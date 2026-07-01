世界盃2026直播賽程時間表 7.2凌晨12點英格蘭對剛果民主共和國
世界盃2026由Now TV直播及Viu TV免費直播，本文詳列104場全賽程的直播時間表，方便球迷觀戰。
世界盃2026年7月2日，英格蘭對剛果民主共和國將於凌晨12時上演，比利時對塞內加爾凌晨4時舉行，美國對波斯尼亞早上8時開賽，三場賽事由Now 618/616直播。
-----以下為32強直播賽程-----
世界盃2026直播賽程｜7月2日（四）時間表
時間
賽事
直播
凌晨0:00
【32強】英格蘭Vs剛果民主共和國
Now 618/616台
凌晨4:00
【32強】比利時Vs塞內加爾
Now 618/616台
上午8:00
【32強】美國Vs波斯尼亞
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月3日（五）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
【32強】西班牙Vs奧地利
Now 618/616台
上午7:00
【32強】葡萄牙Vs克羅地亞
Now 618/616台
上午11:00
【32強】瑞士Vs阿爾及利亞
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月4日（六）時間表
時間
賽事
直播
凌晨2:00
【32強】澳洲Vs埃及
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
凌晨6:00
【32強】阿根廷Vs佛得角
Now 618/616台
上午9:30
【32強】哥倫比亞Vs加納
Now 618/616台
以上為香港時間
-----以下為32強賽果-----
世界盃2026直播賽程｜7月1日（三）賽果
時間
賽事
直播
凌晨1:00
【32強】科特迪瓦1：2挪威（勝）
Now 618/616台
凌晨5:00
【32強】（勝）法國3：0瑞典
Now 618/616台
上午9:00
【32強】（勝）墨西哥2：0厄瓜多爾
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月30日（二）賽果
時間
賽事
直播
凌晨1:00
【32強】（勝）巴西2：1日本
Now 618/616台
凌晨4:30
【32強】德國1(3)：1(4)巴拉圭（12碼勝）
Now 618/616台
上午9:00
【32強】荷蘭1(2)：1(3)摩洛哥（12碼勝）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月29日（一）賽果
時間
賽事
直播
凌晨3:00
【32強】南非0：1加拿大（勝）
Now 618/616台
以上為香港時間
-----以下為分組賽賽果-----
世界盃2026直播賽程｜6月28日（六）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨5:00
L
巴拿馬0：2英格蘭（勝）
Now 618/616台
凌晨5:00
L
（勝）克羅地亞2：1加納
Now 619/617台
上午7:30
K
哥倫比亞0：0葡萄牙
Now 618/616台
上午7:30
K
（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克
Now 619/617台
上午10:00
J
阿爾及利亞3：3奧地利
Now 619/617台
上午10:00
J
約旦1：3阿根廷（勝）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月27日（六）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
I
挪威1：4法國（勝）
Now 618/616台
凌晨3:00
I
（勝）塞內加爾5：0伊拉克
Now 619/617台
上午8:00
H
佛得角0：0沙特阿拉伯
Now 619/617台
上午8:00
H
烏拉圭0：1西班牙（勝）
Now 618/616台
早上11:00
G
新西蘭1：5比利時（勝）
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
早上11:00
G
埃及1：1伊朗
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月26日（五）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨4:00
E
庫拉索0：2科特迪瓦（勝）
Now 619/617台
凌晨4:00
E
（勝）厄瓜多爾2：1德國
Now 618/616台
上午7:00
F
突尼西亞1：3荷蘭（勝）
Now 618/616台
上午7:00
F
日本1：1瑞典
Now 619/617台
早上10:00
D
（勝）土耳其3：2美國
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
早上10:00
D
巴拉圭0：0澳洲
Now 619/617台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月25日（四）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
（勝）瑞士2：1加拿大
Now 618/616台
凌晨3:00
B
（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾
Now 619/617台
上午6:00
C
（勝）摩洛哥4：2海地
Now 619/617台
上午6:00
C
蘇格蘭0：3巴西（勝）
Now 618/616台
早上9:00
A
（勝）南非1：0韓國
Viu TV 99台（免費）
Now 619/617台
早上9:00
A
捷克0：3墨西哥（勝）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月24日（三）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
K
（勝）葡萄牙5：0烏茲別克
Now 618/616台
凌晨4:00
L
英格蘭0：0加納
Now 618/616台
上午7:00
L
巴拿馬0：1克羅地亞（勝）
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午10:00
K
（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月23日（二）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
J
（勝）阿根廷2：0奧地利
Now 618/616台
凌晨5:00
I
（勝）法國3：0伊拉克
Now 618/616台
上午8:00
I
（勝）挪威3：2塞內加爾
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午11:00
J
約旦1：2阿爾及利亞（勝）
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月22日（一）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
H
（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯
Now 618/616台
凌晨3:00
G
比利時0：0伊朗
Now 618/616台
上午6:00
H
烏拉圭2：2佛得角
Now 618/616台
上午9:00
G
新西蘭1：3埃及（勝）
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月21日（日）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
F
（勝）荷蘭5：1瑞典
Now 618/616台
凌晨4:00
E
（勝）德國2：1科特迪瓦
Now 618/616台
上午8:00
E
厄瓜多爾0：0庫拉索
Now 618/616台
中午12:00
F
突尼西亞0：4日本（勝）
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月20日（六）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
D
（勝）美國2：0澳洲
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午6:00
C
蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）
Now 618/616台
上午8:30
C
（勝）巴西3：0海地
Now 618/616台
上午11:00
D
土耳其0：1巴拉圭（勝）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月19日（五）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
A
捷克1：1南非
Now 618/616台
凌晨3:00
B
（勝）瑞士4：1波斯尼亞
Now 618/616台
上午6:00
B
（勝）加拿大6：0卡塔爾
Now 618/616台
上午9:00
A
（勝）墨西哥1：0韓國
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月18日（四）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
K
葡萄牙1：1剛果民主共和國
Now 618/616台
凌晨4:00
L
（勝）英格蘭4：2克羅地亞
Now 618/616台
上午7:00
L
（勝）加納1：0巴拿馬
Now 618/616台
上午10:00
K
烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月17日（三）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
I
（勝）法國3：1塞內加爾
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午6:00
I
伊拉克1：4挪威（勝）
Now 618/616台
上午9:00
J
（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞
Now 618/616台
中午12:00
J
（勝）奧地利3：1約旦
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月16日（二）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨0:00
H
西班牙0：0佛得角
Now 618/616台
凌晨3:00
G
比利時1：1埃及
Now 618/616台
上午6:00
H
沙特阿拉伯1：1烏拉圭
Now 618/616台
上午9:00
G
伊朗2：2新西蘭
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月15日（一）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨1:00
E
（勝）德國7：1庫拉索
Now 618/616台
凌晨4:00
F
荷蘭2：2日本
Now 618/616台
上午7:00
E
（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾
Now 618/616台
上午10:00
F
（勝）瑞典5：1突尼西亞
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月14日（日）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
卡塔爾1：1瑞士
Now 618/616台
上午6:00
C
巴西1：1摩洛哥
Now 618/616台
上午9:00
C
海地0：1蘇格蘭（勝）
Now 618/616台
中午12:00
D
（勝）澳洲2：0土耳其
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月13日（六）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
B
加拿大1：1波斯尼亞
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
上午9:00
D
（勝）美國4：1巴拉圭
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜6月12日（五）賽果
時間
組別
賽事
直播
凌晨3:00
A
（勝）墨西哥2：0南非
Viu TV 99台（免費） Now 618/616台
上午10:00
A
（勝）韓國2：1捷克
Now 618/616台
以上為香港時間
-----以下為16強至決賽直播賽程-----
世界盃2026直播賽程｜7月5日（日）時間表
時間
賽事
直播
凌晨1:00
【16強】加拿大Vs摩洛哥
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
凌晨5:00
【16強】巴拉圭Vs法國
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月6日（一）時間表
時間
賽事
直播
凌晨4:00
【16強】巴西Vs挪威
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午8:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月7日（二）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
16強
Now 618/616台
上午8:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月8日（三）時間表
時間
賽事
直播
凌晨0:00
16強
Now 618/616台
凌晨4:00
16強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月10日（五）時間表
時間
賽事
直播
凌晨4:00
8強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月11日（六）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
8強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月12日（日）時間表
時間
賽事
直播
凌晨5:00
8強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
上午9:00
8強
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月15日（三）時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
4強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月16日時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
4強
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月19日時間表
時間
賽事
直播
凌晨5:00
季軍戰
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間
世界盃2026直播賽程｜7月20日時間表
時間
賽事
直播
凌晨3:00
決賽
Viu TV 99台（免費）
Now 618/616台
以上為香港時間