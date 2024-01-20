世界足球傳奇盃｜名宿身材走樣風采依然　費高極投入贏盡掌聲

沿加路連山道步向香港大球場的路上，不少穿上各式各樣球衣的球迷們，一邊準備入場看「世界足球傳奇盃」的名宿賽；一邊傾談昨晚亞洲盃香港隊一球憾負伊朗的點滴，「噚晚球手球要吹啦！」「有冇得投訴？」看得出他們都是捱完夜再入場，但臉上看不到倦容，因為有機會看到世界級的足球名將獻技。



那邊廂，香港隊在卡塔爾的亞洲盃力戰憾負伊朗，縱然落敗卻贏盡口碑。把鏡頭帶回香港，奧雲、傑斯、費高、皮利斯、科拿、基拔圖施華、麥馬拿文等名宿，與一眾本地名將今日（20日）在香港大球場合演「世界足球傳奇盃」。

以上大部分球星的名字，以往通常只能從電視機的直播賽事中看到，就算訪港踢友賽，最多也只是一年一次，今次能夠在大球場現場看到這班球星獻技，實屬難得。

（趙子晉攝）

畢竟是名宿賽，不論是外國名宿或是本地名將，大多都已掛靴，從身形都略知一二。就像今次表演賽的領軍人物奧雲，從他社交網站上的相片，都感覺到他的身形比以往「健碩」不少，如今穿上球衣更是無所遁形，「大肚腩」顯而易見。奧雲他昔日在利物浦合作的前線拍檔希斯基及科拿，二人肚腩更加誇張。

有對比，有傷害，另一名利物浦名宿麥馬拿文算得上是「窈窕」，就算不是以往的一頭飄逸長髮，都是瀟灑依然。

（黃浩謙攝）

今次來港的名宿們，大多數都是「中佬」，其中臨時頂上的前紅軍門將高巴拿（Bruce Grobbelaar），現年66歲的他，開波不久後更拿出哮喘藥，吸一吸才繼續作賽。始終不少名宿也是頂住大肚腩，加上久疏戰陣，確實難以踢出高強度的足球，看到他們的肚腩上下抖動，單看都覺得沉重，幸好賽事節奏較慢，這班名宿的技術足以彌補體能的不足。

年屆66歲的高巴拿賽事期間更要吸哮喘藥。（黃浩謙攝）

奧雲首節已經正選上陣，帶領「奧雲大師隊」出戰，但這名曾經效力過「雙紅」的前鋒，除了一次半單刀機會射斜外，其餘時間較為沉寂，更被沒有史高斯的「史高斯傳奇隊」佔優，因為在隊中有費高與皮利斯的「雙核心」。

兩人在球員生涯同樣是創造力極佳的球員，今仗多次合作組織攻勢，而視野都同樣保持水準。費高今仗算得上最落力的一人，鬥心極佳，極其投入，球迷不斷高呼「Figo！Figo！」這名葡萄牙球星靠左腳熨射及妙絕笠射梅開二度，插花、盤扭，連快放都有，其中一球接應高空波控球，推過門將後射中網側，就算錯失良機，能夠現場看到這種世界級的技術，值回票價。

費高今仗十分落力及投入，引來在場球迷的歡呼。（黃浩謙攝）

以一眾本地名將，昔日南華翼鋒李健和必定是最受球迷歡迎，每當「和哥」控球時，看台隨即報以歡呼聲，李健和落底拗腰傳中，但旁證示意越位，隨即被球迷們「噓爆」。

在賽事宣傳早期，曾透露有藝人參賽，但今仗名單只得林敏驄一人，今仗的競爭性比預期為多。

林敏驄是唯一一名參賽的藝人，全場觸球一次即獲全場的歡呼。（黃浩謙攝）