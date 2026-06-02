世界盃2026直播賽程時間表 6.12凌晨3時揭幕戰墨西哥Vs南非
世界盃2026由Now TV直播及Viu TV免費直播，本文詳列104場全賽程的直播時間表，方便球迷觀戰。
世界盃將於香港時間6月12日揭幕，墨西哥對南非的揭幕戰，將由Viu TV 99台免費直播，以及Now 618/616台直播。
世界盃2026直播賽程｜6月12日（五）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
A
墨西哥Vs南非
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
上午10:00
A
韓國Vs捷克
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月13日（六）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
加拿大Vs波斯尼亞
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
上午9:00
D
美國Vs巴拉圭
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月14日（日）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
卡塔爾Vs瑞士
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
上午6:00
C
巴西Vs摩洛哥
Now 618/616台
上午9:00
C
海地Vs蘇格蘭
Now 618/616台
中午12:00
D
澳洲Vs土耳其
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月15日（一）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
E
德國Vs庫拉索
Now 618/616台
凌晨4:00
F
荷蘭Vs日本
Now 618/616台
上午7:00
E
科特迪瓦Vs厄瓜多爾
Now 618/616台
上午10:00
F
瑞典Vs突尼西亞
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月16日（二）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
H
西班牙Vs佛得角
Now 618/616台
凌晨3:00
G
比利時Vs埃及
Now 618/616台
上午6:00
H
沙特阿拉伯Vs烏拉圭
Now 618/616台
上午9:00
G
伊朗Vs新西蘭
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月17日（三）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
I
法國Vs塞內加爾
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午6:00
I
伊拉克Vs挪威
Now 618/616台
上午9:00
J
阿根廷Vs阿爾及利亞
Now 618/616台
中午12:00
J
奧地利Vs約旦
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月18日（四）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
K
葡萄牙Vs剛果民主共和國
Now 618/616台
凌晨4:00
L
英格蘭Vs克羅地亞
Now 618/616台
上午7:00
L
加納Vs巴拿馬
Now 618/616台
上午10:00
K
烏茲別克Vs哥倫比亞
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月19日（五）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
A
捷克Vs南非
Now 618/616台
凌晨3:00
B
瑞士Vs波斯尼亞
Now 618/616台
上午6:00
B
加拿大Vs卡塔爾
Now 618/616台
上午9:00
A
韓國Vs墨西哥
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月20日（六）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
D
美國Vs澳洲
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午6:00
C
蘇格蘭Vs墨西哥
Now 618/616台
上午8:30
C
巴西Vs海地
Now 618/616台
上午11:00
D
土耳其Vs巴拉圭
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月21日（日）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
F
荷蘭Vs瑞典
Now 618/616台
凌晨4:00
E
德國Vs科特迪瓦
Now 618/616台
上午8:00
E
厄瓜多爾Vs庫拉索
Now 618/616台
中午12:00
F
突尼西亞Vs日本
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月22日（一）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
H
西班牙Vs沙特阿拉伯
Now 618/616台
凌晨3:00
G
比利時Vs伊朗
Now 618/616台
上午6:00
H
烏拉圭Vs佛得角
Now 618/616台
上午9:00
G
新西蘭Vs埃及
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月23日（二）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
J
阿根廷Vs奧地利
Now 618/616台
凌晨5:00
I
法國Vs伊拉克
Now 618/616台
上午8:00
I
挪威Vs塞內加爾
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午11:00
J
約旦Vs阿爾及利亞
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月24日（三）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
K
葡萄牙Vs烏茲別克
Now 618/616台
凌晨4:00
L
英格蘭Vs加納
Now 618/616台
上午7:00
L
巴拿馬Vs克羅地亞
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午10:00
K
哥倫比亞Vs剛果民主共和國
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月25日（四）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
瑞士Vs加拿大
Now 618/616台
凌晨3:00
B
波斯尼亞Vs卡塔爾
Now 619/617台
上午6:00
C
摩洛哥Vs海地
Now 619/617台
上午6:00
C
蘇格蘭Vs巴西
Now 618/616台
早上9:00
A
南非Vs韓國
Viu TV 99台（免費）
Now 619/617台
早上9:00
A
捷克Vs墨西哥
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月26日（五）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨4:00
E
庫拉索Vs科特迪瓦
Now 619/617台
凌晨4:00
E
厄瓜多爾Vs德國
Now 618/616台
上午7:00
F
突尼西亞Vs荷蘭
Now 618/616台
上午7:00
F
日本Vs瑞典
Now 619/617台
早上10:00
D
土耳其Vs美國
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
早上10:00
D
巴拉圭Vs澳洲
Now 619/617台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月27日（六）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
I
挪威Vs法國
Now 618/616台
凌晨3:00
I
塞內加爾Vs伊拉克
Now 619/617台
上午8:00
H
佛得角Vs沙特阿拉伯
Now 619/617台
上午8:00
H
烏拉圭Vs西班牙
Now 618/616台
早上11:00
G
新西蘭Vs比利時
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
早上11:00
G
埃及Vs伊朗
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月28日（日）時間表
時間
組別
賽事
直播
凌晨5:00
L
英國Vs巴拿馬
Now 618/616台
凌晨5:00
L
克羅地亞Vs加納
Now 619/617台
上午7:30
K
哥倫比亞Vs葡萄牙
Now 618/616台
上午7:30
K
剛果民主共和國Vs烏茲別克
Now 619/617台
上午10:00
J
阿爾及利亞Vs奧地利
Now 619/617台
上午10:00
J
約旦Vs阿根廷
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月29日（一）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
A組次名 Vs B組次名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月30日（二）時間表
時間
賽事
直播
凌晨1:00
C組首名 Vs F組次名
Now 618/616台
凌晨4:30
E組首名 Vs A/B/C/D/F組第3名
Now 618/616台
上午9:00
F組首名 Vs C組次名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月1日（三）時間表
時間
賽事
直播
凌晨1:00
E組次名 Vs I組次名
Now 618/616台
凌晨5:00
I組首名 Vs C/D/F/G/H組第3名
Now 618/616台
上午9:00
A組首名 Vs C/E/F/H/I第3名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月2日（四）時間表
時間
賽事
直播
凌晨0:00
L組首名 Vs E/H/I/J/K第3名
Now 618/616台
凌晨4:00
G組首名 Vs A/E/H/I/J組第3名
Now 618/616台
上午8:00
D組首名 Vs B/E/F/I/J組第3名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月3日（五）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
H組首名 Vs J組次名
Now 618/616台
凌晨7:00
K組次名 Vs L組次名
Now 618/616台
上午11:00
B組首名 Vs E/F/G/I/J組第3名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月4日（六）時間表
時間
賽事
直播
凌晨2:00
D組次名 Vs G組次名
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
凌晨6:00
J組首名 Vs H組次名
Now 618/616台
上午9:30
K組首名 Vs D/E/I/J/L組第3名
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月5日（日）時間表
時間
賽事
直播
凌晨1:00
16強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
凌晨5:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月6日（一）時間表
時間
賽事
直播
凌晨4:00
16強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午8:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月7日（二）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
16強
Now 618/616台
上午8:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月8日（三）時間表
時間
賽事
直播
凌晨0:00
16強
Now 618/616台
凌晨4:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月10日（五）時間表
時間
賽事
直播
凌晨4:00
8強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月11日（六）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
8強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月12日（日）時間表
時間
賽事
直播
凌晨5:00
8強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午9:00
8強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月15日（三）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
4強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月16日時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
4強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月19日時間表
時間
賽事
直播
凌晨5:00
季軍戰
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月20日時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
決賽
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間