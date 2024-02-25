英超｜曼聯1:2富咸 坦赫格信可爭入歐聯：從大局看，球隊非常好

曼聯補時遭富咸絕殺，在主場以1：2吞下今季英超第10場敗仗，更落後第4位的阿士東維拉達8分，但若然覺得「紅魔鬼」競逐來季歐聯入場券機會渺茫，那麼主帥坦赫格會說這只是你太悲觀，他自己就看到了球隊的偉大前景。



坦赫格賽後說：「在一場敗仗後，你更要有大局觀；從大局來看，（曼聯）非常好！」不要以為這名荷蘭教頭輸到語無倫次，他是真心這樣認為的，「如果那些傷員都康復，我們球隊便會變得更為平衡；加上到了轉會窗，我們將繼續補強，會有好球員及有潛質的球員來到；因此我們明顯地處於正確的方向，當所有人都能效命，我們會是一支好球隊」。

坦赫格認為曼聯在正確方向前行，進軍來季歐聯還未絕望。（Getty Images）

坦帥的潛台詞，還是歸咎傷兵太多，影響發揮，當然這也是事實，尤其近況勇銳的中鋒凱倫突然稱傷，明顯打亂了部署。坦帥今場以拉舒福特踢中鋒，阿歷真度加拿祖踢回慣常的左翼，更起用19歲的小將奧馬利科森（Omari Forson）首度擔正，司職右翼。然而，這個曼聯青訓攻擊組合未有太多建樹，比賽踢到26分鐘，球隊才有第一腳射門；拉舒福特一如概往，並不適應踢中路，小將科森沒有亮眼演出但難以苛責，加拿祖發揮已是最好的一個，多次較有威脅的攻勢都是由他在左路策動。

坦赫格寧願讓19歲小將科森首次擔正，也不起用舊將安東尼。（Getty Images）

凱倫還要養傷一兩周，但球隊剛建立以他為重心的攻擊戰術又要推倒重來，理應最佳的替補人選安東尼馬迪爾卻同樣倦勤，似乎坦帥在周中足總盃第5圈面對諾定咸森林時，必須要交出對策。另外值得留意是，就算傷兵滿營，坦帥寧願以小將科森擔正，也不起用巴西翼鋒安東尼，似乎這名阿積士舊部已失去寵愛；事實上，安東尼今場到補時才獲上陣機會，而他上次踢正選，已是1月時對紐波特郡的足總盃賽事。

曼聯後防線傷兵累累，哈利馬古尼的責任愈益重大。（Getty Images）

除了凱倫稱傷，中後場同樣有多員主將缺陣，曼聯前幾場踢回應有水平，其中一個關鍵是阿根廷中堅利辛度馬天尼斯復出，勞基梳爾可以踢回熟悉的左閘，可是兩人又雙雙稱傷，域陀連迪路夫串演左閘欠缺助攻能力，哈利馬古利擔任左中堅亦曝露左腳技術欠佳的弊病。曼聯今場還有巴西中場卡斯米路傷出，未知傷勢如何，但坦赫格已明言，缺少這名經驗豐富的防中，球隊的攻守失去了穩定性。

加拿祖已是曼聯前線發揮較佳的一個。（Getty Images）

雖然曼聯現時於聯賽以26戰得44分排第6，已落後第4位的維拉達8分，但坦赫格明言對爭逐前四未絕望，「經過過去兩個月，我不能這樣想（失去打入歐聯的希望）；我們之前的表現非常好，現在只是有少許挫折而已。今天我們能夠贏，也應該贏，球隊展現了很強的風格」；紅魔踏入2024年未嘗一敗，取得6勝1和佳績。

雖然不好直接比較，但利物浦「十字軍」名單比曼聯更長，而且大部分都是主力，但日前藉將士用命下，仍以4：1反勝盧頓。傷兵問題，確會令實力打上折扣，但如何因應兵員作出合理調動，如果振奮球隊士氣，以消弭傷疲帶來的負面影響，似乎是坦赫格要向高普學習的地方。