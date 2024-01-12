英超特攻｜阿士東維拉歇冬期出擊　作客態沉愛華頓　矢志食拖肥

阿士東維拉今季一鳴驚人，早前先後殺敗兩支爭標份子曼城與阿仙奴，現時僅以3分落後英超榜首的利物浦，以20戰42分緊守次席，今周聯賽作客近態低沉的愛華頓，將全力爭勝，繼續向紅軍施壓。

（球賽編號：FB0316，1月14日晚上10時開賽，Now TV 621台直播）



上周是足總盃賽期，因此維拉上一次在聯賽出擊，已是12月30日主場以3：2險勝般尼的事，連同這場勝仗，他們在近6場聯賽取得4勝1和1負佳績，其中以2：3不敵曼聯一仗，其實一度領先2：0，但太早領先心態有點輕率，才大意失荊州。

維拉鋒將奧尼屈堅斯在艾馬利調教下，表現更見全面。（Getty Images）

「歐霸之王」艾馬利在去季接掌維拉後，帶領球隊表現突飛猛進，在防守上其越位陷阱戰術固然令對手一籌莫展，進攻上亦增加不同板斧，令球隊至今取得43個聯賽入球，攻力僅次曼城。但跟「藍月亮」入球集中在夏蘭特身上不同，維拉卻勝在入球分散，至今已有12名球員曾有進帳；首席射手奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）除有9球進帳，外加與沙拿並列聯賽最多的8次助攻，表現值得留意。

愛華頓在去年12月曾於聯賽連勝4場，可是到「聖誕快車」期間卻錄得3連敗，雖然當中兩場有熱刺與曼城兩個勁敵，但作客慘吞同級對手狼隊3蛋，實在令人失望。「拖肥糖」中鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）在足總盃領紅，但上訴得直，今仗應可披甲，但他今季屢誤戎機，所以他毋須停賽到底是好消息還是壞消息，實屬難料。

愛華頓中鋒卡維特利雲今季屢次浪費入球良機，否則球隊的戰績不止於此。（Getty Images）

翻查往績，愛華頓雖然在季初的聯賽盃淘汰了維拉，但單計聯賽的話，近5次面對維拉卻悉數敗陣，頗有格食格味道；加上主隊態沉而維拉勢勇，今仗還是捧「客勝」較為穩陣。

維拉近5次聯賽都能擊敗愛華頓，包括今季首循環於主場以4：0大勝。（Getty Images）

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