數落敗。（Getty Images）

盧頓今季首戰英超，雖然聯賽只得兩勝暫以9分排「尾四」（也全靠愛華頓被扣了10分），但今季有幾場踢得精彩，例如以1：1賽和利物浦，以及剛剛以3：4僅負榜首的阿仙奴。當然，盧頓的致命傷跟另兩支升班馬一樣，就是防守太差，他們15場失了30球，正正僅好過般尼（33球）及錫菲聯（41球）。

基亞利殊今仗刑滿復出，也可增加曼城的兵源調動。（Getty Images）

由於盧頓今季首戰英超，他們上次跟曼城對壘已是1999年的事，因此對賽往績沒太多參考作用；以實力而言，曼城技高不止一籌，只是近期士氣受損，而盧頓今季於主場雖輸掉4場，但未有一場敗仗是輸多過兩球，因此今場不如博「藍月亮」小勝從谷底反彈吧。