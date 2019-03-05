華為5G摺機領跑市場　逆境突圍誰與爭鋒

2019世界移動通訊大會（MWC 2019）上周一（2月25日）起在西班牙巴塞隆拿舉行，中國通訊巨擘華為趁勢發布了全球首部5G摺疊式屏幕手機（俗稱摺機）Mate X，引起業界和消費者矚目，被認為是全球最貴、最快、最輕薄的5G摺機。近來，美國及其盟友以國家安全為由，強力封鎖華為5G設備在國際上的生存空間，然而，華為全力投入5G相關設備與專利權項目，讓其站在資訊科技發展浪潮的中心點。

華為Mate X手機設計獨特，屏幕向外摺疊，搭載華為自主研發的7納米麒麟980處理器，最高網絡速度達4.6Gbps，1GB容量的影片僅需3秒即可下載完成，其充電速度更號稱比iPhone XS Max快6倍，30分鐘就可充85%電量。從多項技術指標來看，Mate X明顯超越韓國通訊業龍頭三星（Samsung）早四天發布的摺機Galaxy Fold，令華為有望挑戰全球手機產業的霸主地位，這對近來一直備受刁難和打擊的華為而言殊為難得。除了華為憑藉Mate X一展身手，中興、小米、OPPO等中國手機生產商也紛紛推出支援5G或可摺疊屏幕的新款手機，成功佔據MWC會後的新聞版面，充分顯示中國在5G等高科技通訊領域的實力。

Mate X多項性能突出

華為以Mate X劍指三星Galaxy Fold，迅即引發全民熱議，媒體紛紛拿兩款摺機作對比。其中，Mate X定價為2,299歐元（約2萬港元），讓不少網民直呼好貴。比起Mate X不算親民的價格， Galaxy Fold相對便宜，索價1,980美元（約1.55萬港元），但仍高於當前市面上主流智能手機的價格。兩部手機的功能和特性皆可圈可點，惟Mate X多項性能相對突出，外觀和用戶體驗亦被看好。

在網絡制式方面，支援5G成為Mate X的一大賣點，相反，Galaxy Fold並未支援5G技術。至於攝影鏡頭部分，Mate X在機身轉軸位置配有全新的Leica三鏡頭，摺疊後可完美充當自拍鏡頭使用，Galaxy Fold則在機身前後各有三個攝影鏡頭，引發「性能過剩」之疑慮。

在可摺疊屏幕方面，兩者差異更為明顯。Galaxy Fold的屏幕摺疊後厚達17毫米，摺疊方式是向內摺疊，因而在外部提供了另一塊屏幕。在摺疊和展開的過程中，程式將於不同屏幕間切換，三星雖然宣稱切換屏幕時，應用程式會保持連貫運行，但流暢度仍備受考驗。

另一方面，Galaxy Fold屏幕右上角還留有相當寬的缺口，被外界形容為「側邊劉海」。相比之下，Mate X摺疊時屏幕朝向外部，好處是屏幕能無縫貼合；摺疊後機身厚度僅11毫米，比Galaxy Fold更纖薄、平整。此外，其屏幕形狀完整無缺口，漂亮的外形吸引大批網民讚好。華為消費者業務行政總裁余承東在發布會上特別透露，Mate X摺疊屏幕所用的鉸鏈技術，是華為研發人員歷時三年精心研發而來。官方消息顯示，Mate X每月產量可達10萬部以上，今年6月有望正式對外發售。

三星Galaxy Fold手機展示片段。（美聯社）

除了華為和三星，韓國另一通訊商LG在MWC上亦發布了雙屏幕手機LG V50 ThinQ，且與Mate X同樣支援5G。LG V50 ThinQ沒有採用屏幕摺疊技術，取而代之的是一塊可連接到主機的擴展屏幕，同時並未採用屏幕指紋驗證設計，而是將指紋驗證模塊放置在手機後方，兼具前置攝影鏡頭的3D掃瞄解鎖， LG並未公布這款手機的價格及發售時間。

重回理想商業軌道

去年底，華為創辦人任正非之女、副董事長孟晚舟遭加拿大當局逮捕，其後各國政府針對華為5G設備的安全問題進行討論，加上美國總統特朗普發起一系列限制華為的措施等，令華為一時間四面楚歌。華為士氣未因此受嚴重打擊，反而展現出對發展5G技術的堅定追求。任正非日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時明確表示，事件對華為的業務沒有影響，公司目前的發展速度更快，「他們可能以為抓了孟晚舟華為就垮了，但我們沒有垮，我們還在前進。」

換言之，華為已擁有成熟的內部管理體系和研發機制，一心突破5G技術的瓶頸，並擴展其在全球5G商用市場的版圖，沒有因西方國家基於意識形態的指摘而放慢腳步。

傳媒在世界移動通訊大會上試用LG最新的V50 ThinQ手機。（美聯社）

有輿論指，Mate X作為華為在5G領域的最新探索，顛覆了手機的固有形態，整合了5G、可摺疊屏、人工智能（AI）、未來的交互方式等前沿科技，為消費者帶來前所未見的智慧生活體驗。華為更在發布會上特別強調Mate X已升級安全防衛功能，優化了對私隱的保護，意在回應外界對華為5G手機安全性的質疑。當全球視線聚焦在Mate X上，而Mate X又給出不錯的答卷，意味華為終於走出數月的陰霾，重新回到理想中的商業軌道。

近期華為的外部形勢亦出現巨大逆轉。英國、德國、新西蘭和阿聯酋等國開始轉變態度，表示不會禁止華為參與5G建設，反映美國發起的「反華為聯盟」出現鬆動。美國的態度似乎也正在變化，特朗普2月21日在Twitter發文稱，美國需要通過競爭而非技術封鎖，來取得移動通訊的領先地位。

華為輪值行政總裁郭平表示，「他（特朗普）說美國未來需要更快更智能的5G甚至6G，他意識到美國在這方面落後了，我認為他的訊息是清晰和正確的。」郭平還在MWC指出，特朗普已表明允許電訊行業競爭，這是一種正確的態度，因為美國需要5G技術。他又指華為在全球5G領域取得領導地位，領先競爭對手一年，直言「美國並不代表全世界，華為沒有美國同樣能繼續成功」。

由美國發起的反華為聯盟似有鬆動，美國總統特朗普在Twitter的貼文亦似有軟化迹象。（美聯社）

內地品牌紛推5G手機

作為第五代移動通訊系統，5G日益受到全球各界關注，不但被專家稱作與電能和互聯網發明相媲美的技術革命，還被視為「遊戲規則改變者」。隨着5G商用日益臨近，從適用於消費者市場的5G手機等設備，到推動企業數位化轉型的5G技術應用，都令5G成為今次MWC當仁不讓的絕對主角。

華為今次發布摺疊手機，超越了一直在產品新技術應用方面領先業界的蘋果（Apple）公司，可說為內地手機品牌爭得一份榮耀。反觀曾經高高在上的蘋果，不僅遲遲未公布摺機發布時間表，更深陷與高通公司的專利泥潭，讓其從3G時代的領導者，淪為5G、摺疊屏等新技術的追趕者。有分析指出，蘋果此次落後，是過去五年產品滯後、保守和封閉的結果。

儘管如此，華為在5G戰場依舊要面對各方競爭，特別是小米、OPPO、中興等內地手機生產商已宣布推出5G手機，這些具價格優勢的產品預計將在今年上半年正式推出市面。

中國品牌近年在全球手機市場佔有率突飛猛進，華為、小米和OPPO去年更躋身前五名，市場佔有率分別達14.7%、8.7%和8.1%，合共達31.5%，緊追三星（20.8%）和蘋果（14.9%）。中國品牌的年增長率更遠超三星和蘋果，華為和小米的出貨量更增加逾三成，三星和蘋果的出貨量不增反減。

中國廠商攻堅核心技術

Mate X的風光背後，還藏有不少中國科技廠商的智慧結晶。例如Mate X搭載了華為自主研發的麒麟980處理器，該處理器採用台積電7納米製程技術，內建了中國智能晶片（IC）設計公司寒武紀研發的第二代NPU 1M人工智能運算單元，令運算性能大幅提升。

摺疊屏幕方面，Mate X採用中國屏幕生產商京東方研發製造的塑膠OLED屏，以取代無法彎折的玻璃屏。對摺機來說，摺疊時的屏幕摺痕往往為人詬病，去年，深圳柔宇科技公司搶先推出摺機，引起業界激烈討論，其摺疊時的屏幕摺痕便飽受批評。然而，美國科技媒體The Verge評測者卻給予Mate X相當高的評價，稱是其見過「最平坦的摺疊手機」。

（美聯社）

京東方是當前中國最大的屏幕生產企業，亦是全球最大液晶屏幕供應商，在大尺寸LCD屏幕和中小尺寸LCD面板上的市場份額均是全球第一，是中國高端製造業企業的典範。京東方並未滿足於只在LCD上位居全球第一，目前OLED市場仍有巨大空間，特別是在中小尺寸的手機OLED面板上，每年可帶來非常龐大的利潤。京東方因而在OLED領域努力追趕，其OLED面板已實現規模量產，與三星中小尺寸OLED面板的技術差距愈來愈小。

華為早在2017年就開始與京東方接觸，去年10月發布的Mate 20 Pro，正是採用京東方供應的OLED屏幕。在目前的OLED屏幕市場上，三星佔據了九成以上的份額，依靠其市場壟斷地位取得大量利潤。京東方的崛起，為國內外廠商提供了更多的選擇機會，對於打破三星的壟斷具有非常重要的意義。

隨着愈來愈多手機廠商加入競爭，這場5G摺機大戰勢將持續數年。中國品牌在華為的帶領下於第一回合領先，但決不可輕忽接下來的漫漫長路。要進中求穩，無畏外界閒言碎語，安然自若地發展自主創新實力，實現「技術不求人」，還要繼續增強用戶體驗，培養更多元的消費者群體，方能贏得5G戰場的最終勝利。

上文刊載自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《5G摺機領跑市場 華為逆境突圍誰與爭鋒》。

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