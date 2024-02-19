歐聯全攻略｜國米馬體會穩陣行先　謀定而後動半場難分高下？

今季歐聯16強今周繼續上演，上屆亞軍國際米蘭挾近期勇勢，首回合主場迎戰西甲勁旅馬德里體育會；兩軍在分組賽未嘗敗績，而國米在歐聯稍為慢熱，近6次主場5次半場賽和，或露端倪。

（球賽編號：FB1827，2月21日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



國際米蘭今季戰績彪炳，在各項賽事中，自去年9月27日的意甲聯賽主場以1：2不敵薩斯索羅後，便未嘗敗績，已錄得連續26場不敗，周末聯賽4：0大破沙蘭力坦拿後，以24戰得63分的戰績高踞意甲榜首，拋離次席的祖雲達斯達9分；並於各項賽事取得8連勝，氣勢一時無倆。

國際米蘭連贏8場，包括以1：0力挫拿玻里捧走意大利超級盃。（Getty Images）

其中不得不提阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），這名26歲射手之前雖然助國家隊捧起世界盃，但他令人最深印象卻是門前屢誤戎機，然而他今季表現大熟大勇，在聯賽22次披甲，攻入20球，包括近5場攻入了3球。

馬體會在西甲位列第4，但已落後榜首的皇家馬德里達11分，爭標機會渺茫，因此他們或會將注意力集中在歐聯上。這支西甲勁旅今季歐聯分組賽未嘗敗績，作客亦取得1勝2和，因此今場造訪國米實有一戰之力。

國際米蘭鋒將拿達路馬天尼斯今季表現大熟大勇，已取得20個聯賽入球。（Getty Images）

基沙文是馬體會的首席射手，他在周末的西甲未獲派上陣，養精蓄銳於歐聯搏殺。（Getty Images）

雙方過去只於2010/11年球季的歐洲超級盃碰頭，當時馬體會以2：0取勝；不過對賽往績太久遠，沒太大參考價值，反而要留意的是，國米近6次歐聯主場有5次都是賽和，加上雙方實力接近，所以今場捧半場和最穩陣。