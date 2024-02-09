足球熱話｜連格否認赴韓國為電競業務　望為FC首爾終結7年冠軍荒

曾效力曼聯多年的英格蘭前國腳連格（Jesse Lingard）宣布加盟韓職FC首爾，震驚球迷，他周四（8日）正式向新東家報到。

外界對他在韓國落班眾說紛紜，對於有指「連皇」是想在韓國發展其電競隊，他亦有所回應。



連格正式加盟FC首爾，令外界摸不着頭腦，韓媒曾引述消息指「連皇」在韓國成為最高薪外援，但大約91萬英鎊的年薪，無疑比他在英超落班時人工大縮水，而且他早前曾在沙特阿拉伯球會跟操，在薪酬方面應該會有更好的球會選擇；論競賽水平，雖然FC首爾由財閥GS集團擁有，但上一次奪得錦標已是2016年的韓職冠軍，在本地也已脫離勁旅行列。

連格周四在首爾出席記者會時，一一回應了各種提問，他先講到為何選擇FC首爾：「現在簽約了，我終於可以專注在足球之上，我期待與FC首爾一起捧盃，作為一個很有爭勝心的球員，希望在首爾的時間能奪得錦標。」

連格穿起FC首爾球衣，在班主GS集團的標記前拉頸巾。（Instagram/FC Seoul）

不過，FC首爾近年戰績低迷，不僅7年無冠，在有12隊的韓職中，近4季的戰績分別是第9、第7、第9和第7名，未能獲得亞冠盃資格。儘管有曾在英超落班多年的寄誠庸在陣中，卻無助改善戰績。

連格指，雖然有多間球會想向自己開出合約，「但大多是口頭上說說，只有FC首爾親自來到曼徹斯特看我比賽、還準備好了實體合約，當時我已決定了我想加盟，他們展現了想我來投的決心。

連格顯得相當開心。（Instagram/FC Seoul）

連格還表示，自己希望為韓國球迷帶來笑容，但自去年10月便沒有落場比賽的他，也坦承自己不在比賽狀態，惟強調自己由12月中生日之後，一直做一日兩課的訓練，也曾赴杜拜隨私人教練受訓，「希望能在體格、心理上以好狀態回歸，我距離能踢比賽已不遠了，我對自己的身體管理做得不錯的，定時健身、管控飲食，也不飲酒，現在我只想準備好自己、到日本跟球隊會合」。韓媒指，連格日內就會飛赴日本，會合在當地集訓的FC首爾大軍。

連格除了是足球員，他還擁有個人品牌JLINGZ，不僅推出服裝，也有電競隊，有指「連皇」去韓國，其中一個目的是發展其電競隊伍，畢竟韓國是頂尖電競大國之一，JLINGZ旗下也曾有LoL戰隊（League of Legends/英雄聯盟），惟在去年已解散，JLINGZ目前主要參加NBA2K的歐洲半職業聯賽。

連格在記者會上也被問到會否因場外事業分心，他答道：「我將足球和其他業務分得很清楚，足球是最重要的，踢波是我的主要目標，要在場上做得好、幫到隊友，這是我來這裏的原因。」

「電競方面，我知道這在韓國很盛行，總有一天我們會參與其中的，但這一刻，我只會關心足球。」