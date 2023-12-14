美斯訪港門票周五開售　名宿表演賽及賀歲盃詳情+票價+購票方法

2024年初，香港將會連演3場有外地球星參與的表演賽，當中包括1月的「世界足球傳奇盃」、2月4日由美斯（Lionel Messi，又譯梅西）領軍、碧咸（David Beckham）做班主的國際邁阿密對香港隊、2月13日再有賀歲盃，同樣有托迪等名宿參賽。而香港隊對國際邁阿密的友賽，周五（15日）早上開售。

對於3場表演賽在短短3星期間上演，香港足總主席霍啟山表示已協調過，不擔心影響票房。



繼「世界足球傳奇盃」、國際邁亞密訪港後，賀歲盃同樣邀請一眾名宿來港，中國香港足球總會主席霍啟山對此感到高興，他希望透過一連串的足球盛事推動香港的足球發展，直言「球賽愈多愈好」，並樂見球賽在香港引起不少話題。

對於香港連辦3場表演賽、且賽期相近，除了外隊來港，還有省港盃，期間更有港超聯、高級組銀牌決賽、菁英盃等不同賽事，賽事編排得密密集集，霍啟山指如今的賽期是足總與各方面協調後的成果。

霍啟山不擔心3場表演賽的票房。（梁鵬威攝）

對於3場外隊賽會否互相影響票房，霍啟山指，賀歲盃的定位與一月的名宿賽有所不同，「賀歲盃的定位不是名宿賽，而是國際級比賽，邀請到不少曾贏得世界盃冠軍的球員，對手是香港隊成員。一月的賽事以名宿為主，更有香港名宿及藝人出戰，娛樂性較高。」霍同時表示，不同賽事迎合不同球迷，故對票房都有信心。問到關於國際邁阿密訪港一事，他則表示為了尊重其他賽事，不便回應。

至於原定明年1月31日及2月7日舉行的省港盃，會否因而改期，霍啟山表示要尊重賀歲盃的主辦方，所以未有多談，同時透露省港盃的比賽日期及對手，現時與廣東省溝通中，有待公布，強調所有安排了的賽事都會上演。

2024年初3場表演賽資料：

（公關提供）

世界足球傳奇盃2024：奧雲大師隊 對 史高斯傳奇隊

日期：2024年1月20日

時間：下午4時

地點：香港大球場

票價：幣980元、680元、480元及280元，另設100元的長者及學生特惠票

售票詳情：已於AlipayHK、Cityline購票通、美團貓眼公開發售

已公布參賽陣容：奧雲、史高斯、費高﹑基拔圖施華﹑皮利斯﹑貝加﹑史米沙及麥馬拿文、科拿、路爾斯加西亞、巴路士、希斯基，杜迪克、卻克蘭、拿鐵斯、比亞堤；布朗、普波斯基、布力摩亞、基利士比、軒祖、費士達、劉榮業、王福榮、山度士、梁能仁、李健和、林嘉緯、盧均宜、陳偉豪、林敏聰、關禮傑、徐榮

（兩隊分別由13名國際球星﹑10名本地名宿及5名香港各界名人組成，上演3節各30分鐘的表演賽）

比賽宣傳海報。（Talter Asia）

香港隊 Vs 國際邁阿密

日期：2024年2月4日

時間：下午4：00

地點：香港大球場

公開訓練入場券（2月3日）：580至780港元

賽事門票（2月4日）：880至4880港元

售票平台：Klook（12月15日早上11時開售）

已公布陣容：官方公布國際邁阿密大軍包括美斯、布斯基斯及佐迪艾巴；香港隊陣容待定

賀歲盃宣傳海報。（公關提供）

FWD富衛保險賀歲盃

日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台（開售日期待定）

已公布參賽陣容：

世界名星隊：托迪、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、佩奧爾、祖利奧施薩、大衛占士

香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫