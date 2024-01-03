轉會｜曼聯翼鋒辛祖風波落幕在即？　傳紅魔鬼積極與多蒙特談判

英超轉會窗已重開，曼聯盛傳與多蒙特指開實質談判，積極地希望將與主帥坦赫格鬧不和的翼鋒查頓辛祖，借回「蜜蜂兵團」。



曼聯翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）因紀律問題與領隊坦赫格勢成水火，自季初遭坦帥公開指訓練表現不符要求、他再於社交媒體長文反擊自稱代罪羔羊以來，他一直未曾再為曼聯一隊上陣，有指他向球會道歉、但拒絕向坦赫格道歉，早前已有傳曼聯希望能在1月將他借走。

辛祖上一次穿起曼聯球衣比賽，已是季初。（Getty Images）

德國天空體育指，曼聯目前正與辛祖的舊東家多蒙特接洽，並已展開「實際的談判」，消息指曼聯向多蒙特表明辛祖「很有興趣回到多蒙特」，紅魔鬼也積極地希望完成交易，但仍要視乎多蒙特願意承擔多少薪金。辛祖自2021年7月由多蒙特以7300萬英鎊加盟的兩年半以來，表現不符預期，他上陣82場（56場為正選），只得23場踢足90分鐘，並貢獻12個入球及6次助攻。

有指辛祖（右）也很希望回到多蒙特。（Getty Images）

多蒙特在上季戲劇性失冠、今季戰績不佳下，也屢次傳出包括隊長列奧斯在內的資深球員不滿主帥泰錫，也作出變動，找來舊部、本來執教土超安塔利亞的紐尼沙軒和施雲賓達回巢擔任助教，有傳長遠是希望下季以沙軒取代泰錫。多蒙特一向也時有「回收」高價賣走的球員，沙軒、香川真司和馬里奧葛斯便是例子，但3人「回歸」後的影響力都不及過往。

另外，曼聯季前由熱刺借用的後衛利古朗，也會結束4個月的外借，返回熱刺。《曼徹斯特晚報》引述球會人士消息指，曼聯一直只將利古朗視為馬拉西亞和盧基梳爾缺陣時的短暫替代，如今馬拉西亞復出在即，自可將利古朗「歸還」予兵源短缺的熱刺。