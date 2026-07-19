世界盃2026直播賽程時間表　7.20凌晨3時西班牙對阿根廷爭冠軍

撰文：普利森
出版：更新：

世界盃2026由Now TV直播及ViuTV免費直播，本文詳列104場全賽程的直播時間表，方便球迷觀戰。
世界盃進入最後階段，2026年7月20日直播賽程，西班牙與阿根廷將於凌晨3時上演，Viu 99台免費直播及Now 618/616直播。

截至香港時間7月19日 07:30。（01美術製圖）

世界盃2026直播賽程｜7月20日時間表

世界盃2026｜7月20日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【決賽】西班牙Vs阿根廷

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

-----以下為8強至決賽賽果-----

世界盃2026直播賽程｜7月19日賽果

世界盃2026｜7月19日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨5:00

【季軍戰】法國4：6英格蘭（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月16日賽果

世界盃2026｜7月16日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【4強】英格蘭2：1阿根廷（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月15日（三）賽果

世界盃2026｜7月15日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【4強】法國0：2西班牙（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月12日（日）賽果

世界盃2026｜7月12日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨5:00

【8強】挪威1：2英格蘭（加時勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午9:00

【8強】（加時勝）阿根廷3：1瑞士

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月11日（六）賽果

世界盃2026｜7月11日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【8強】（勝）西班牙2：1比利時

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月10日（五）賽果

世界盃2026｜7月10日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨4:00

【8強】（勝）法國2：0摩洛哥

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

-----以下為16強賽果-----

世界盃2026直播賽程｜7月8日（三）賽果

世界盃2026｜7月8日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨0:00

【16強】（勝）阿根廷3：2埃及

Now 618/616台

凌晨4:00

【16強】（12碼勝）瑞士0(4)：0(3)哥倫比亞

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月7日（二）賽果

世界盃2026｜7月7日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【16強】葡萄牙0：1西班牙（勝）

Now 618/616台

上午8:00

【16強】美國1：4比利時（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月6日（一）賽果

世界盃2026｜7月6日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨4:00

【16強】巴西1︰2挪威（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午8:00

【16強】墨西哥2：3英格蘭（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月5日（日）賽果

世界盃2026｜7月5日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

【16強】加拿大Vs摩洛哥

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

凌晨5:00

【16強】巴拉圭Vs法國

Now 618/616台

以上為香港時間

-----以下為32強賽果-----

世界盃2026直播賽程｜7月4日（六）賽果

世界盃2026｜7月4日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨2:00

【32強】澳洲1(2)：(4)埃及（12碼勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

凌晨6:00

【32強】（勝）阿根廷3：2佛得角

Now 618/616台

上午9:30

【32強】（勝）哥倫比亞1：0加納

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月3日（五）賽果

世界盃2026｜7月3日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【32強】（勝）西班牙3：0奧地利

Now 618/616台

上午7:00

【32強】（勝）葡萄牙2：1克羅地亞

Now 618/616台

上午11:00

【32強】（勝）瑞士2：0阿爾及利亞

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月2日（四）賽果

世界盃2026｜7月2日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨0:00

【32強】（勝）英格蘭2：1剛果民主共和國

Now 618/616台

凌晨4:00

【32強】（勝）比利時3：2塞內加爾

Now 618/616台

上午8:00

【32強】（勝）美國2：0波斯尼亞

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月1日（三）賽果

世界盃2026｜7月1日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

【32強】科特迪瓦1：2挪威（勝）

Now 618/616台

凌晨5:00

【32強】（勝）法國3：0瑞典

Now 618/616台

上午9:00

【32強】（勝）墨西哥2：0厄瓜多爾

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月30日（二）賽果

世界盃2026｜6月30日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

【32強】（勝）巴西2：1日本

Now 618/616台

凌晨4:30

【32強】德國1(3)：1(4)巴拉圭（12碼勝）

Now 618/616台

上午9:00

【32強】荷蘭1(2)：1(3)摩洛哥（12碼勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月29日（一）賽果

世界盃2026｜6月29日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

【32強】南非0：1加拿大（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

-----以下為分組賽賽果-----

世界盃2026直播賽程｜6月28日（六）賽果

世界盃2026｜6月28日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨5:00

L

巴拿馬0：2英格蘭（勝）

Now 618/616台

凌晨5:00

L

（勝）克羅地亞2：1加納

Now 619/617台

上午7:30

K

哥倫比亞0：0葡萄牙

Now 618/616台

上午7:30

K

（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克

Now 619/617台

上午10:00

J

阿爾及利亞3：3奧地利

Now 619/617台

上午10:00

J

約旦1：3阿根廷（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月27日（六）賽果

世界盃2026｜6月27日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

I

挪威1：4法國（勝）

Now 618/616台

凌晨3:00

I

（勝）塞內加爾5：0伊拉克

Now 619/617台

上午8:00

H

佛得角0：0沙特阿拉伯

Now 619/617台

上午8:00

H

烏拉圭0：1西班牙（勝）

Now 618/616台

早上11:00

G

新西蘭1：5比利時（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

早上11:00

G

埃及1：1伊朗

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月26日（五）賽果

世界盃2026｜6月26日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨4:00

E

庫拉索0：2科特迪瓦（勝）

Now 619/617台

凌晨4:00

E

（勝）厄瓜多爾2：1德國

Now 618/616台

上午7:00

F

突尼西亞1：3荷蘭（勝）

Now 618/616台

上午7:00

F

日本1：1瑞典

Now 619/617台

早上10:00

D

（勝）土耳其3：2美國

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

早上10:00

D

巴拉圭0：0澳洲

Now 619/617台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月25日（四）賽果

世界盃2026｜6月25日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

（勝）瑞士2：1加拿大

Now 618/616台

凌晨3:00

B

（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾

Now 619/617台

上午6:00

C

（勝）摩洛哥4：2海地

Now 619/617台

上午6:00

C

蘇格蘭0：3巴西（勝）

Now 618/616台

早上9:00

A

（勝）南非1：0韓國

Viu TV 99台（免費）

Now 619/617台

早上9:00

A

捷克0：3墨西哥（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月24日（三）賽果

世界盃2026｜6月24日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

K

（勝）葡萄牙5：0烏茲別克

Now 618/616台

凌晨4:00

L

英格蘭0：0加納

Now 618/616台

上午7:00

L

巴拿馬0：1克羅地亞（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午10:00

K

（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月23日（二）賽果

世界盃2026｜6月23日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

J

（勝）阿根廷2：0奧地利

Now 618/616台

凌晨5:00

I

（勝）法國3：0伊拉克

Now 618/616台

上午8:00

I

（勝）挪威3：2塞內加爾

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午11:00

J

約旦1：2阿爾及利亞（勝）

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月22日（一）賽果

世界盃2026｜6月22日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

H

（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯

Now 618/616台

凌晨3:00

G

比利時0：0伊朗

Now 618/616台

上午6:00

H

烏拉圭2：2佛得角

Now 618/616台

上午9:00

G

新西蘭1：3埃及（勝）

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月21日（日）賽果

世界盃2026｜6月21日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

F

（勝）荷蘭5：1瑞典

Now 618/616台

凌晨4:00

E

（勝）德國2：1科特迪瓦

Now 618/616台

上午8:00

E

厄瓜多爾0：0庫拉索

Now 618/616台

中午12:00

F

突尼西亞0：4日本（勝）

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月20日（六）賽果

世界盃2026｜6月20日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

D

（勝）美國2：0澳洲

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午6:00

C

蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）

Now 618/616台

上午8:30

C

（勝）巴西3：0海地

Now 618/616台

上午11:00

D

土耳其0：1巴拉圭（勝）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月19日（五）賽果

世界盃2026｜6月19日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

A

捷克1：1南非

Now 618/616台

凌晨3:00

B

（勝）瑞士4：1波斯尼亞

Now 618/616台

上午6:00

B

（勝）加拿大6：0卡塔爾

Now 618/616台

上午9:00

A

（勝）墨西哥1：0韓國

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月18日（四）賽果

世界盃2026｜6月18日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

K

葡萄牙1：1剛果民主共和國

Now 618/616台

凌晨4:00

L

（勝）英格蘭4：2克羅地亞

Now 618/616台

上午7:00

L

（勝）加納1：0巴拿馬

Now 618/616台

上午10:00

K

烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月17日（三）賽果

世界盃2026｜6月17日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

I

（勝）法國3：1塞內加爾

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午6:00

I

伊拉克1：4挪威（勝）

Now 618/616台

上午9:00

J

（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞

Now 618/616台

中午12:00

J

（勝）奧地利3：1約旦

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月16日（二）賽果

世界盃2026｜6月16日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

H

西班牙0：0佛得角

Now 618/616台

凌晨3:00

G

比利時1：1埃及

Now 618/616台

上午6:00

H

沙特阿拉伯1：1烏拉圭

Now 618/616台

上午9:00

G

伊朗2：2新西蘭

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月15日（一）賽果

世界盃2026｜6月15日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

E

（勝）德國7：1庫拉索

Now 618/616台

凌晨4:00

F

荷蘭2：2日本

Now 618/616台

上午7:00

E

（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾

Now 618/616台

上午10:00

F

（勝）瑞典5：1突尼西亞

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月14日（日）賽果

世界盃2026｜6月14日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

卡塔爾1：1瑞士

Now 618/616台

上午6:00

C

巴西1：1摩洛哥

Now 618/616台

上午9:00

C

海地0：1蘇格蘭（勝）

Now 618/616台

中午12:00

D

（勝）澳洲2：0土耳其

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月13日（六）賽果

世界盃2026｜6月13日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

加拿大1：1波斯尼亞

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

上午9:00

D

（勝）美國4：1巴拉圭

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月12日（五）賽果

世界盃2026｜6月12日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

A

（勝）墨西哥2：0南非

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

上午10:00

A

（勝）韓國2：1捷克

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026決賽周
世界盃直播賽程
世界盃
2026世界盃
足球
法國足球隊
西班牙足球隊
阿根廷足球隊
英格蘭足球隊