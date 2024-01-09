英超特攻｜英聯盃4強首回合　利物浦迎富咸　紅軍劫「富」濟貧

足總盃第3圈剛過去，殺敗阿仙奴挺進第4圈的利物浦，馬不停蹄又要征戰另一場盃賽——聯賽盃4強首回合主場迎戰富咸；紅軍今季主場未嘗敗績，雖然有多名主將缺陣，但還是可看好先拔頭籌。

（球賽編號：FB0263，1月11日凌晨4時開賽，HOY TV 77台直播）



沙拿與遠藤航雙雙參加國隊賽，中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）受傷，隊長雲迪積克在對阿仙奴一仗亦因病倦勤，未知今場能否趕及上陣，不過，觀乎利物浦作客淘汰阿仙奴一仗，尤其是下半場的表現，他們的進攻能力未受太大影響，特別是路易斯迪亞斯（Luis Díaz）亦漸重拾最佳狀態，他在對阿仙奴時轉任右翼，表現不俗，更貢獻了「埋齋」一球。

路易斯迪亞斯近仗逐漸重拾佳態，上仗對阿仙奴時攻入一球，結束8場的入球荒。（Getty Images）

利物浦令人有信心的，還有其晏菲路無敵主場，他們今季15次主場出擊，贏了13次和了2次；富咸在聯賽首循環作客時，也打出不俗水準，更一度領先3：2，無奈紅軍出名在最後階段進攻火力特別猛烈，最終富咸也以3：4飲恨。

相反，富咸作客表現差勁，近5場有4場落敗，而只在聯賽盃上一圈1：1賽和愛華頓並射贏12碼晉級；這支倫敦球會今季12場作客賽事，只取得2勝4和6負，今仗亦難以樂觀，輸少當贏，寄望次回合在主場再搏過。

利物浦於聯賽首循環主場差點不敵富咸，全靠阿諾特射入反超前的一球。（Getty Images）

往績方面，富咸面對紅軍也不算太失禮，近5次取得1勝2和2負，不過如果單論作客的話，富咸近6場造訪晏菲路則只得1勝5負的戰績；這次唯一勝仗是在2021年5月，當時紅軍正鬧中堅荒。利物浦實力、往績俱勝，又有主場之利，今場「主勝」在望。

富咸的卜比列特不單在聯賽首循環對利物浦時曾建功，近兩仗亦有入球，狀態大勇，是球隊的進攻命脈。（Getty Images）

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