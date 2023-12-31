英超速評｜曼聯29年來首負森林 表現時好時壞 真的只因傷兵潮？

曼聯讓球迷失望這件事，真的不會讓人失望。上一仗熱血反勝阿士東維拉後，連名宿加利尼維利都提醒，「紅魔鬼」總是一場贏一場輸，估不到一語成籤，他們作客諾定咸森林便以1：2敗走，29年來首次不敵森林。



今場凱倫因病缺陣，曼聯主帥坦赫格無法以上場擊敗阿士東維拉的原班陣容迎戰森林，他起用了阿歷真度加拿祖及安東尼馬菲奧斯分居左右兩翼，拉舒福特則擔任中鋒；不過，這條攻擊線完全不起作用，安東尼在右路形同虛設，只得1次成功過人，沒有關鍵傳球，卻有4次丟掉控球權，難怪他在54分鐘便被調離火線。

森林進攻中場基比斯韋特表現出色，相反曼聯右翼安東尼卻形同虛設。（Getty Images）

拉舒福特在上半場觸球次數寥寥，更沒有射門；曼聯上半場戰至32分鐘才錄得第一次埋門，但右閘雲比沙加在禁區頂的射門卻「省」中對手，讓森林門將馬特端納輕鬆沒收。

森林是稍佔上風的一隊，但上半場「入肉」攻勢卻不多，直至64分鐘，才由尼高拉斯杜明基斯（Nicolás Domínguez）接應右閘干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）妙傳，在禁區內無看管下射入打破僵局。

尼高拉斯杜明基斯無人看下，為森林射入第一球。（Getty Images）

事實上，坦赫格在半場以麥湯米尼入替小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo），卻削弱了球隊的中場防守力，除了所失首球竟然可以完全「走甩」杜明基斯外，被攻入的第二球，同樣是源於 中場失位。當時曼聯藉對方門將端納傳球失誤，由拉舒福特射入扳平，然後趁士氣高昂繼續搶攻，可是艾歷臣一記勁射被端納撲出後，森林卻以快速反擊，由基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）接應安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）在禁區頂「熨」射入網，這一球同樣是曼聯防線退得太後，中場未及回防，讓森林球員有很多空位施射。

坦赫格認為曼聯表現飄忽，跟球隊有太多傷兵有關。（Getty Images）

曼聯輸波後，20戰得31分排第7，距離第4位的阿仙奴達9分，且多賽一場，爭前四路途愈趨艱難，主帥賽後坦赫格則說：「賽果非常令人失望，我對上半場的表現尤其失望。球員都很失望，但我們需要表現得更好。」對於球隊表現飄忽，坦帥解釋：「我們無法以同一支球隊應戰，因為凱倫缺陣，我們今場又要轉陣，這對我們養成習慣沒有好處，這也解釋了我們的表現如此飄忽。我們有不少傷兵，不過到了一月有些球員可以復出，希望到時球隊的表現可以改善。」

遭曼聯賣到森林的翼鋒艾蘭加，今場的表現，明顯將曼聯的安東尼比下去。（Getty Images）

是理由也好，還是藉口也好，不變的是，曼聯自1933年以來，首次在12月份輸掉5場比賽；而且也是自1989/90年球季以來，首次在頭20場聯賽輸掉9仗；而且，他們在上季整季聯賽也只是輸了9場。

就如在曼聯反勝維拉賽後評論其表現一樣，重點不是他們贏波時的表現有多好，而是坦赫格如何讓球隊持續地有好表現，一場好，一場壞，除了讓「粉絲」失望，也可能會令新老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）下定換帥的決心。