平日的下午，一群小孩光着上身，露出朱古力色的肌膚，赤腳在街上跑來跑去。瘦骨嶙峋的他們，肋骨被薄薄的皮包裹着，挺着微脹的肚子，在路邊把玩着垃圾。另一邊廂，從鄉村來的孩子在富人的房子裏洗衫、煮飯、打掃，一旦出錯便會被打，甚至沒有飯吃。 「小孩的童年不應該是這樣的啊。」約十多年前，在孟加拉首都達卡的貧民區，這看得見的貧窮震撼了子健和家欣心靈，並在兩人心中埋下了想幫助當地人的種子。正是這份惦掛，讓這對夫婦先後遠赴當地幫助窮人改善生活，現在更以社企形式推動貧民區婦女自力更生，助其孩子有不一樣的生活。

在孟加拉貧民區，經常會見到半裸上身的赤腳小孩在路邊或路軌上玩耍，正是這一幕幕貧窮的風景，讓子健和家欣決心往當地扶貧。（圖片由受訪者提供）

2003年，黃子健第一次到孟加拉這個伊斯蘭教國家做義工，當時仍是中學生的他，對伊斯蘭教的認識局限在美國「911事件」，腦裏浮現的是恐襲、阿爾蓋達組織。來到貧民區後卻深深感受到當地的匱乏，想來幫助他們。

非主流選擇 只想人生有貢獻

在香港，主流價值觀往往着眼於前途和收入， 子健曾有所掙扎：「我有想過自己的前途會是怎樣，但想跳出框框。我覺得人的生存不只是為了穩定，也要有貢獻。後來透過朋友認識當地非政府機構，一來便做了十年。」胡家欣第一次到孟加拉做義工是十一年前，那時她仍在香港教育學院（香港教育大學前身）讀書。讀教育學系的她看到當地的小孩時不禁問︰為何這邊的小孩會沒穿衣服和鞋子在街上流連？他們不用上學嗎？回香港後，她一直記掛着那邊的人，為了讓人生最後一個暑假過得更有意義，她再訪孟加拉，留下三個月，除走訪達卡外，還有其他鄉村地方，後來在一次義工計劃中認識了子健，並成為情侶。

和貧民區的小孩探訪的經歷，讓家欣感受到了那邊的人的需要。（圖片由受訪者提供）

家欣當時問自己︰香港其實有那麼多老師，是不是真的很需要我？但畢業之後，她還是在香港執起教鞭。四年後，她和子健結婚，又過了一年，她終下定決心回應內心想法，到孟加拉扶貧。「當時學校的人很驚訝，老師在很多人眼中是份好工作，但我毅然辭職就過來了。香港的教育制度很好、很健全，起碼人人有書讀，這邊連基本的教育也沒有，我在想，會不會用得着我呢？我不是要做很偉大的事，來這邊是想看可不可以作出一點貢獻。」

近年，香港的中學和大專院校舉辦了很多到訪貧窮國家的義工服務團，讓參加者有很大感觸，但少有人會選擇到當地持續扶貧。子健初到孟加拉時，做的義工類型林林總總，有探訪貧民區，有向赤腳小孩派發洗傷口藥物，也試過跟隨非政府組織探訪露宿者和痲瘋病人。家欣則主要在非政府組織於貧民區租下的一個小單位內，教小孩讀書寫字和簡單的英文。「當時政府仍未有免費教育，所以當地文盲率很高，我會與他們的父母接觸，去做家訪。」

貧民區的狀況惡劣，到處很髒亂。（圖片由受訪者提供）

遇上求存者 觸發留下來助人

在孟加拉做義工，不時會碰上觸動內心的事，讓子健繼續留下。當地人面對的不單是生活問題，還是生存問題。有次，子健探訪一名在火車站露宿的男人，那男人有吸毒的習慣，太太是妓女，兩人育有一個五、六歲的小孩。小孩因為營養不良，發育得不太好，看上去只有三、四歲，腳更腫到像幾卷廁紙疊在一起。

「當時，我們覺得情況危急，知道他們沒錢看醫生，於是帶他們去醫院。後來再去醫院時卻看不到他們，原來他們回到露宿的地方。又過了一陣子，聽別人說孩子的腳曾經好轉，但因為男人要利用兒子去『乞食』，故意把兒子的腳弄到很腫，甚至打他的腳，這樣才可以生存，甚至買毒品。最後，那孩子死去了，因為不妥善照顧而遭虐待致死。這世界原來有這種事情發生。」子健說。

子健初期做的義工種類林林總總，接觸不同的人讓他更了解社區的需要。（圖片由受訪者提供）

「其實，沒有一件很特別的事令我想持續留下，反而是很多小事加起來，讓我看到這國家那麼有需要。」家欣說，在那邊，大部分有錢或受過教育的人都會選擇在外國留學，但留學過後很少人會想回國發展；香港也有想去外國發展的人，但不少人最後會返回香港，因為香港才是他們的根。

「有很多原因令他們不想回來，包括政府、貧窮、資源短缺等。我看到社會上有很多這樣的事，會有很多問號，很想去幫忙。雖然幫不了多少，但沒有人走出來，教他們應有的基本知識、處事態度和生活技能，這國家便永遠不會進步。我們覺得應該要站出來，不該留在一個舒適的環境，不可以視而不見。」她說。

不少小孩子在平日的白天也沒有上學，讓家欣希望能幫助他們學習。（圖片由受訪者提供）

「派」（物資）好像很高高在上，有很多施捨不完全是錯，但我們想給當地人一份尊重，讓他們知道我們愛他們、想跟他們做朋友。 子健

不派發物資 令當地人感尊重

子健笑言，他知道單憑兩人的力量做不了很多事情，但內心就是想作出貢獻。然而，這種貢獻不是施捨，他們不想用俯視的角度去看當地人，故選擇住在貧民區附近，很注重提供的服務會為當地人帶來什麼影響。「我們較少會派發物資，因為不想令他們變得太福利主義，以為外國人來到就會派很多東西、送錢。」家欣說，見過很多非政府組織會帶着一疊美元和大堆禮物送給小孩。「這樣解決不了問題，我們希望教他們一些知識或技能，令他們自力更生，那來得更有用。」

現時有義工隊會在暑假前往當地，和兩人所屬的組織合作。義工隊會問他們要不要準備點什麼派給當地人，子健覺得，做義工或探訪家庭時不應有一種「派」的觀念，以見面禮的形式較為可取。他說：「『派』（物資）好像很高高在上，有很多施捨不完全是錯，但我們想給當地人一份尊重，讓他們知道我們愛他們、想跟他們做朋友。派東西的話，可能每人只分得一條毛巾、一把傘。」

他們認為派發物資對當地人幫助不大，反而是教會他們一些技能較有用，有時候他們也會一同做手工。（圖片由受訪者提供）

「（有需要的人）太多了，要派的話，派不了給整個國家。」家欣續說。過往派發東西時，也發生過一些不愉快的事。子健說：「以前會派糖給小孩，但他們會因此打架，有些小孩會取完又取。不只小孩，他們的母親也會來質問我們：為何別的小孩有，她的小孩沒有。派東西把人性不太好的一面引發出來，探訪他們、跟他們聊天就很不同。」

據世界銀行的資料，以每人每日1.9美元的國際貧窮線為標準，孟加拉的貧窮率從1991年的44.2%下降至2016年的14.8%。在2010年，全國約三分之一為貧窮人口，到2016年已跌至少於四分之一。

在這十多年間，子健和家欣見到當地人的生活得到改善，農村人從四方八面前往達卡尋找工作機會。「他們覺得能到大公司的工廠車衣便好，可是，人真的太多了，沒有那麼多工作機會。」家欣說。

看到那邊的情況，最後家欣和子健選擇了成立刺繡中心協助婦女自力更生。在孟加拉營運社企有什麼困難？二人在那邊的生活又是怎樣的？請繼續閱讀︰孟加拉生活不易 港人助婦女自力更生小改變是動力

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《到孟加拉貧民區營運社企 港人夫婦：扶貧不是施捨》。

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