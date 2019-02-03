電子遊戲雖然在現今世代已經相當流行，但不是所有人都玩過電子遊戲，更有人抗拒它，認為是一種無益且浪費時間的東西。作為電子遊戲商，任天堂亦有意以自己的作品，令到更多人成為遊戲玩家。 近年智能電話的普及，令不少老一輩漸漸開始接觸虛擬世界。由數年前開始流行的《Candy Crush Saga》，到2016年7月發布的《Pokemon GO》，老中青一同共享打機之樂，可謂史無前例。《Pokemon GO》由美國軟件開發公司Niantic負責研發，任天堂以「Pocket Monsters（Pokemon）」所有股權人的身份持股。《Pokemon GO》的成功，當然撇除不了80、90後的懷舊情懷支持，但遊戲以現實世界互動，鼓勵玩家走入社區與重新發掘熟悉的地方，更令遊戲變得多變有趣。 撰文：黎家樂

承接上文：【Switch】任天堂背後遊戲戰略 虛擬與真實無縫切換留住玩家

《Candy Crush Saga》因智能電話普及而成為熱潮。（iStock）

任天堂雖然不是負責開發此遊戲的廠商，然而，作為電子遊戲界的大公司，必定有留意這熱潮反映的未來遊戲發展可能。如果任天堂能把握住《Pokemon GO》這類電子遊戲的成功因素，融匯到將來的電子遊戲發展路線中，或能再創好成績。

虛擬混合實境 技術要求甚高

電子遊戲業界中，不止任天堂會以虛擬與現實世界的互動來設計遊戲，電子遊戲龍頭公司Sony與微軟，在宣傳它們推出的家用機PlayStation與Xbox系列時，往往強調其性能和遊戲中的真實感。

PlayStation的遊戲著重真實感。（GettyImages）

2016年10月，Sony推出了PlayStation 4專用虛擬現實裝置PlayStation VR，而微軟在2017年的遊戲開發者大會（the Game Developers Conference，簡稱GDC）宣布2018年將會推出支援Xbox One的混合實境（Mixed Reality，簡稱MR）裝置。虛擬現實模擬了非常真實的虛擬空間，讓使用者感到有如處在現實中般的錯覺，而混合實境技術能把現實與虛擬影像合併，構建出真假混和的環境。其實，任天堂早已在1995年生產了一部名為「Virtual Boy」的攜帶型遊戲機。只要把遊戲機套在頭上，玩家便會看到遊戲畫面，與Sony與微軟推出的虛擬或混合實境的設備十分相似。可是，Virtual Boy的銷量奇差，任天堂於推出五個月後便宣布停產，遊戲機在全球只出售77萬台。Virtual Boy之所以失敗收場，一方面因為第三方廠商的支援太少，Virtual Boy只能運行寥寥數款遊戲，另一方面卻因當時的技術不足，所產生的立體效果及畫面「不堪入目」，令玩家為之卻步。Virtual Boy的失敗，揭示了一個問題：以虛擬或混合實境技術來做到與現實世界互動，技術要求甚高，否則便吸引不到玩家。

任天堂在1995年生產的Virtual Boy可謂VR鼻祖。（資料圖片／GettyImages）

Sony與微軟的旗艦電子遊戲家用機分別為PlayStation 4 Pro和Xbox One S，兩者皆在2016年推出，並支援4K影片輸出效能。對比之下，Switch雖然比它們遲推出，以家用機的性能來說，卻遜於PlayStation 4 Pro和Xbox One S。由於機能所限，Switch遊戲畫面的像真度不及競爭對手，這一點早已為玩家詬病。然而，現時的PlayStation 4 Pro和Xbox One S雖然在電子遊戲業中技術仍算先進，但兩款家用機的效能早已被電腦遠遠超前。在電腦上運行遊戲，除了依靠中央處理器（CPU）令遊戲運行得順暢外，卓越的顯示卡更見重要，因為它可以令畫面變得更精緻。顯示卡的主要製造商Nvidia和AMD最新推出的產品中，效能最好的售價也不高於600美元，而PlayStation 4 Pro和Xbox One S的售價要3,000多港元。

雖然價錢上電腦比家用機昂貴，但電腦在當今世代已是每個人的必需品，而家用遊戲機卻不是，加上一般電腦的配件能不斷更新與時並進，不少家用機的玩家已轉投電腦的陣營。

繼2016年推出Xbox One S後，微軟於2017年再推出升級的Xbox One X。（GettyImages）

近年，外國的遊戲玩家創造了「Console Peasant」（家用機鄉巴佬）一詞，恥笑那些把家用遊戲機效能與電腦比較的人，認為是無知之舉。可見，任天堂在Virtual Boy的試驗失敗後放棄爭奪畫質第一的名銜，不把虛擬或混合實境技術看成Switch的必要功能，頗為明智和實際：虛擬現實技術對畫面的要求甚大，而家用機的畫質技術難以追得上電腦，如果家用遊戲機以虛擬現實技術作賣點吸引玩家，不單困難重重，甚至只會招得遭淘汰的後果。

任天堂的舊堅持與新方向

面對電腦的挑戰，Sony除了更繁密地推出新技術外，還以「獨佔作品」（即只在某平台上推出的遊戲）留住客戶。說到獨佔作品，任天堂亦有《精靈寶可夢》、《超級孖寶兄弟》和《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）系列，但玩家多半以「食老本」來批評任天堂舊調重彈的遊戲發布方針，可見這並非上策。任天堂着重遊戲與現實世界互動，卻放棄了追求極致畫質，把電子遊戲打造成現實生活中人與人的連結工具。

Switch遊戲畫面的像真度不及競爭對手。（GettyImages）

Switch能否在與各大電子遊戲商和電腦競爭下脫穎而出，實言之尚早，但是任天堂能殺出來的必定不是一條「血路」——任天堂的前社長山內溥曾經表示，如果容許遊戲渲染色情與暴力，公司的形象必定永久受損。至今，任天堂所有遊戲內容必定不會有「成人情節」，連紅色的血液也不能出現。對於着重真實感的玩家，任天堂的遊戲或者不能滿足他們的需求，但任天堂的遊戲與現實就是有着如此明確的界線，就算Switch如何打破家用與手提遊戲機之區別，任天堂的堅持亦不易鬆懈，且看這個經典品牌能否如它的原則般，在科技潮流下屹立不倒。

任天堂前社長山内溥（中）堅持遊戲不能有「成人情節」。（資料圖片／視覺中國）

任天堂經典遊戲

《大金剛》 1980年生產的街機遊戲，是街機中非常普及的作品。玩家控制遊戲裏的英雄，拯救在猩猩手上的女朋友。後來，猩猩成為了任天堂其中一個招牌角色，在後來的作品成為主角。

《超級瑪利奧》 瑪利奧不單是任天堂的招牌角色，更可說是日本流行文化中的代表人物，連日本首相安倍晉三也在2016年的里約奧運閉幕典禮中扮演瑪利奧。香港人俗稱「孖寶兄弟」的《超級瑪利奧》最初於1985年推出，當中的角色深入民心，全球幾乎無人不曉。

《薩爾達傳說》 1986年任天堂在FC磁碟機上推出《薩爾達傳說》，其後成為了系列作品，Switch中的《薩爾達傳說 荒野之息》更大受好評，獲得了業界和玩家極高評價。值得留意的是，不少人誤以為玩家所控制的遊戲主角名稱是薩爾達（Zelda），但其實他叫林克（Link）。

《精靈寶可夢》 近年掀起熱潮的《Pokemon GO》的原型。由日本公司Game Freak於1995年開發，任天堂在1996年推出成為Game Boy遊戲廣受歡迎後更有電視台推出電視動畫，播放至今。2016年2月官方宣布使用「精靈寶可夢」為中文統一譯名，香港譯名「寵物小精靈」終被放棄，引起部分港人不滿，惹來一時熱議。

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上文節錄自第52期《香港01》周報（2017年3月20日）《 虛擬與真實無縫切換 任天堂Switch背後遊戲戰略》。網上標題及內容由編輯重擬及更新。

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