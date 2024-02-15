游泳世錦賽｜潘展樂破100自世績後再奪金　天份加熱愛成就新飛魚

46.97秒，是中國游泳新星潘展樂，在杭州亞運男子100米自由泳決賽創下的成績，亦是亞洲首人在47秒內完成，但19歲的潘展樂依然不滿足，「我是以破世界紀錄為目標，所以發揮一般。」

來自浙江的潘展樂並非「大口氣」，相隔不足半年，他在多哈世界游泳錦標賽的男子4X100自由泳接力，除了協助中國隊贏得金牌，更以46.80秒打破世界紀錄。這名中國「飛魚」周四（15日）深夜再度登場，成功贏得男子100自金牌。



19歲的潘展樂名氣當然不如孫楊﹑覃海洋響亮，縱然他在2022年的布達佩斯世錦賽的100自創出47.65秒的時間，追平寧澤濤的全國紀錄，亦是中國史上第二人在100米自由泳突破48秒大關，惟當時未有一下子進入大眾的眼簾。

全國游泳冠軍賽的47.22秒﹑杭州亞運的46.97秒，潘展樂一再刷新亞洲紀錄，逐漸成為世界泳壇無法忽視的泳手，當潘展樂的名字與「飛魚」掛上等號時，他直言：「沒有世界紀錄就不配叫『中國飛魚』」。

潘展樂（右）在杭州亞運100米自由泳突破47秒大關。（資料圖片／Getty Images）

相距杭州亞運不足半年，潘展樂終於配得上他心目中「中國飛魚」的稱號，他夥拍季新傑﹑張展碩及王浩宇出戰今年多哈世錦賽的男子4X100米自由泳接力，結果以3分11.08秒，以足足1秒的優勢力壓意大利及美國，贏得金牌。負責首棒的潘展樂更游出46.80秒，打破2022年由羅馬尼亞天才泳手普波域治（David Popovici）所保持的世界紀錄。

潘展樂﹑季新傑﹑張展碩及王浩宇為中國隊在男子4X100米自由泳接力贏得金牌。（Getty Images）

來自浙江溫州市的潘展樂，當年只得4歲半就因為有出色的身體質素，而被召入溫州市少年游泳學校，自此展開了「飛魚」的生涯。潘展樂不單止有天份，他更深愛游泳，當年他的教練可以認證這一點，「他（潘展樂）只喜歡游泳，超級喜歡游泳。當他表現不好時，我罰他不能下水，他反而覺得更加難受。」

潘展樂十分熱愛游泳，前教練笑言不讓他下水是最好的懲罰。（Getty Images）

2014年的浙江省運會中，潘展樂一口氣拿下7面金牌，當年只得10歲的他說過：「比孫楊快就夠了。」直至去年杭州亞運的記者會上，他坦言不太滿意自己的表現，「我是以打破世界紀錄為目標，如今只差0.1秒是有點可惜。」同時他透露2024年的目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌。」或許有人會覺得潘展樂有點「大口氣」，他卻實實在在擁有足以實現他野心的能力。

「破世界紀錄是一個榮譽，我認為我可以比這個時間游得更快。」潘展樂打破世績後如此說道，一如以往般帶點自負，似乎是從小就有的特質。

潘展樂在男子100米自由泳順利打入決賽，周四深夜以47.53秒獲得冠軍，成功在巴黎奧運前先添世界冠軍頭銜。

游泳世錦賽國家隊4x100米自由泳摘金 19歲小將潘展樂破世界紀錄