英超｜拉舒福特「散步防守」影片瘋傳　一項數據暫錄個人最差

曼聯周日（19日）作客以2：1小勝盧頓，繼續排在積分榜第6位，與第4位的阿士東維拉只有5分之差。

雖然比賽已過去一天，面對盧頓也不是什麼焦點大戰，不過曼聯主將拉舒福特（Marcus Rashford）的一段「散步」鏡頭，賽後卻在網上瘋傳，與凱倫（Rasmus Højlund）的拼搏表現形成強烈對比。



曼聯雖然贏波，不過拉舒福特一段「散步」影片卻成為球迷熱話。（Getty Images）

凱倫這場比賽在第1及第7分鐘各入一球，助曼聯在盧頓的「地獄主場」小勝一球，不過領隊坦赫格（Erik Ten Hag）賽後似乎不太滿意，更點名批評拉舒福特及加拿祖（Alejandro Garnacho）浪費機會，「我們本應能攻入3或4球。」

不過「福仔」今場被網民批評，並非因他未能破門，而是面對巴克利（Ross Barkley）盤球時，他未有上前給予壓力之餘，被巴克利加速推過時，他幾乎只是在旁邊看着。

這條影片在社交平台上瘋傳，不少網民均留言取笑：「我嫲嫲周薪有35萬（英鎊）的話肯定比他搶得更積極」、「其實他這幾年一直都是這樣」、「給的錢不夠，所以他不逼搶」。當然，拉舒福特今場表現其實不算差，他憑速度優勢多次為球隊策動反擊，更送出一次精彩長傳予加拿祖，只是後者最終在單刀情況下「敗家」，未能將此轉化成入球。

然而如上述其中一名球迷所言，拉舒福特在場上的態度已被曼聯球迷批評多年，去年年尾，利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）曾稱其表現「不可接受」：「當你失去自信、無法入球或無法助攻，這沒有問題；但為了球會的隊徽、戰衣和球迷，你不能停止奔跑。」

加拿祖今場單刀失機，亦是球迷熱議話題之一。（Getty Images）

今季搶波數據暫史上最差

拉舒福特今季表現與上季判若兩人，他首19輪聯賽只入兩球，直至12月尾才重拾射門鞋，連續3輪比賽有「士哥」。

不少球迷都揶揄他自夏天續約後便表現下滑，入球從上季各項賽事56場30球，跌至現在30場5球，這些數字直觀得不用多說——但拉舒福特是否真的「Hea」了很多呢？

數據網站Fotmob統計，拉舒福特過去365日在相近聯賽（similar leagues）的防守表現，只比8%的同位置球員好。關鍵的三項防守數據，即搶截（Tackle）、攔截（Interceptions）及封堵（Block），他分別錄6次、3次及20次，網站表示其封堵數據比相似位置的92.8%球員出色，但攔截只有25.3%。

數據網站Fotmob為拉舒福特統計的六角形圖。（Fotmob網站截圖）

至於另外兩項數據，作為比較，同為左翼的日本球員三笘薰，今季與拉舒福特同樣有13次嘗試搶截，並有6次成功。不過拉舒福特有一點特別「搶眼」，就是他今季聯賽上陣24場，在中場區域（Middle Third）只嘗試過2次搶截，是他有史以來最少一季，三笘薰則暫錄7次。

「福仔」在前場則相對較為積極，有7次嘗試搶截，當然這某程度上跟其位置、球隊戰術有關，但亦很明顯地看到，就如影片中一樣，拉舒福特在中場區域逼搶的意欲確實不高。

從數據上看，拉舒福特（右）今季的搶截表現確實不佳。（Getty Images）

拉舒福特的防守積極性也能從數字趨勢中看到下滑，他今季的成功搶截次數是個人史上第2少，3次攔截也是他球員生涯至今並列最差一次，他在整個2018/19球季曾錄得此數字，但該季他錄得12次成功搶截，是生涯第2多的一次，表示當時他並非「Hea踢」。

搶截次數史上第2少、攔截次數最少，不難得出他今季搶波表現暫時為生涯最差的結論。當然，今季英超尚未完季，這些數字仍有可能增加。

數字是死的，很多時候一名球員的場上踢得拼搏與否，都是球迷主觀感受。曼聯今場贏波功臣凱倫便因為踢至戰衣滿是污跡，獲球迷大加讚賞。值得一提的是，坦赫格今季以拉舒福特、凱倫及加拿祖拍檔出戰時，球隊錄7戰6勝1和，證明這個三叉戟組合效果不錯，然而若「福仔」不改善在場上略顯散漫的態度，恐怕難以重獲上季般搶眼表現。