英超｜阿仙奴5:0大破水晶宮 今季入13個死球 全靠陣中一戰術大師

阿仙奴主場迎擊水晶宮沒有遇到太大阻力，3名「加比爾」頭頂腳踢加助攻下，以5：0大勝對手，並以21戰43分的戰績，進佔第3，僅以2分落後少賽一場的榜首雄師利物浦。



值得一提是，「兵工廠」今季藉死球攻入了13球，冠絕英超，也佔他們總入球43球的三份之一。



雖然水晶宮排出了5後衛陣式，但鐵桶陣在防守死球上卻沒有發揮作用，阿仙奴在11分鐘便憑加比爾馬加希斯（​​Gabriel Magalhaes）接應迪格蘭賴斯開出的角球，力壓對方守將頂入；戰至37分鐘，「兵工廠」又藉角球攻勢射成2：0，這次加比爾馬加希斯接應布卡約沙卡的角球於遠柱一頂，皮球撞中對方門將甸恩軒達臣入網，官方也將此入球計算為軒達臣的「烏龍球」。

加比爾馬加希斯（6號）接應迪格蘭賴斯的角球傳中頂入，助阿仙奴在11分鐘便打開紀錄。（路透社）

阿仙奴其後完全控制戰局，門將大衛拉耶（David Raya）繼續他時有失誤，卻又有精彩撲救的「神經刀」表現，不過他在球隊攻入第3球起關鍵作用，當時他接得對手傳中後，便一手大力擲向加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），該巴西鋒將大步推過半場後再橫傳李安度杜沙特（Leandro Trossard）於59分鐘射成3：0。

李安度杜沙特憑一次反擊，助阿仙奴射成3:0。 （路透社）

阿仙奴主帥阿迪達其後換入了加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）、伊美路維、尼基迪亞及佐真奴費路等，其中馬天尼利在補時階段藉快速反擊連入兩球，助球隊湊成5：0大捷。

事實上，阿仙奴今季在死球進攻上花了不少心思，連同今場的入球，他們有13個入球是來自死球的，比傳統英式踢法的愛華頓還要多2球。今場所入的第2球，在統計上雖然未必計在死球入球，但戰術上也值得留意，當時賓韋特負責站在門將軒達臣前阻礙他出迎，加比爾馬加希斯則經過中間一輪單擋後，走到尾柱無人看管下頭槌攻門，這些配合在其他場次也屢見不鮮。

阿仙奴今季藉死球攻入13球，冠絕英超。（路透社）

這要多得他們有個專責死球戰術的助教Nicolas Jover。這名德國出世但在法國及加拿大成長的教練，曾在法甲蒙彼利埃及英超賓福特任助教，他在賓福特3季，協助球隊攻入了46個死球。這吸引了時任曼城副領隊阿迪達的注意，阿迪達並將他推薦給哥迪奧拿，Nicolas Jover順利加盟「藍月亮」並專職死球戰術訓練，難怪阿迪達2019年接掌阿仙奴後，一直想挖走Nicolas Jover；後者終於在2021年約滿曼城後轉投「兵工廠」，亦繼續專職死球戰術。

阿仙奴助教Nicolas Jover專職死球戰術，他的工作令球隊死球入球率大增。（Getty Images）

Nicolas Jover的工作立竿見影，從2021/22年球季起，阿仙奴在死球的入球率便冠絕英超，每100個死球便能轉化成5.3個入球，比第2位的利物浦雖然只多0.1，但強隊的勝負，可能最後便是受這種些微因素所影響，尤其現時英超前四位其實只差2分差距，Nicolas Jover的貢獻絕對是舉足輕重。