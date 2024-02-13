賀歲盃｜佩奧爾李華度迪比亞路悉數正選　Jer、AK賽前大球場獻唱

大年初四香港大球場上演「FWD富衛保險賀歲盃」，邀來大批退役球星組成「世界明星隊」，對由香港退役球星及少數現役球員組成的「香港明星隊」，正選名單可謂粒粒皆星。



賀歲盃的「世界明星隊」雲集大批外地及香港退役球星，可謂集球迷回憶大成，現場球迷所穿的球衣或準備的打氣橫額都各色其式，有人拉起「No Totti, No Party」支持「羅馬王子」托迪；也有人用2003年皇馬訪港時，陳偉豪遭施丹「通坑渠」一事開玩笑，製作「偉豪唔使驚，施丹冇唔喺到（度）」的橫額。

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當現場播布員宣布正選名單時，佩奧爾、迪比亞路、李華度、韋拿、陳肇麒、葉鴻輝獲得的歡呼聲特別熱烈。而參賽球星們完成熱身、返回球員通道前，皮利斯和迪比亞路都親切地位球迷簽名，惹來哄動。

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比賽前約1小時，現場先由藝人演出，本地男團MIRROR成員AK（江𤒹生）先演唱個人單曲《信之卷》，緊接MIRROR另一成員Jer（柳應廷）演出人氣曲目《人類群星閃耀時》，獲觀眾報以熱烈掌聲。

正選名單：

世界明星隊

大衛占士、佩奧爾、文迪達、大衛韋拿、迪比亞路、李華度、華朗、列卡度卡華奴、托迪、馬達拉斯（隊長）、施維斯達

後備：祖利奧施薩、希比亞、皮利斯、摩連迪斯、史奈達、文迪斯



香港明星隊

范俊業、高尼路、歐偉倫、山度士（隊長）、李健和、陳志康、陳肇麒、李偉文、朱兆基 、陳偉豪、唐建文

後備：葉鴻輝、梁振邦、安基斯、李康廉、文彼得、蘇偉泉、歐陽耀冲

