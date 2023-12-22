英超特攻｜聖誕快車開動　曼聯出擊征韋斯咸　紅魔作客拆鎚

風雨飄搖的曼聯上周英超0：0悶和主場無敵的利物浦，士氣大振，而且隊長般奴費南迪斯停賽刑滿復出，相信在「聖誕快車」期間作客韋斯咸，可望全取勝利3分。

（球賽編號：FB9881，12月23日晚上8時30分開賽，NowTV 621台直播）



歐聯出局、傷兵滿營、隊長停賽，曼聯踏入晏菲路球場的時候，應該沒太多人覺得他們可全身而退，豈料他們憑緊韌的防守擋住了利物浦全場34次的攻門，而且零星的反擊也頗有威脅，如果中鋒海倫（Rasmus Hojlund）把握到半單刀的機會，那便可打破「紅軍」今季主場的不敗紀錄。

曼聯鋒將海倫步大力雄，但仍未在英超「開齋」。（Getty Images）

儘管曼聯表現不俗，主帥坦赫格相信還是很掛念他們的隊長般奴，畢竟這名葡萄牙中場擁有全隊罕有的創造能力，事實上他今季創造了47次機會，冠絕英超；而「預期助攻指數」也達5.2，在聯賽中排第2，相信他今仗復出有助球隊改善攻擊力。

韋斯咸在主場特別勇猛，近6場取得5勝1和佳績，今季不時擔任單箭頭的查洛保雲（Jarrod Bowen）已攻入10個聯賽入球，僅次於夏蘭特及沙拿兩大入球機器；另外從阿積士來投的翼鋒古度斯（​​Mohammed Kudus）亦逐漸適應英超踢法，近5場入了4球，是球隊的次席射手。

曼聯隊長般奴費南迪斯今場停賽刑滿復出，可增強球隊的創造能力。（Getty Images）

不過，「槌仔幫」在周中聯賽盃作客利物浦，體力可能打了折扣，而且以對賽往績而言，雙方於英超交手6次，曼聯贏了5場，因此今場可博「紅魔鬼」否極泰來，客場奏凱。

查洛保雲今季取得了10個聯賽入球，僅次於夏蘭特與沙拿。（Getty Images）

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