澳職方程式｜2023最後一戰　墨爾本勝利迎阿德萊德聯以「和」為貴

澳職來到第10周，仍有一支不敗之師，就是墨爾本勝利，他們今季暫以4勝5和得17分排次席，落後榜首的威靈頓鳳凰3分；墨爾本勝利今周主場迎擊攻力最強的阿德萊德聯，隨時又和氣收場。

（球賽編號：FB0009，12月30日下午4時45分開賽，無綫85台直播）



墨爾本勝利上季很多時間排在榜尾，臨完賽季才發力壓過FC麥克亞瑟衝上「尾二」，但今季卻脫胎換骨，經過9周後仍未嘗敗績；勝利今季新加盟的麥赫治（Zinedine Machach）、賴恩泰格（Ryan Teague）及門將保羅艾素（Paul Izzo）都有不俗表現；但有趣的是，入球重責還是倚賴36歲老將科拿路利（Bruno Fornaroli），這名烏拉圭裔入籍兵9場聯賽已入了12球，而且曾於兩場賽事大演「大四喜」，狀態火熱。

墨爾本勝利老將科拿路利今季大爆發，9場聯賽攻入了12球，暫排射手榜首。（Getty Images）

不過，墨爾本勝利縱然保持不敗，但依然未能進佔榜首，主因就是和波太多，連同上周打吡戰作客以0：0悶和墨爾本城一仗，今季已有5次和波，是澳職12隊中最多的。

阿德萊德聯雖然以13分排第6，但攻擊力卻冠絕群雄，9戰攻入了20球，比墨爾本勝利還要多1球。相比勝利的入球集中在科拿路利身上，阿德萊德聯卻是「全民皆攻」，20個入球分別來自11名球員，其中首席射手克勞夫（Zach Clough）貢獻了5球。

阿德萊德聯攻力分散，入球最多的是球隊的12碼劊子手克勞夫，他今季入了5球。（Getty Images）

雙方在11月已曾碰頭，當時墨爾本勝利主場以1：1賽和阿德萊德聯；事實上，兩軍近3次對壘，都是以1：1打成平手。墨爾本勝利是和波專家，對賽往績也以和波為主，因此相信今仗也會以和為貴。

墨爾本勝利（右）在11月與阿德萊德聯已碰過頭，雙方當時打成1：1平手。（Getty Images）

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