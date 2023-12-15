中國退役短跑名將因毆打外母被行政拘留　3年間反覆上訴仍難脫罪

中國短跑名將張培萌在2020年捲入家暴風波，妻子指在懷孕期間被打，張培萌更因為搶孩子而出手打外母，被公安判罰行政拘留5日，他向有關方面提上訴而獲得暫緩，然後近3年反覆訴訟又被駁回，直至周四（14日），內媒指張培萌終於因事件被行政拘留5日。



中國退役短跑名將張培萌捲入官非。（資料圖片／Getty Images）

張培萌與妻子張莫涵在2019年6月結婚，並育有一女。張莫涵在同年10月，在微博驚爆原來一直遭到張培萌虐打，無論是婚前婚後﹑懷孕﹑坐月，同樣受到家暴，期間曾試過3次報警及1次驗傷。張莫涵當丈夫道歉後，為了女兒都會原諒對方，但當張莫涵發現對方有婚外情後，忍無可忍，決定離婚。

張培萌與張莫涵在2020年分居，妻子與女兒搬回哈爾濱的娘家，但張培萌在同年8月時，帶同一班人來到外母家，強行闖入對方的家中，嘗試搶回女兒，混亂中外母與一名家屬被張培萌打傷。同年12月，哈爾濱公安向張培萌判罰行政拘留5日。

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張培萌隨後透過微博反擊，直指妻子曾因他晚了回家，而被對方拿着菜刀在門口等候，更飛刀直接劈他在身上，他的羽絨被弄破了，他指自己的睪丸被妻子抓傷﹑被妻子揮拳打到耳嗚﹑三天一小打，五天一大打，並以「瘋子」形容妻子，就算對方十月懷胎，更爬過2米高的鐵絲網闖入學校。

張培萌曾經發長文，回應家暴指控。（微博截圖）

張培萌透過法庭為自己平反，就事件提出上訴，同時是拉鋸戰的序幕，公安方面接納並暫緩處罰，稱張培萌沒有打外母的行為，而他抱回女兒都不違反任何行政法，所以認為5日的行政拘留的處分應該撤回。2021年5月，公安方面決定維持原判，根據當事人的證供及傷勢等證據，證實張培萌做過相關行為。

張培萌再不心息，再向法院上訴，希望撤銷有關的判決，而哈爾濱市道里區人民法院及哈爾濱市中級人民法院先後開庭，同樣駁回張培萌的上訴。內地傳媒《上游新聞》指，張培萌在周一（11日）因為毆打外母而被公安行政拘留5日。

張培萌在事發3年後才被拘留，不少網民坦言摸不着頭腦，為何要花如此長時間才被捕。張培萌退役後在清華大學任教，周四（14日）清華大學回應指，已按照程序向他進行處分。

張培萌與蘇炳添﹑謝震業﹑莫有雪合作勇奪2015年世錦賽4X100米接力的銀牌。（資料圖片／Getty Images）

張培萌在2005年加入中國國家隊，曾經奪得亞洲錦標賽100米金牌，在2015年北京主場出戰的世界錦標賽，更與蘇炳添﹑謝震業﹑莫有雪合作在4X100米接力摘下銀牌，而張培萌的100米個人最佳時間是10秒整，而他與蘇炳添合稱「百米雙雄」。

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