世界盃2026直播賽程時間表　6.12凌晨3時揭幕戰墨西哥Vs南非

撰文：普利森
出版：更新：

世界盃2026由Now TV直播及Viu TV免費直播，本文詳列104場全賽程的直播時間表，方便球迷觀戰。
世界盃將於香港時間6月12日揭幕，墨西哥對南非的揭幕戰，將由Viu TV 99台免費直播，以及Now 618/616台直播。

世界盃2026直播賽程｜6月12日（五）時間表

世界盃2026｜6月12日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

A

墨西哥Vs南非

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

上午10:00

A

韓國Vs捷克

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月13日（六）時間表

世界盃2026｜6月13日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

加拿大Vs波斯尼亞

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

上午9:00

D

美國Vs巴拉圭

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月14日（日）時間表

世界盃2026｜6月14日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

卡塔爾Vs瑞士

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

上午6:00

C

巴西Vs摩洛哥

Now 618/616台

上午9:00

C

海地Vs蘇格蘭

Now 618/616台

中午12:00

D

澳洲Vs土耳其

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月15日（一）時間表

世界盃2026｜6月15日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

E

德國Vs庫拉索

Now 618/616台

凌晨4:00

F

荷蘭Vs日本

Now 618/616台

上午7:00

E

科特迪瓦Vs厄瓜多爾

Now 618/616台

上午10:00

F

瑞典Vs突尼西亞

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月16日（二）時間表

世界盃2026｜6月16日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

H

西班牙Vs佛得角

Now 618/616台

凌晨3:00

G

比利時Vs埃及

Now 618/616台

上午6:00

H

沙特阿拉伯Vs烏拉圭

Now 618/616台

上午9:00

G

伊朗Vs新西蘭

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月17日（三）時間表

世界盃2026｜6月17日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

I

法國Vs塞內加爾

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午6:00

I

伊拉克Vs挪威

Now 618/616台

上午9:00

J

阿根廷Vs阿爾及利亞

Now 618/616台

中午12:00

J

奧地利Vs約旦

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月18日（四）時間表

世界盃2026｜6月18日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

K

葡萄牙Vs剛果民主共和國

Now 618/616台

凌晨4:00

L

英格蘭Vs克羅地亞

Now 618/616台

上午7:00

L

加納Vs巴拿馬

Now 618/616台

上午10:00

K

烏茲別克Vs哥倫比亞

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月19日（五）時間表

世界盃2026｜6月19日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

A

捷克Vs南非

Now 618/616台

凌晨3:00

B

瑞士Vs波斯尼亞

Now 618/616台

上午6:00

B

加拿大Vs卡塔爾

Now 618/616台

上午9:00

A

韓國Vs墨西哥

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月20日（六）時間表

世界盃2026｜6月20日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

D

美國Vs澳洲

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午6:00

C

蘇格蘭Vs墨西哥

Now 618/616台

上午8:30

C

巴西Vs海地

Now 618/616台

上午11:00

D

土耳其Vs巴拉圭

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月21日（日）時間表

世界盃2026｜6月21日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

F

荷蘭Vs瑞典

Now 618/616台

凌晨4:00

E

德國Vs科特迪瓦

Now 618/616台

上午8:00

E

厄瓜多爾Vs庫拉索

Now 618/616台

中午12:00

F

突尼西亞Vs日本

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月22日（一）時間表

世界盃2026｜6月22日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨0:00

H

西班牙Vs沙特阿拉伯

Now 618/616台

凌晨3:00

G

比利時Vs伊朗

Now 618/616台

上午6:00

H

烏拉圭Vs佛得角

Now 618/616台

上午9:00

G

新西蘭Vs埃及

Viu TV 99台（免費） Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月23日（二）時間表

世界盃2026｜6月23日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

J

阿根廷Vs奧地利

Now 618/616台

凌晨5:00

I

法國Vs伊拉克

Now 618/616台

上午8:00

I

挪威Vs塞內加爾

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午11:00

J

約旦Vs阿爾及利亞

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月24日（三）時間表

世界盃2026｜6月24日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨1:00

K

葡萄牙Vs烏茲別克

Now 618/616台

凌晨4:00

L

英格蘭Vs加納

Now 618/616台

上午7:00

L

巴拿馬Vs克羅地亞

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午10:00

K

哥倫比亞Vs剛果民主共和國

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月25日（四）時間表

世界盃2026｜6月25日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

B

瑞士Vs加拿大

Now 618/616台

凌晨3:00

B

波斯尼亞Vs卡塔爾

Now 619/617台

上午6:00

C

摩洛哥Vs海地

Now 619/617台

上午6:00

C

蘇格蘭Vs巴西

Now 618/616台

早上9:00

A

南非Vs韓國

Viu TV 99台（免費）

Now 619/617台

早上9:00

A

捷克Vs墨西哥

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月26日（五）時間表

世界盃2026｜6月26日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨4:00

E

庫拉索Vs科特迪瓦

Now 619/617台

凌晨4:00

E

厄瓜多爾Vs德國

Now 618/616台

上午7:00

F

突尼西亞Vs荷蘭

Now 618/616台

上午7:00

F

日本Vs瑞典

Now 619/617台

早上10:00

D

土耳其Vs美國

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

早上10:00

D

巴拉圭Vs澳洲

Now 619/617台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月27日（六）時間表

世界盃2026｜6月27日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨3:00

I

挪威Vs法國

Now 618/616台

凌晨3:00

I

塞內加爾Vs伊拉克

Now 619/617台

上午8:00

H

佛得角Vs沙特阿拉伯

Now 619/617台

上午8:00

H

烏拉圭Vs西班牙

Now 618/616台

早上11:00

G

新西蘭Vs比利時

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

早上11:00

G

埃及Vs伊朗

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月28日（日）時間表

世界盃2026｜6月28日直播賽程時間表

時間

組別

賽事

直播

凌晨5:00

L

英國Vs巴拿馬

Now 618/616台

凌晨5:00

L

克羅地亞Vs加納

Now 619/617台

上午7:30

K

哥倫比亞Vs葡萄牙

Now 618/616台

上午7:30

K

剛果民主共和國Vs烏茲別克

Now 619/617台

上午10:00

J

阿爾及利亞Vs奧地利

Now 619/617台

上午10:00

J

約旦Vs阿根廷

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月29日（一）時間表

世界盃2026｜6月29日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

A組次名 Vs B組次名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜6月30日（二）時間表

世界盃2026｜6月30日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

C組首名 Vs F組次名

Now 618/616台

凌晨4:30

E組首名 Vs A/B/C/D/F組第3名

Now 618/616台

上午9:00

F組首名 Vs C組次名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月1日（三）時間表

世界盃2026｜7月1日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

E組次名 Vs I組次名

Now 618/616台

凌晨5:00

I組首名 Vs C/D/F/G/H組第3名

Now 618/616台

上午9:00

A組首名 Vs C/E/F/H/I第3名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月2日（四）時間表

世界盃2026｜7月2日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨0:00

L組首名 Vs E/H/I/J/K第3名

Now 618/616台

凌晨4:00

G組首名 Vs A/E/H/I/J組第3名

Now 618/616台

上午8:00

D組首名 Vs B/E/F/I/J組第3名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月3日（五）時間表

世界盃2026｜7月3日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

H組首名 Vs J組次名

Now 618/616台

凌晨7:00

K組次名 Vs L組次名

Now 618/616台

上午11:00

B組首名 Vs E/F/G/I/J組第3名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月4日（六）時間表

世界盃2026｜7月4日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨2:00

D組次名 Vs G組次名

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

凌晨6:00

J組首名 Vs H組次名

Now 618/616台

上午9:30

K組首名 Vs D/E/I/J/L組第3名

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月5日（日）時間表

世界盃2026｜7月5日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨1:00

16強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

凌晨5:00

16強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月6日（一）時間表

世界盃2026｜7月6日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨4:00

16強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午8:00

16強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月7日（二）時間表

世界盃2026｜7月7日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

16強

Now 618/616台

上午8:00

16強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月8日（三）時間表

世界盃2026｜7月8日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨0:00

16強

Now 618/616台

凌晨4:00

16強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月10日（五）時間表

世界盃2026｜7月10日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨4:00

8強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月11日（六）時間表

世界盃2026｜7月11日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

8強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月12日（日）時間表

世界盃2026｜7月12日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨5:00

8強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

上午9:00

8強

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月15日（三）時間表

世界盃2026｜7月15日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

4強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月16日時間表

世界盃2026｜7月16日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

4強

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月19日時間表

世界盃2026｜7月19日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨5:00

季軍戰

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026直播賽程｜7月20日時間表

世界盃2026｜7月20日直播賽程時間表

時間

賽事

直播

凌晨3:00

決賽

Viu TV 99台（免費）

Now 618/616台

以上為香港時間

世界盃2026決賽周
世界盃直播賽程