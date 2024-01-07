香港隊公布對國際邁亞密及省港盃名單　鬥美斯陣容近半為港超外援

由「球王」美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密，將於今年2月4日作客香港大球場，與「香港隊」合演友誼賽，門票早前一推出便售馨，引來熱議。

香港足總周日（7日）公布這支「香港隊」的名單，一如傳聞，隊中並非只得香港代表隊球員，也包括港超聯外援，而且隊隊有份。



「球王」美斯將在2月4日隨國際邁亞密訪港，與香港隊合演友賽。（Inter Miami Instagram）

在這份40人的香港隊名單中，10支港超球隊都有球員入選，當中有19人為聯賽外援，包括上屆香港足球先生、傑志前鋒明加索夫，理文的愛沙尼亞國腳射手安尼亞也在陣中。

另外，部份有份出戰亞洲盃決賽周的港腳也有份，包括葉鴻輝、謝家榮、李毅凱、陳晉一、林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞、孫銘謙、祖連奴、艾華頓和史芬彭利拿。

足總公布的球隊行程只得兩天，就是2月3日的賽前操練及2月4日的比賽。

香港隊對國際邁亞密友賽名單



守門員：葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衞：金旻奎、李毅凱 (標準流浪)、賀 爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩 (東方)、周子謙 (港會)、陳晉一 (傑志)、川瀨浩太 (冠忠南區)、荷西安祖、杜度、徐宏傑 (理文)



中場：神田夢實、林衍廷 (標準流浪)、馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂 (傑志)、保利臣、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、巴科爾、孫銘謙 (東方)、林學曦 (香港 U23)、明加索夫、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)



包括孫銘謙在內的多名港足成員，都同時入選了亞洲盃、友賽國際邁亞密和省港盃名單。（HKFA）

足總同時也公布了相隔5年終復辦的省港盃資料及名單，會先在1月31日於旺角大球場踢首回合，次回合在2月7日於越秀山體育場定勝負。

陣容之中以年輕球員為主，大多為去年在杭州亞運奪得殿軍的港隊成員；當中也不乏要「走三場」的大港腳，謝家榮、李毅凱、孫銘謙、陳晉一、林衍廷和胡晉銘都是要先踢亞洲盃，同時也進入了對國際邁亞密和省港盃的名單。

省港盃香港隊名單



守門員：雲天樂 (香港 U23)、伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衞：李毅凱 (標準流浪)、葉卓文 (均業北區)、孫銘謙 (東方)、曾以行 (香港U23)、周子謙 (港會)、陳晉一、周緣德 (傑志)、陳凱柏 (冠忠南區)、余煒廉 (理文)



中場：林衍廷 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港U23)、簡嘉亨 (港會)、趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延、胡晉銘 (理文)



前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、劉家喬 (香港U23)、馬斐、潘沛軒 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)



第42屆省港盃比賽資料



首回合 香港 Vs 廣東

地點：旺角大球場

開賽時間：晚上8：00



次回合 廣東 Vs 香港

地點：越秀山體育場

開賽時間：晚上7：30

