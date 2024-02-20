美職早霸王｜美職開鑼　照撐國際邁亞密　美斯領軍旗開得勝

美斯早前訪港惹來滿城風雨，但隨着新一季美職開鑼，相信仍會看到這名阿根廷球王在綠茵場馳聘的身影。美斯效力的國際邁亞密上季表現失色，今季再添一猛將蘇亞雷斯加盟，首戰主場迎擊皇家鹽湖城，「巴塞四子」將力爭開個好頭。



美斯上年加盟國際邁亞密，本身有個好開始，贏得美職聯賽盃，是球會創立6年來首個錦標，還藉此取得今季中北美洲冠軍聯賽參賽資格。不過，美斯在聯賽卻因傷而缺席多場，去季他其實只踢了6場聯賽，取得3勝1和2負的戰績，表現一般，球隊最終亦於東岸以「尾二」完成賽季，未能躋身季後賽。

美斯在日前對紐維爾舊生隊的季前熱身賽有上陣，相信於美職開鑼戰也可披甲。（路透社）

不過，今季邁亞密羅致美斯的巴塞隆拿舊鋒線拍檔蘇亞雷斯，配合原有的布斯基斯與佐迪艾巴，攻守實力更見平均。蘇亞雷斯雖然年屆37，但寶刀未老，上季效力巴甲的甘美爾，於聯賽貢獻了17入球11助攻，於射手榜排次席，亦獲得助攻王寶座；他今季效力水準比巴甲低的美職，相信仍游刃有餘。

今季美職沒有什麼改動，沒有新球隊加入，也沿用常規賽與季後賽形式角逐，東岸兩岸盟主最後會在美職總決賽一決雌雄，上季則由東岸的哥倫布機員以2：1力挫西岸的洛杉磯FC，摘下美職總冠軍。

皇家鹽湖城雖然上季季後賽次輪便被侯斯頓戴拿模淘汰，但這支西岸傳統勁旅其實是過去3年唯一每年都能躋身季後賽的隊伍，實力不俗。

好友蘇亞雷斯今季加盟邁亞密國際，相信有助美斯發揮。（路透社）

雙方過往未嘗交鋒，戰力上當然以邁亞密佔優，觀乎美斯在日前對紐維爾舊生隊的賽事也有上陣，表現積極，今場相信他也可以落場，帶領球隊在新一季力爭旗開得勝。

皇家鹽湖城實力不俗，是過去3年唯一每年都能躋身季後賽的美職隊伍。（皇家鹽湖城FB）

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國際邁亞密勢破「城」響頭炮



今仗將是兩軍首次在聯賽交手。國際邁亞密上季季尾即使有美斯來投，仍未能打入季後賽，錄得9勝7和18負，以34分排在東岸的尾2。球隊在休季期間引入數名球員蘇亞雷斯、祖利安基斯素、泰拿賀爾、保特胡禮及尼高拉斯費利加強實力，其中蘇亞雷斯的加盟最引人注目。不過國際邁亞密在季前熱身賽的表現未如理想，包括0比6大敗予艾納斯。今季美斯將擔任球隊的隊長，而馬天奴將出任領隊。皇家鹽湖城上季常規賽錄得14勝8和12負，以50分排在西岸第5位，不過在季後賽被侯斯頓戴拿模淘汰。今季皇家鹽湖城將由馬斯杜尼領軍，而基斯甸艾蘭高將擔任隊長，並引入了湯美施華、奇雲邦利拿、費度巴拉查斯、卡查尼斯及馬特曲斯。



國際邁亞密由美斯及蘇亞雷斯領軍鋒線，渴望在新一季首戰打響頭炮。在熱切期待的興奮氣氛下，國際邁亞密應有十足的動力，今仗有望在主場全取3分。

