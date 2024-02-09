美斯風波｜主辦方Tatler Asia宣布退回一半款項　收入逾1.5億港元

美斯風波，國際邁亞密（又稱國際邁阿密）對香港隊賽事主辦方Tatler Asia今公布退回一半票價，同時公布損失4300萬港元。



Tatler Asia周五(９日)下午發稿，表示：「希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，但最後卻事與願違。國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘。可惜最後國際邁阿密通知我們美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。 」

美斯來港稱傷沒有上陣，引起牽然大波。（資料圖片／袁志浩攝）

聲明同時提及：「在場球迷似乎未有得到應有的尊重。當我們得悉美斯未能上場作賽時，我們要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，但可惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓我們感到又被打了一記響亮的耳光。」

Tatler Asia續指：「為了將這項世界級盛事帶到香港，我們投資了數百萬美元及付出了數個月的努力。香港是我們的家， 在過去超過45年來也是我們公司總部的所在地。我們期望可以創造一個具有標誌性的時刻，以支持政府的努力，讓世界記住香港的精彩。可惜對於我們和所有購票入場觀看美斯作賽的球迷來說，這個夢想已經破滅。」

「我們一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論。我們也不會逃避作為主辦單位應負的責任，因此Tatler Asia將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款。有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。」同時再次就事件致歉。

Tatler Asia同時公開活動損益表，當中沒有詳細列出各項收入和支出，僅公開「大數」，表中顯示Tatler Asia今次賽事連同票房、贊助等，收入達1.569億港元，但表演費、宣傳費、工作人員薪酬、「其他」等支出也達到1.439億，本來收益為1300萬港元，扣除50%門票退款，顯示虧損為4300萬港元。惟文件列明，所有數字未經審計，最終實際數字可能有出入。