行山實測The North Face防水外套　FUTURELIGHT™名不虛傳

由The North Face自主研發的FUTURELIGHT™防水透氣納米面料，與GORE-TEX的表現平分春色，防水性能出色，同時比GORE-TEX更輕盈。今次測試The North Face新推出的FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET，了解其防水、防風、透氣等功能，並與另外兩種採用防水技術DRYVENT及防潑水技術DWR的外套作比較。經過噴水壺及水槍測試，加上到大帽山行山實測，發現FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET在防水及防風的表現相當突出。



今次測試包括FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET在內的3件外套，介紹它們防水、防風、透氣等功能。（陳葦慈攝）

測試產品：

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET（採用FUTURELIGHT™技術）HKD $3,698

ANTORA TRICLIMATE JACKET（採用DRYVENT技術）HKD $2,098

SUN SMOOTH WIND JACKET（採用DWR技術）HKD $1,298

今次測試The North Face的3款外套，分別是FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET（右起）、ANTORA TRICLIMATE JACKET及SUN SMOOTH WIND JACKET。（01美術製圖）

產品簡介：

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET是The North Face全新 Rain Protection系列的防水外套，使用了自家研發的FUTURELIGHT™輕盈防水技術，以納米級紡織技術，創造兼具高度防水防風，同時輕盈透氣的超強物料。外套附有可調節的三片式固定風帽，配有抽繩和帶撞釘的繩索扣；戴上風帽，既可為頭部擋雨，亦可避免冷風從衣領進入身體。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET是The North Face最新推出的防水外套。（陳葦慈攝）

外套下擺位置加入備有繩索扣的防震繩，有需要時可以索緊，令外套下擺緊貼褲子，以防冷風進來。外套的兩個袖口設魔術貼，用家可靈活調節，大風寒冷時可收緊，防風防水；和暖潮濕時可放鬆，加強前臂透氣。說到透氣的設計，不得不提兩條腋下拉鍊，有助排走軀幹累積的濕氣汗水。

在收納方面，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET共設有4個收納袋，外面兩側有兩個YKK® AquaGuard®拉鍊口袋，而內裏左、右亦各有一個內袋，空間充足，可以擺放手機、錢包等貴重物品，亦可放置頭燈、能量啫喱等行山裝備。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET的內袋可以放到手機。（陳葦慈攝）

另一件測試的外套是ANTORA TRICLIMATE JACKET，它本身是雙層設計，今次只測試其防風防水外層。這件外套採用DRYVENT技術，防水透氣。外套連風帽，下擺亦有索繩，而外面有兩個拉鍊口袋，方便收納。

ANTORA TRICLIMATE JACKET採用DRYVENT技術，防水透氣。（陳葦慈攝）

第三件測試外套是SUN SMOOTH WIND JACKET，它經過DWR防潑水處理，並有抗紫外線指數UPF 50+。外套有可調節風帽及下擺，外面有兩個拉鍊口袋，入面則有兩個網布內袋。另外，外套腋下及後背上方採用透氣網布面料，具有防潑水與散熱透氣功能，讓用家隨時保持乾爽舒適。

SUN SMOOTH WIND JACKET採用DWR防潑水技術。（陳葦慈攝）

防水技術比較：

測試前先介紹3款外套採用的防水技術，當中FUTURELIGHT™具備防水納米殻，與GORE-TEX表現平分春色，防水性能出色。THE NORTH FACE經歷3年多的研發及測試，在2019年推出FUTURELIGHT™及相關產品，這項技術的關鍵在於納米級防水透氣物料。在幾種面料之中，FUTURELIGHT™的納米膜防水力最強，而且輕盈透氣。FUTURELIGHT™適合應用於較極限性的運動，如滑雪、較艱鉅的登山活動或長途越野跑。

由The North Face研發的FUTURELIGHT™被視為品牌中具備最出色的防水透氣技術。（陳葦慈攝）

DRYVENT的防水力不弱於FUTURELIGHT™，由聚酯纖維製成，達到雙重防水。這項技術是全壓膠面料，集防水、排濕、耐磨三大優勢，同時保持舒適透氣，非常適合一般的跑步及登山運動。

至於DWR則是輕量級的防水技術，表層防潑水，利用荷葉效應，凝水成珠，將水分阻截在面料表面，同時有效防風，就算微雨天外出、跑步及簡易的登山活動也應付有餘。

測試簡介：

為測試的防風及透氣功能，記者會到香港最高峰大帽山行山，途中輪流試穿3件外套。測試當日濕度超過80%，而大帽山的氣溫約18度。行至高處的當風位置，記者會停留一段時間，測試每件外套的防風及保暖程度。防水方面，記者安排了噴水壺及水槍兩件道具，看看3件外套在不同水壓測試下的表現。

記者用水槍去測試每件外套的防水能力。（陳葦慈攝）

防水性能：

第一步，記者將3件外套的風帽反出來盛水，在半分鐘內，全部沒有漏水，另一面也沒有滲水跡象，可見各種防水物料的能力。

第二步，用噴水壺向3件外套各部分噴水，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET及ANTORA TRICLIMATE JACKET完全沒有滲水。在噴水初期，SUN SMOOTH WIND JACKET也沒有滲水，水分會結成水珠彈走，反映其防潑水功能，但當水量漸多後，腋下及後背上方的透氣面料就開始滲水。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET在記者安排在防水測試中都沒有任何滲水。（陳葦慈攝）

第三步，用水槍向3件外套各部分噴水，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET及ANTORA TRICLIMATE JACKET依然沒有滲水，防水力滿分。SUN SMOOTH WIND JACKET的防水弱點仍然是腋下及後背上方的透氣面料。

就算照頭淋，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET一樣防水。（陳葦慈攝）

面料之外，表面的縫線通常是防水外套的其中一個弱點，但3件外套造工細緻，縫線沒有滲水。以FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET為例，在外面縫線的位置，入面相應會有一層膠條密封。SUN SMOOTH WIND JACKET也有類似設計，入面會多一條布料，確保水分不會從表面的縫線進來。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET入面有膠條密封，確保表面的縫線不會滲水進來。（陳葦慈攝）

防風性能：

上到大帽山約900米高的開揚之處，天氣變化很大，時而天晴，時而雲霧洶湧而至，刮起大風。記者在大風中停留，輪流穿每件外套10分鐘，戴上風帽，拉緊索帶，感覺FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET密不透風，ANTORA TRICLIMATE JACKET次之。FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET袖口的魔術貼設計很有效，連袖口也沒有入風。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET用上FUTURELIGHT™防水技術，袖口設魔術貼，使用者可靈活調節。（陳葦慈攝）

保暖性能：

面對大帽山上的雲霧大風，在保暖方面輪到ANTORA TRICLIMATE JACKET居首，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET次之。雖然今次測試ANTORA TRICLIMATE JACKET沒有內膽，但外層頗厚，一穿上身就有溫暖之感。FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET的表現也很好，雖沒有暖洋洋，但完全隔絕到大風的涼意，已確保身體不會失溫。

一穿ANTORA TRICLIMATE JACKET上身，就感到很溫暖。（陳葦慈攝）

透氣性能：

SUN SMOOTH WIND JACKET毫無疑問是最透氣的，一來薄，二來腋下及後背上方設防水較弱但透氣極高的面料。FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET的透氣也不錯，尤其是腋下拉鍊的設計對排濕很有作用。當開始感到身體出汗，就可以拉下拉鍊，讓腋下位置通風，保持身體軀幹乾爽。腋下拉鍊的位置都很就手，拉鍊亦很順，單手一拉就可以，若果想拉上拉鍊，則用雙手會較方便。若果感到前臂有汗水積聚，就可以放鬆袖口的魔術貼。

SUN SMOOTH WIND JACKET後背上方採用透氣度更高的面料。（陳葦慈攝）

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET腋下拉鍊的設計有助排走濕氣。（陳葦慈攝）

易攜度：

記者用實物磅一 磅，SUN SMOOTH WIND JACKET重253克，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET重318克，ANTORA TRICLIMATE JACKET重445克；如果放在背囊的話，也是以前兩者較慳位。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET在測試中表現平衡，防水及防風強，透氣及保暖亦不差。（陳葦慈攝）

總結及評分：

世間沒有天衣無縫的外套，這3件The North Face的外套各有長處，適合不同的活動及環境，當中以FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET的表現最平衡，適合普遍行山郊遊人士。在FUTURELIGHT™的納米面料技術加持下，它的防水及防風能力優越，隔絕到大帽山的涼風。靠細緻的設計，它兼顧到透氣，而且輕盈，放在背囊不佔太多位置，圍在腰間也不笨重。FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET既有外袋，也有內袋，收納位置多，也是一大優點。

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET下擺有索繩，可以拉緊外套的下擺。（陳葦慈攝）

比較起來，ANTORA TRICLIMATE JACKET較適合長時間在大風寒冷地點進行較靜態的活動，例如露營；FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET則較適合持續高強度活動，例如越野跑。

經記者的測試，FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET在防水及防風獲最高評分。（陳葦慈攝）

FRONTIER FUTURELIGHT™ JACKET綜合評分 （5*為最優秀）

防水能力：★★★★★

防風能力：★★★★★

保暖能力：★★★★☆

透氣度：★★★★☆

易攜度：★★★★☆

記者認為ANTORA TRICLIMATE JACKET在防水及保暖方面表現優秀。（陳葦慈攝）

ANTORA TRICLIMATE JACKET綜合評分 （5*為最優秀）

防水能力：★★★★★

防風能力：★★★★☆

保暖能力：★★★★★

透氣度：★★★☆☆

易攜度：★★★☆☆

SUN SMOOTH WIND JACKET十分透氣，而且很輕，易於收藏在背囊中。（陳葦慈攝）

SUN SMOOTH WIND JACKET綜合評分 （5*為最優秀）

防水能力：★★★★☆

防風能力：★★★☆☆

保暖能力：★★★☆☆

透氣度：★★★★★

易攜度：★★★★★

其他產品介紹及測試：

3件外套之外，今次還同時試穿了DUNE SKY L/S CREW長袖上衣、LIGHTSTRIDE PANT運動長褲、ANTORA RAIN BUCKET防水帽及VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT™越野鞋。上衣及長褲吸濕排汗功能不錯，穿著舒適，更帶有抗紫外線指數UPF 50+，而帽子則用上DRYVENT防水技術，除了可遮擋太陽外，更可於雨天時使用。

在這次測試中，VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT™越野鞋表現穩健。（陳葦慈攝）

最值得介紹的是VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT™越野鞋，鞋面採用FUTURELIGHT™防水薄膜。將鞋浸水，水位至鞋舌前，浸1分鐘也沒有滲水跡象，足部沒有特別潮濕的感覺。若果水位及至鞋舌，浸30秒左右才開始感到鞋內變得潮濕。

踩進水中，VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT™展現其防水能力。（陳葦慈攝）

今次穿了VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT™上班兩日，之後登大帽山測試，還去了新娘潭、照鏡潭。這對鞋很適合記者的腳型，一穿上腳就很貼服，不用特別去開鞋，而且輕盈舒適，著兩日就可以上山。它在大帽山的馬路當然沒有問題，在新娘潭一帶的表現亦相當好，在澗道及瀑布附近的石堆行走也沒有打滑。