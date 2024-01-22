英超｜利物浦仍欠沙拿 4:0大破般尼茅夫續居首 紐尼斯祖達各入2球

儘管有沙拿等多員主將缺陣，但利物浦作客般尼茅夫憑達雲紐尼斯及迪亞高祖達分別梅開二度，以4：0大勝對手，並以21戰得48分戰績續踞英超榜首，將領先優勢再度拉開至5分。



利物浦今仗繼續有沙拿、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、蘇保斯拉爾及遠藤航等主力缺陣，主帥高普也繼續重用居迪斯鍾斯、哈維艾利洛及干拿巴特利（Conor Bradley）等小將，雖然初段組織較亂，但到20多分鐘開始便控制節奏，取得不少埋門機會。

達雲紐尼斯平時把握力為人詬病，但今場3射3中入了兩球。（路透社）

欠缺沙拿下，高普於前線以迪亞高祖達居中，達雲紐尼斯任左翼，路易斯迪亞斯則調到右翼，但三人在上半場配合一般，尤其迪亞斯到底要盤球沉底傳中，或是讓路與艾利洛或巴特利於右路進襲，似乎還未太適應新位置。

「紅軍」在下半場有些微調，祖達更多參與組織，令攻勢變得暢順，易邊後僅4分鐘便有收穫，居迪斯鍾斯在禁區頂接應長傳後傳到右路的祖達，後者第一時間妙傳入楔的紐尼斯，該烏拉圭前鋒不負所託，同樣第一時間「熨射」遠柱入網，助客軍先開紀錄。

紅軍鋒將祖達今場表現出色，貢獻了兩入球一助攻。（路透社）

及後利物浦愈踢愈順，祖達先於70分鐘接應後備入替的加普傳送，禁區右路勁射近柱入網；9分鐘後，接應巴特利傳送再建一功。紐尼斯亦不讓祖達專美，在補時階段接應祖高美斯傳中第一時間撞射入網，梅開二度，也助紅軍以4：0凱旋。

利物浦贏波後，以21戰48分續踞榜首，領先次席的曼城5分，但「藍月亮」少賽一場，而且阿仙奴與阿士東維拉同得43分列第3及第4位，英超爭標形勢依然緊湊。

錫菲聯在補時13分鐘射入12碼，戲劇性逼和韋斯咸。（Getty Images）

同日另一場錫菲聯主場迎戰韋斯咸戰情充滿戲劇性，哥尼特（Maxwel Cornet）先於28分鐘替「槌仔幫」打開紀錄，一月新加盟錫菲聯的貝尼頓迪亞斯（Ben Brereton Diaz）在完半場前1分為主隊追平；禾特普斯（James Ward-Prowse）於79分鐘射入12碼，為韋斯咸再度領先，及後錫菲聯更有利安比維斯達被逐。不過，韋斯咸之後也有右閘華迪美高法爾兩黃一紅被逐，亂了陣腳下，竟於補時13分鐘在禁區內犯規，主隊由奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）操刀中鵠，令兩軍踢成2：2。錫菲聯雖然搶得1分，但續以21戰10分的戰績敬陪末席。