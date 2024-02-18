英超速評｜曼城1:1逼和車路士 力保今季主場不敗 失爭標主動權

英超爭標形勢又起變化，曼城主場以1：1逼和車路士，雖然力保今季主場不敗紀錄，但於聯賽榜以4分落後多打一場的利物浦，失去爭標主動權。同日阿仙奴以5：0大破般尼，仍緊守次席。



矢志全取3分的曼城，今場排出4-1-4-1攻擊型陣式，艾寧夏蘭特在最前線領軍，奇雲迪布尼、祖利安艾華利斯、謝利美杜古及菲爾科頓在中場輪流進襲，只留洛迪卡斯簡迪任防中，雖然他們在上半場也取得主動權，控球率便達68%，而且射門也達14次，但車路士今場防守到位，主隊真正有威脅的埋門卻不多，上半場也只有兩次射門中目標。

倒戈的史達寧單刀建功，助車路士半場領先1:0。

反觀車路士很專注地打防守反擊，更能威脅曼城的大門，22分鐘尼高拉斯積臣便接應馬路古斯圖傳送單刀，卻被主隊門將艾達臣摩拉斯快步封位撲出；10分鐘後，史達寧又突破越位陷阱單刀，但自己推離腳，又被艾達臣解圍。

車路士雖然受壓，但仍努力貫徹防反戰術，到42分鐘獲得回報，尼高拉斯積臣在右路突破越位後傳中，接應的史達寧扣過基爾獲加後射入，令「藍戰士」以1：0領先。

夏蘭特今場有不少入球機會，但都未能把握。（Getty Images）

下半場曼城發起圍攻，夏蘭特有多次入球機會，但都未能把握，其中77分鐘迪布尼左路傳中，落點恰到好處，但接應的夏蘭特卻一頂高出。車路士在下半場初段還有零星攻勢，但後段卻只是捱打，主帥普捷天奴更換入杜利奧查洛巴，變陣5-4-1，打算穩守到底，但久守必失，到83分鐘洛迪趁對方解圍不遠，在禁區頂撞射破網，助曼城以1：1追成平手，也保住今季主場不敗的戰績。

洛迪撞射建功，助曼城追成平手，保住主場不敗紀錄。（Getty Images）

車路士領隊普捷天奴賽後說：「（我們）表現非常好，我很高興，我們表現出我們想要的精神，我們面對世上最佳的球隊都有這樣的表現，我們要感到自豪。」今場表現優異，令他對下周對利物浦的聯賽盃決賽亦充滿信心，「我們將面對世上第二最強的隊伍，我們要相信有可能擊敗利物浦」。

曼城失分後，又將奪冠主動權讓與利物浦。「藍月亮」現時24戰得53分，落後榜首的利物浦4分，以及落後次席的阿仙奴2分，但少賽一場；由於「兵工廠」同日又以5：0大勝般尼，得失球達36球，比利物浦還多1球，而曼城暫時只得31球。