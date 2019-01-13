美國貿易代表處在上周三（1月9日）晚上發出新聞稿，通報中美磋商事宜。文件中提到「會談重點討論了中國對於從美國大量購買農產品、能源、製成品及其他產品和服務的承諾」，體現雙方在削減貿易逆差上已達成共識，進入細節討論階段。事實上，今次雙邊談判議程原本僅有兩天，多出一天便是為增設的「細節談判」而設。 次日，中國商務部發出聲明，僅有短短兩行，卻透露出積極信號。聲明中提及：「雙方積極落實兩國元首重要共識，就共同關注的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流，增進了相互理解，為解決彼此關切問題奠定了基礎。」可見，雙方仍遵循兩國領袖「盡力達成協議」的大方向前行。即使在結構性改革上存在分歧，但仍有不少談判空間。

國家副主席王岐山在北京出席紀念中美建交40週年招待會和美國駐華大使布蘭斯塔德會面。（美聯社）

儘管如此，中美雙方立場還存在一定落差。美方在聲明中強調中國需進行結構性改革，包括「強迫技術轉移、知識產權保護、非關稅貿易壁壘、網絡入侵及貿易機密的竊取」，相信中美在這一系列問題上仍存歧見。《日經新聞》亦引述消息人士指，兩國在中國補貼國企問題上立場仍相距甚遠。本月30日，國務院副總理劉鶴將率代表團赴美，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）交手，預料雙方屆時將聚焦中國經濟結構問題。

值得留意的是，特朗普在本輪中美談判期間忙於處理國會停擺問題，似乎並未關注貿易戰事宜。美方發出聲明中也提及，代表團回國後將向總統報告談判情況，並尋求進一步指示。可見，特朗普接下來的取態將成為影響中美談判的最關鍵因素。

國務院副總理劉鶴將率代表團赴美，與美國貿易代表會面。（美聯社）

孟晚舟引渡期限將至

在特朗普眼中，似乎只有他一人能明白「交易藝術」。上任兩年來，既將「威脅」美國利益的北美自貿協定掃入垃圾桶，又在與韓國的經貿談判中「再下一城」。至於如今和中國的談判，按特朗普在社交媒體Twitter上的說法，則是「非常順利、遊刃有餘」。

Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2019

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

不過，「善於談判」的特朗普亦要面臨艱難抉擇。按照美加兩國引渡協定的規定，美國需在孟晚舟被逮捕後60天內，即本月29日前向加方提出引渡申請，否則孟晚舟將自動被送回中國。1月7日，也是本輪中美談判的首日，特朗普與加拿大總理杜魯多通了電話，兩人共同譴責中國「任意拘禁」包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）在內多位加拿大公民。但從兩人交談細節來看，特朗普似乎仍未作出引渡決定。

對特朗普而言，既然去年針對中興集團的貿易禁運取得效果，如今兩國談判正處於最後膠着期，自然應把握孟晚舟這一籌碼，再下一城。但從中國早前強硬態度來看，若美方執意提出引渡，便要面對中國「反將一軍」，撤回早前談判成果的風險。換而言之，1月29日或將成為協議可否最終達成的時間點。如果美方並未提出引渡要求，兩國達成貿易協定將會大得多。屆時，中方首席談判代表劉鶴及美國貿易代表萊特希澤率領的「高規格代表團」料將登場。當然，對兩國而言，更好的情況是在1月29日前簽署相關協定，如此一來，困擾中美加三國外交關係的孟晚舟事件將自然落下帷幕。

美方須在本月29日前向加方提出引渡申請，否則孟晚舟將自動被送回中國。（視覺中國）

除此之外，習近平與特朗普二人去年12月在阿根廷G20峰會上達成的「90天停火協定」，將會於今年3月1日完結，這一天是兩國談判的另一個重要時間點。考慮到兩國元首在會上達成的「重要共識」，兩國官員皆需要在「90天停火協定」屆滿之前，「就雙方存在的問題，積極探討對雙方都有利的解決辦法」，方能向其元首交代。

首輪磋商結束後，中美貿易談判似乎已走上快車道，市場也報以積極反應。談判最後一天的1月9日，香港恆生指數上升逾600點，錄得2.5%的增幅；匯市方面，在岸人民幣價格達到6.76，創下半年新高。市場一片歡欣鼓舞的同時，不該忘記去年4月劉鶴訪美達成初步協議後，美方隨即反口的歷史。現時的形勢與當時類似，中美談判雖然有不少積極因素，但仍有不少障礙未被清除。

習特二人去年在阿根廷G20峰會上達成的「90天停火協定」將於今年3月1日結束。（資料圖片／路透社）

經濟困境成利好因素

歲末年關之際，中國經濟卻頻傳壞消息。財新製造業經營活動指數（PMI）12月錄得49.7，跌破50的榮枯線。根據瑞士銀行的預估，今年中國或需將目標定在「保6」上，就業及外貿數據可能會進一步走低。去年12月20日舉行的中央經濟工作會議，把新一年經濟定調為「穩中有變，變中有憂」，反映中國政府對經濟發展的擔憂。

美國的情況亦不容樂觀。摩根士丹利去年11月底出爐的一系列報告指出，年尾美股的下跌並非短期徵兆，而是美國經濟走弱並帶動全球經濟下行的開始。美國供應管理協會（ISM）公告的訂單指數也從62.1下跌至51.1，創下2016年來的新低，對上一次出現如此大的跌幅，是2008年金融海嘯之時。

摩根士丹利的報告指美股下跌並非短期徵兆。（資料圖片／路透社）

美國代表團前往北京談判前，特朗普曾在白宮記者會上說：「我認為中國會希望達成交易，他們的經濟現在不好，這給了他們更大的談判動力。」這樣的理由並無不妥，不過想必特朗普也了解美國自身的經濟情況，明白這句話對美國也適用。彭博新聞網早前報道「特朗普想藉由同中國達成協定，重振股市，以恢復市場信心」，似乎亦佐證了這一點。兩國經濟處境艱難的現況，自然有助促使兩國達成協議。

不可能中尋找可能

中美上周談判結束後，《紐約時報》隨即將關注點放在美方內部的不同意見之上，該報指參與談判的三個主要政府部門正在尋求不盡相同的議程：萊特希澤領導的貿易辦公室希望中方進行結構改革；商務部期望兩國關於農產品和能源的巨額訂單可盡快落實；財政部卻希望盡快撤銷對華關稅，為美國經濟增長減少阻力。

中國財政部希華府盡快撤銷對華關稅。（資料圖片／美聯社）

無論如何，特朗普急於達成協議只是外界的推論，萊特希澤為首的鷹派主導當前談判，卻是無法改變的現實。與此同時，目前美國政治精英中已形成了一股「對抗中國」的共識，並成為特朗普「對抗中國」的堅實後盾。去年4月，特朗普選擇解除中興集團禁令後，即招來民主共和兩黨齊聲反對，國會本要通過的「禁止放生令」，要在白宮多方斡旋下才宣告撤回。若類似劇本重演，無論是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）為首的民主黨人，或是參議員盧比奧（Marco Rubio）為首的共和黨強硬派，都將對特朗普的「輕易讓步」發起攻擊。

站在中國的立場，如今剩下的經濟結構大多屬內政問題，而「中國製造2025」等產業政策更是達致「兩個100年」中科技目標的必要之路，妥協空間恐怕不多。若要達成協議，中美兩國領袖及參政者或需要有極高的政治智慧，在不可能中尋找可能。

「中國製造2025」等產業政策是達致「兩個100年」中科技目標的必要之路。（資料圖片／視覺中國）

儘管如此，今次談判至少是中美關係進入「小冰期」後的首個突破。審慎樂觀或許將是下一輪談判的基本判斷。當交流日益密切的兩國領袖不約而同將施政重點置於內政時，更難排除中美其中一方一念之間放下執拗，促成協議達成的可能。

事實上，早前特朗普曾經高調宣稱，將廢除《北美自由貿易協定》（NAFTA），但最後簽署的新版《美墨加自貿協定》（USMCA）卻仍沿用舊協定框架。而特朗普宣稱要「顛覆性」改變《美韓自貿協定》，最終也只做微幅修正。外界正在觀察，類似的情況會否在中美貿易衝突中重演。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2018年1月14日）《中美談判審慎樂觀 兩大節點定貿易戰》。

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