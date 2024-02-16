英超｜76歲鶴臣操練期間不適送院　傳水晶宮易帥要暫緩

76歲老帥鶴臣（Roy Hodgson）今季帶領水晶宮的戰績欠佳，除了帥位響警號，如今連健康都響起警號。鶴臣在英國時間周四（15日）早上帶操練時，突然身體不適，需要球隊的醫護人員協助，隨後送院治理，水晶宮官方發聲明證實事件，並宣布賽前記者會取消，似乎無法領軍對愛華頓。



水晶宮現時與降班區域僅得5分差距。（路透社）

水晶宮上年3月邀請鶴臣出山救亡，順利領球隊護級，並宣布留隊多一季，年屆76的「鶴臣爺爺」毫無疑問是全英超最年長的領隊。水晶宮今季表現一般，至今僅得24分，距離降班區域只差5分。

水晶宮今季低迷，不少球迷在看台拉橫額示威。（Getty Images）

戰績欠佳，球迷不滿，水晶宮球迷多次在主場拉橫額示威，鶴臣曾說過這段時期是「執教生涯最困難」的時間，因為他們得不到球迷的支持。為了扭轉局勢，盛傳水晶宮已決定解僱鶴臣，找來前法蘭克福主帥加士拿（Oliver Glasner）接掌，英媒指水晶宮已與加士拿達成共識，只欠官宣。

76歲的鶴臣今季領水晶宮戰績一般。（Getty Images）

傳聞換帥前夕，英國時間周四早上，英媒指鶴臣在帶領操練期間不適，球隊的軍醫立即照料這名老帥，其後再送院治療，英國《每日郵報》指不少目擊事件的水晶宮職球員，同樣十分擔心鶴臣的狀況。水晶宮的社交網站兩度發文，證實鶴臣入院的消息，對愛華頓的賽前記者會取消，其後再向外報平安，指鶴臣情況穩定，他需要留院接受詳細檢查，未有公開這名老帥的病情，英媒指鶴臣將無法在下周一深夜對愛華頓的賽事領軍。

現時未知鶴臣需要留院多久，若然水晶宮現時宣布解僱鶴臣的話，未必是最好的時機，大有機會暫緩公布。