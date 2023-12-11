歐聯全攻略｜曼聯生死戰迎拜仁慕尼黑　紅魔「大」難臨頭？

歐聯分組賽來到最後一場，近況反覆的曼聯要在A組死裏逃生，就必須於主場擊敗已出線的拜仁慕尼黑，同時冀求同組另兩隊哥本哈根及加拉塔沙雷分出勝負，但這談何容易，「紅魔鬼」恐怕是難逃「大」難。（球賽編號：FB9546，12月13日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



曼聯上場作客加拉塔沙雷，領先兩球下以3：3賽和對手，出線機會轉趨被動。現時德甲勁旅拜仁以13分穩奪小組首名，哥本哈根與加拉塔沙雷同得5分，兩軍勝方將與拜仁攜手出線，只得4分的曼聯，除了要自己爭氣擊敗拜仁外，還要寄望另一場和氣收場，方可晉級。

曼聯分組賽作客拜仁時，以3：4落敗。（Getty Images）

雖然拜仁剛於德甲以1：5慘負法蘭克福，但曼聯又何嘗不是難兄難弟，在英超主場吞了般尼茅夫3隻光蛋；事實上，「紅魔鬼」今季水準飄忽不定，近5場錄得2勝1和2負，值得留意的是，這5場中有4場總入球超過2球。

到了歐聯戰場，曼聯除了主場1：0小勝哥本哈根外，其餘4場不僅只得1和3負，且比數大上大落，最少都失掉3球，因此總入球也超過2球。

凱倫在歐聯表現特別醒神，5場賽事已為曼聯貢獻了5球。（Getty Images）

今季轉投拜仁的哈利卡尼過去曾20次面對曼聯，共取得6入球4助攻的不俗數據。（Getty Images）

曼聯近5次與拜仁對壘，稍處下風，取得1勝1和3負；無獨有偶，除了那場1：1的和局外，其餘4場總入球都超過2球。拜仁戰意成疑，曼聯臨場發無從捉摸，勝負難料，但眾多迹象顯示，總入球都傾向「大」，相信紅魔今仗確實「大」難臨頭。