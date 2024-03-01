英超特攻｜曼市打吡曼城近況勇銳　藍月主場滅紅魔

今季英超爭奪戰異常激烈，利物浦、曼城及阿仙奴三雄叮噹馬頭；今周「藍月亮」主場惡鬥「紅魔鬼」，藉着主將奇雲迪布尼復出後愈戰愈勇，力爭延續於「曼市打吡」的強勢。

（球賽編號：FB2577，3月3日晚上11時30分開賽，Now TV 621台直播）



經過26周，利物浦現時以60分雄踞榜首，但只得些微領先優勢，曼城僅落後1分，阿仙奴則落後2分，換言之，「紅軍」若不慎失分，其後兩軍便有機會取而代之。

其中，曼城近況勇銳，自12月6日作客不敵阿士東維拉後，便未嘗敗績，更取得16勝2和的驚人戰果，尤其中場大將迪布尼傷癒復出後，傳球威力不減，聯賽只踢了6場，其中一場還只披甲了6分鐘，便貢獻1入球4助攻；周中對盧頓的足總盃更取得4次助攻，讓中鋒夏蘭特連入5球。

奇雲迪布尼休養半季，今年1月復出後，愈戰愈勇，上場對盧頓貢獻了4次助攻。（Getty Images）

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雖然曼聯有射手海倫因傷缺陣，而且在近況方面亦不及曼城，但正所謂「爛船亦有三斤釘」，故球迷投注時多加注意。曼城近5次鬥曼聯4勝1負，其中3次更大勝，贏3：0、6：3及4：1，惟過程並非一面倒。在這5次對決之中，曼城皆先開紀錄領先1：0，不過當中有3次被曼聯一度追成1：1，故投注曼城贏2：0或3：0波膽時，如見形勢不妥，宜於曼城領先1：0時先行獲利止賺，然後再作部署。



除了實力超班，曼城於「曼市打吡」同樣戰績彪炳，近5次與曼聯交手，取得4勝1負，包括今季首環循作客奧脫福慨憎對方3蛋，而上季及前季兩次主場迎擊紅魔，亦分別取得6：3及4：1的大勝。

曼城在近期的「曼市打吡」贏多輸少，包括首循環藉夏蘭特梅開二度，作客以3：0大破曼聯。（Getty Images）

曼聯今場能否阻擋曼城的凌厲攻勢，防中卡斯米路表現舉足輕重。（Getty Images）

曼聯近期曾一度豪取聯賽4連勝，可是狀態火熱的中鋒凱倫突告受傷，後防主力利辛度馬天尼斯及勞基梳爾倦勤下，上場竟於主場以1：2不敗富咸，周中的足總盃亦幾經辛苦才擊敗諾定咸森林晉級，近況、實力、往績無一不利，今場曼城「主勝」毫無懸念，只差在會否延續近5場對壘總入球都超過2球的「傳統」罷了。