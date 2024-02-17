港超聯︱大埔隊長突「不歡而散」離隊　照贈北區五蛋：向前看

港超聯球隊大埔季中有新兵加盟，但同時有隊長陳曉鋒低調離隊，球隊周六（17日）5：0擊敗高力北區，繼續穩守聯賽榜第三位。



大埔今季港超聯暫只曾敗在爭標熱門傑志跟理文腳下，球隊季中增兵，重返香港的盧卡斯跟新援比迪高，近3場合轟10個入球；兩人這仗均擔正，加上港腳謝家榮與陳肇鈞，繼續爭勝。另一邊廂北區也羅致了前晉峰中場卡爾特納，與一眾前隊友如葉卓文、林駿杰等並肩作戰。

北區守門員林駿杰犯錯，造就陳肇鈞先開紀錄。（袁志浩攝）

北區26分鐘憑組織撕破大埔防線，林樂勤接應龍門球頭槌與馬圖斯「撞牆」，他再以後腳妙傳予馬圖斯殺入禁區，惟後者左路勁射地波被接實。3分鐘後，盧卡斯前場控定來球轉身，短傳入楔的陳肇鈞，這位港足中場輕力回後造就盧卡斯第一時間撞射，但僅僅高出。

陳肇鈞攤開雙手，對入球感到喜出望外。（袁志浩攝）

大埔之後有中堅加比爾回傳犯錯，幾乎被肯迪單刀射入，但謝家榮勇救險球，大難不死更有後福，完半場前李家豪左路傳中，林駿杰把皮球飛身撲落隊反背脊，陳肇鈞門前「執雞」得手領先1：0。

大埔下半場多踢一人，最終贏5：0。（袁志浩攝）

北區換邊後1分鐘即有柏度領紅，比迪高憑該次禁區頂罰球，左腳直射遠柱入網。這位巴西外援之後再兩次開出右路罰球創造入球——59分鐘先由陳肇鈞接應頂中楣，加比爾補中建功；63分鐘盧卡斯衝頂被擋，馬高斯山度士乘守衛解圍不遠射入。大埔最後由盧卡斯錦上添花，結果贏5：0，落後同樣8戰的傑志僅1分排季席，也只差榜首理文4分。

大埔隊長陳曉鋒（右二）早前突然離隊。（袁志浩攝/資料圖片）

大埔日前有隊長陳曉鋒離隊，球會曾在社交網站稱對方「多次違反紀律」，並稱「在尊重球員為前提下決定低調處理」。然而陳曉鋒上周在網上發文，表明是「不歡而散」。

他在文中稱自己在訓練跟比賽中百份百投入，強調問心無愧，質問球會自己究竟違反了什麼準則，認為會方沒有一視同仁；又解釋自己曾因「做兄弟」及投考紀律部隊而告假，但不認同會方有權干涉，更批評球會連其名字也打錯（將鋒打成峰），「連基本禮貌也沒有。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

大埔主教練李志堅今日賽後稱不會回應事件，但表示是「照手續去做，好難一一解釋」。當被問到球隊隊長在季中突然離隊，會否帶來影響，他反問：「你看看有沒有影響？」意指球隊依然贏波而回，「希望球隊維持正面的氣氛及心態，向前看。」

北區副總監何國泉賽後追罵球證。（袁志浩攝）

至於慘吞5蛋的北區，主教練梁志榮認為紅牌改變了戰局，但承認是己隊球員犯錯。不過，他不滿麾下太容易放棄比賽，「可能他們覺得一直輸都無所謂，但職業足球員是打工、出糧的，（球員）要負責任、專心，一日未完場都不可放棄。」他提到球隊今場多次被對手「執雞」，認為是有人不夠集中所致，「若大家沒有放棄，跑多步，可能只輸0：1或有權打和。」