歐聯全攻略｜曼城迎哥本哈根　藍月主場做「大」騷

曼城上屆歐聯以不敗姿態奪冠，今季延續強勢，出戰7仗悉數奏捷，而且場場大手交易，今周來到16強次回合主場迎擊哥本哈根，相信又上演另一場「入球騷」。

（球賽編號：FB2795，3月7日凌晨4時開賽，NowTV 644台直播）



上季曼城在分組賽及淘汰賽未嘗一敗，13場取得8勝5和佳績，今季更上層樓，分組賽連同16強首回合作客3：1擊敗哥本哈根一仗，已錄得7連勝，跨季更是9連勝，在歐洲賽場可謂未逢敵手。

曼城射手艾寧夏蘭特近4場歐聯攻入5球，入球率驚人。（Getty Images）

更厲害的是，「藍月亮」在今季的7連勝中，每場都能攻入3球，其中5場贏對手2球或以上，攻力驚人；不過，他們在這7場賽事只有1球未有失球，因此場場都是大手交易，7場總入球全數達3球或以上，其中6場更達4球或以上。

派彩快略



曼城的實力遠在哥本哈根之上，返主場進行16強次回合，贏波應該冇難度。要留意，今屆他們踢了7場歐聯，全數勝出，而且5次先開紀錄領先1：0，但當中有3次是大約50分鐘左右被對手追成1：1。不過，藍月後勁凌厲，7場有6場是於70分鐘或之後入波，並合共入8球，反勝或擴大領先優勢。若然球迷想扒冷，可考慮於適當時間獲利止賺，然後再作部署，進行即場投注。



曼城攻力強橫，其中一個因素當然是「入球機器」艾寧夏蘭特頻頻發威，他在2月開始重拾佳態，上陣7場攻入8球；而這名挪威射手在歐聯賽場表現亦相當出色，近4場歐聯也攻入了5球，今仗在「中場靈魂」奇雲迪布尼充足供應下，勢必繼續大開殺戒。

奇雲迪布尼復出後表現出色，上場對哥本哈根時便助曼城先開紀錄。（Getty Images）

哥本哈根在歐聯作客表現一般，3場只取得2和1負戰績。（Getty Images）

雙方曾對壘5次，曼城取得3勝2和，佔盡上風；加上哥本哈根今季歐聯作客表現不濟，3場只得2和1負；而且首回合落敗今場「焗攻」，防線曝露更多空位下，可能輸得更多。因此，今場一於捧曼城「主勝」兼入球大，強勢晉級。