英超特攻｜英足盃第3圈　利物浦作客阿仙奴　紅軍「細」味兵工廠

英格蘭足總盃第3圈的重頭戲，首推阿仙奴主場迎擊在英超排榜首的利物浦；兩軍在「聖誕快車」期間相遇時打成平手，今次碰頭卻各有隱憂。

（球賽編號：FB0139，1月8日凌晨0時30分開賽，MyTV Super App直播）



阿仙奴在12月23日作客晏菲路以1：1賽和紅軍，搶得1分後獲得「聖誕榜首」，豈料在賽期頻密下，球員疲憊，不時有失誤，因而接連輸給韋斯咸及富咸，聯賽跌到第4位，落後榜首的利物浦達5分。

阿仙奴與利物浦早前在聯賽踢成1：1平手，兩軍近4次在盃賽交手，也有3次於法定時間內賽和。（Getty Images）

「兵工廠」主帥阿迪達今季輪換不算多，其中後防威廉沙列巴（William Saliba）及迪格蘭賴斯（Declan Rice）在20場英超都正選披甲，而在中場助攻助守的賴斯近兩仗疲態盡現，阿迪達若趁盃賽讓他休息一下，將是合理選擇。

利物浦氣勢正盛，上次在本土賽事輸波已是去年9月9人應戰下不敵熱刺，然而，陣中主將沙拿及防守悍將遠藤航要征戰非洲國家盃及亞洲盃，其中當然以沙拿影響最大。這名埃及翼鋒今季在英超貢獻了14球及8次助攻，即他直接間接取得紅軍聯賽入球（43球）的一半。紅軍今季只有兩場比賽沒派遣沙拿披甲，可見他在球隊絕對無可取代。

迪格蘭賴斯為阿仙奴踢足20場英超，近兩仗明顯有疲態。（Getty Images）

雙方各有隱憂，今場勝負難料，觀乎兩軍在盃賽的對賽往績卻可露一點端倪，雙方近4次在盃賽碰頭，法定時間內，利物浦贏了1次，其餘3次和波（阿仙奴則在一次社區盾在互射12碼取勝），而重點是，這4場總入球都不超過2球，因此今仗一於再追「入球小」。

利物浦主將沙拿須應付非洲國家盃而缺陣，達雲紐尼斯的表現更為關鍵。（Getty Images）

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