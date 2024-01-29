英超特攻｜主隊防守力弱　兵工廠阿仙奴訪森林搶先入波

上周「止血」5：0大破水晶宮的阿仙奴，今周作客諾定咸森林力爭全取3分，繼續向英超榜首的利物浦施壓；他們在近5場聯賽有4場率先打破缺口，今仗面對防守力弱的森林，有望照辦煮碗。



阿仙奴之前經歷低潮，連敗3場，幸而唞足十多天後，果然「叉足電」，上仗主場迎擊水晶宮便清風送爽，慨贈對方5蛋；「兵工廠」現時21戰得43分與曼城及阿士東維拉相同，但因得失球遜於曼城，暫排聯賽第3位，並落後榜首的利物浦5分。

阿仙奴死球入球率冠絕英超，其中中堅加比爾馬加希斯便不時取得入球。（Getty Images）

事實上，由於「兵工廠」主帥阿迪達不太擅長輪換，因此在「聖誕快車」期間主力疲態畢露，難怪會經歷三連敗。有趣的是，當他們在體力充沛時，往往所向披靡，因此經常比對手率先入局，近5場聯賽便有4場先拔頭籌；其中值得留意是，中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）在這5場入2球，這名巴西國腳隨時今仗又有進帳。

諾定咸森林在去年12月下旬炒掉了主帥谷巴，曾經一度表現反彈，贏過兩支哀兵紐卡素與曼聯，令人憧憬是否會借勢重返正軌，但上場作客賓福特卻以2：3落敗；他們已連續12場有失球，近6場亦失掉了12球，防守力相當不濟。唯一慶幸是，陣中首席射手基斯活特（Chris Wood ）持續有好表現，包括近兩場都有入球。

基斯活特今季正式加盟諾定咸森林，暫有8個聯賽入球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

不過，對賽往績上，森林卻並不失禮，近6次對壘3勝3負，近3次主場都能擊敗阿仙奴。因此，「客勝」並不穩陣下，不如博「兵工廠」再度先開紀錄更好。

今季首循環阿仙奴以2：1取勝，但他們近3次作客森林悉數鎩羽而歸。（Getty Images）

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