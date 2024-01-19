英超特攻｜利物浦作客般尼茅夫　紅軍折「茅」擴榜首優勢

今季英超榜首形勢咬緊，利物浦雖然暫時以45分領導群雄，但曼城、阿仙奴、阿士東維拉等亦步亦趨，因此「紅軍」今周作客近況不俗的般尼茅夫，實在不能有失。

（球賽編號：FB0581，1月22日凌晨0時30分開賽，Now TV 621台直播）



利物浦近況勇銳，不單豪取4連勝，近10場本土賽事亦取得8勝2和的佳績，主帥高普在傷兵滿營，更有主將沙拿及防中遠藤航分別參加非洲國家盃及亞洲盃下，仍能領軍取得優異戰果，令人歎服。

沙拿及阿諾特缺陣，利物浦前線要靠紐尼斯擔起進攻大旗。（Getty Images）

高普的調兵遣將能力在過去兩場盃賽表露無遺，在足總盃第3圈淘汰阿仙奴一役，這名德國籍主帥竟敢在未領先下派出兩員小將落場，最終在體能佔優下於比賽末段射入兩球，作客以2：0取勝；之後的聯賽盃4強首回合，這次紅軍連創造力強的右閘阿歷山大阿諾特都因傷缺陣，高普卻於落後下盡遣4大前鋒出擊，結果以2：1反敗為勝。因此，縱然紅軍仍有多員主將倦勤，但今仗依然可被看高一線。

如果以往績而論，利物浦也佔壓倒性優勢，近10次對壘，紅軍贏了9次，只輸1場，當中包括上季以9：0狂數對手；今季聯賽盃作客般尼茅夫時建功的加普與達雲紐尼斯，今仗依然是球隊爭勝的關鍵人物。

曾效力利物浦的蘇蘭基今季狀態大勇，為般尼茅夫貢獻了12個聯賽入球。（Getty Images）

其實般尼茅夫近況也不俗，近6場贏了5場，只輸過給熱刺，但他們在主場出擊並不特別出色，於聯賽主場出戰也只得3勝3和3負，而且今季也曾於聯賽盃主場以1：2不敵利物浦，所以今場還是捧「客勝」為妙。

般尼茅夫（紅黑直間）今季曾於聯賽盃主場迎戰利物浦，但以1：2落敗。（Getty Images）

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