英超｜紐尼斯做英雄　利物浦絕殺森林力保榜首　熱刺逆轉水晶宮

天殘地缺的利物浦作客鬥諾定咸森林，縱然紅軍在形勢上佔優，卻未能在比數上反映，利物浦直至補時階段由達雲紐尼斯做英雄，頭槌絕殺森林，助利物浦驚險全取3分，力保榜首。



利物浦在聯賽盃決賽力克車路士捧盃，有傷在身的達雲紐尼斯與蘇保斯拉爾在看台興奮地跳入球場慶祝，兩人今仗齊齊返回大軍名單，先列後備。利物浦的陣容繼續不整，基利靴把守最後一關，干拿巴特利（Conor Bradley） 與波比奇勒（Bobby Clark）依然正選上陣。主隊諾定咸森林的尼高威廉斯（Neco Williams）與奧歷治一同倒戈。

諾定咸森林上半場不乏機會，先有奧歷治起腳柱邊出界，其後森林一次反擊，曼聯舊將艾蘭加單刀起腳，過不了近況不俗的基利靴。利物浦的路爾斯迪亞斯近門補射，同樣被森林守將擋出，兩軍上半場打成0：0平手。

路爾斯迪亞斯。（路透社）

利物浦換邊後更主導戰局，惟未能打破缺口，紅軍下半場中段換入達雲紐尼斯及遠藤航，利物浦防線卻再響起警號，艾蘭加遠柱接應傳中起腳，皮球僅僅遠柱出界。以為利物浦失分，達雲紐尼斯完場前接應麥亞里士打傳中，力壓尼高威廉斯頭槌建功，順利絕殺森林全取3分，力保榜首。

紐尼斯末段頭槌建功，利物浦絕殺森林全取3分。（路透社）

車路士尼高拉斯積遜做主角

車路士箭頭尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）成為今仗作客對賓福特的主角，這名塞內加爾國腳先在禁區內嘗試插花，最後腳踭踢走皮球。尼高拉斯積遜其後接應傳送，推過對方門將後左腳起腳，惟力量欠奉，被回防的賓福特守將護空門，幸好這名車路士前鋒接應吉斯度的傳中，頭槌破網，協助車路士半場領先一球。

賓福特下半場由羅亞斯列夫及韋沙各建一功，一度反超前，幸好車路士憑阿素迪沙斯追成2：2平手。

尼高拉斯積遜以入球回應早前錯失黃金機會。（路透社）

熱刺末段連環建功反勝

熱刺上半場有一次黃金機會，迪姆華拿單刀面對水晶宮門將森莊士東，這名德國翼鋒嘗試推過龍門，未能完全推過再起腳，被森莊士東撲出。華拿錯失黃金機會後，隊長孫興慜上前安慰隊友。熱刺佔盡優勢卻未能領先，下半場反被伊斯的罰球妙射破網，熱刺59分鐘落後0：1。

華拿下半場將功補過，接應班倫莊臣的傳中射入空門，77分鐘追成1：1平手。熱刺攻勢愈來愈旺盛，占士麥迪臣「畸角位」傳中，羅美路力壓對手頭槌建功，3分鐘連入兩球，熱刺末段反超前，加上孫興慜「埋齋」，結果3：1反勝對手。