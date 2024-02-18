劍擊亞青賽｜15歲曾悅澄女佩少年組摘銅　港隊今屆暫奪1金2銅

港隊在周日（18日）續於亞洲青少年劍擊錦標賽出擊，次日上演少年組男子花劍、女子重劍及佩劍個人賽，其中女佩小將曾悅澄勇闖四強，雖然未能再下一城，在不設銅牌戰下仍為港添銅。



昨日港隊藉男重和男佩分別於少年組賽事奪得一金一銅，今日港隊續在亞青賽分途出擊。女佩派出薛雅致、吳羿霖、莊凱欣和曾悅澄出戰，4人在小組順利出線躋身淘汰圈。除曾悅澄外，其餘三人均在首輪輪空，惟薛雅致在32強以12：15不敵烏茲別克的JAKSYBAEVA Nargiza，無緣16強。

曾悅澄勇闖四強，為港添銅。（香港劍擊總會）

女佩曾悅澄摘銀

港隊最終僅得15歲的曾悅澄再連過兩關，晉身8強。這名曾在去年香港公開賽勇奪亞軍的小將，甫開賽雖被中國對手LI Wanxuan壓制落後0：3，惟站穩陣腳後展開反擊，反領先7：5。她在第二節更打出一波6：0攻勢、拉開至13：6，終以15：8擊敗對手，勇闖4強，在不設銅牌戰下，穩奪獎牌。

四強戰，面對新加玻劍手KOM Abigail Rui Qi，曾悅澄在初段一度領先，被反超前後再追平至5：5。她在再度領先8：6後被對手連得3分，雖然港將力追至10：10平手，惟對手末段打出一波4：1，終在力戰下以11：15告負，無緣決賽，仍為港隊再添一面銅牌。

連同昨日高映川於男重封王，加上陳玟熹於男佩奪銅，港隊今屆暫在少年組奪得1金2銅，明日轉戰團體賽。

林浩朗。（香港劍擊總會）

男花三將8強止步

男子花劍手林浩朗、陸浚諾、何承謙和甘卓桁在小組賽分途出擊，4人全數出線64強。其中16歲的林浩朗以15：1輕取澳洲對手後，與隊友何承謙在32強對壘，最終林以15：13勝出。他與陸浚諾、以及在小組賽6戰全勝、總成績第3名的甘卓桁一起躋身16強，並在穩定發揮下再下一城，同闖8強。

8強戰，甘卓桁在領先8：5下遭韓國對手CHO Beomjun連拿6分，反超前11：8。甘卓桁雖在其後打出一波4：1反擊，力追至12：13，終仍以14：15一劍憾負，無緣4強並與獎牌擦身而過。

林浩朗則以10：15不敵阿聯酋對手，與早段已被中國對手佔領先優勢的隊友陸浚諾，同於8強止步。

吳海諦無緣4強。（香港劍擊總會）

女重吳海諦憾負 無緣四強

香港女子重劍隊派出吳琬琳、吳海諦、邱瑞瑩和羅阡滺出戰少年組賽事，吳琬琳和羅阡滺在小組成功出線後，即於64強相遇，最終吳琬琳以15：10勝出這場港隊內鬨，惟躋身16強後不敵中國4號種子JIANG Huishuang，無緣8強。邱瑞瑩則在64強止步。

本地女重少年組第一、被列為2號種子的吳海諦，則在首輪輪空下先後擊敗菲律賓和印度對手，成為唯一打入8強港將。她面對韓國的CHUNG Yoonseo，初段落後4：7下連追兩分收窄差距，其後未有被對手再拉分比分，餘下30秒被對手打出一波5：1攻勢，終以10：13告負，無緣4強，在不設銅牌戰下，與獎牌僅差一步。