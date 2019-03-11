上周四（3月7日）上午，中國電訊巨擘華為在深圳總部召開記者會，宣布入稟起訴美國政府，指控去年通過的《2019財年國防授權法》中關於華為的第889條款項違憲。華為副董事長孟晚舟也向加拿大卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局在逮捕過程中侵犯她的憲法權利。 除了法律手段，華為亦打響公關戰，不但在歐洲啟用測試中心邀請各方測試華為軟件，更在美國各大媒體刊登全版廣告，邀請當地記者來華參觀。人們常說，進攻是最好的防守，但華為緣何在此時日趨高調，轉守為攻？

在上周四的記者會上，華為三位發言人人手一部華為Mate X摺疊式屏幕手機，宣布對美國提告。輪值董事長郭平以英文發言表示，華為希望藉由訴訟判定《2019財年國防授權法》第889條、即禁止美國公營機構及其合作商使用華為和中興設備的條文違憲，並要求法院頒布永久禁制令，禁止相關條文實施。

郭平說：「三十年來，我們在安全方面保持良好記錄。華為從來沒有、將來也不會安裝後門，我們永遠不會允許其他人在我們的設備中安裝後門。 」他指美國不少企業「網絡安全薄弱」，才是近年數據洩露事件的主因，與華為無關，更指美國「不遺餘力地污衊」華為。令人莞爾的是，一直低調的華為此番在記者會上直接指控「美國政府涉嫌入侵華為服務器」。

華為最新發布的Mate X摺疊式屏幕手機，與Samsung一同步入摺疊屏幕新世代。（路透社）

一改低調被動姿態

與訴訟一同進行的還有宣傳戰。一直以來，華為在歐洲和大洋洲國家投放了大量公關資源。上月中，華為便在欖球強國新西蘭投放廣告，當中的標語「5G沒有華為，就像欖球賽沒有新西蘭隊」引起不少迴響。上月底，華為亦在美國發起公關戰，不但在官網發布題為《耳聽為虛 眼見為實》（Don't believe everything you hear. Come and see us）的邀請函，更在《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》等七間美國媒體刊登全版廣告，呼籲讀者勿輕信針對華為的不實指控，並邀請美國媒體前往深圳總部親眼鑑別。華為連番舉動，明顯逆轉了危機剛爆發時的「守勢」。

過去幾個月，美國政府對華為步步進逼，從要求加拿大政府逮捕孟晚舟，到施壓盟友放棄使用華為設備，再到提請訴訟，可謂刀刀見骨。彼時的華為一直保持低調被動姿態，當孟晚舟被加拿大逮捕後，華為聲明僅提及「相信加拿大司法體系將還其清白」；當美方就「華為涉嫌偷竊T-mobile機器人技術」提請檢控後，華為也只簡單地發聲明，否認相關行為。

華為7日舉行發布會，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。（美聯社）

華為之所以能沉得住氣，一是因為與美國全面作對無異於螳臂擋車，畢竟弄垮一家公司對美國政府而言並非難事；二是華為此前已預計到美國遲早會對自己有所舉動。早在2012年，當華為超過瑞典的愛立信（Ericsson）和美國的思科（Cisco）成為全球最大通訊設備製造商時，美國眾議院情報委員會便發布了一份措辭嚴厲的調查報告，直指華為和中興對美國國家安全構成威脅。自那時起，華為便開始備戰美國的針對。

另一方面，華為於2010年在英國建立「網絡安全評估中心」，華為所有商品在上市前均會送到那裏檢測，中心工作人員的工資雖然由華為支付，卻需得到英國政府通訊總部（GCHQ）的認可。此外，華為設於比利時布魯塞爾的網絡安全透明中心上周二（3月5日）正式啟用，中心與當地網絡安全機構合作，旨在檢測華為的軟件安全。類似行為均非歐盟法律要求，而是華為「自我設限」主動為之。

一月底，美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟。（Getty）

2013年，華為更聘請了前歐盟駐華大使安博（Serge Abou）擔任政策顧問，確保公關形象得體，並僱用知名歐美會計公司，進一步與國際標準接軌。憑藉多年來的部署，華為面對美國總統特朗普來勢洶洶的「衝鋒攻擊」時，大可以逸待勞，等待對方招數盡出後再着力反攻。當下到底有什麼契機，導致華為「轉守為攻」？

最佳的反攻時機

外界預期，特朗普與中國國家主席習近平將在本月底於美國會面，並就中美貿易爭端簽署協議。不少人擔心華為此時轉趨高調，或會影響中美談判的樂觀氣氛。然而，面對牽動兩國經濟情勢及特朗普連任大業的協議，無論是習近平或特朗普，想必都不會因華為的舉動而分心。

由於中美談判前景樂觀，特朗普本人對華為打壓「減辣」，成為華為鞏固話語權的契機。2月22日，特朗普在Twitter發文表示「我希望美國通過競爭獲勝，而不是阻止當前一些更先進的技術。」與此同時，原本被美國施壓趕絕華為的國家紛紛改變立場，例如德國同意在與中國簽訂互不進行間諜活動的協議後，開放華為落地；英國也同意華為5G設備入網，唯需遵守不超過50%份額的規定。

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

特朗普本人也有意將美國短期戰略重心，由華為及對華貿易戰，轉移至對歐盟、日本等國的汽車關稅上來。如果成事，當前阻擋在華為面前的似乎只剩下美國政府內的鷹派，以及部分民主黨人士，當初「特朗普+政府高層+反對黨+海外盟友」團結一心施壓華為的情況已不復現。

可以預見，有俄羅斯防毒軟件公司卡巴斯基（Kaspersky Lab）控告美國政府的案例在先，華為今次司法行動取勝的機率並不高。但醉翁之意不在酒，今次華為的司法戰不過是其全球公關計劃的一環，希望透過增加曝光率將其主張傳遍全球，改變西方媒體中充斥「華為威脅論」的現象。相比之下，美方受制於正在進行的中美談判，恐怕不易以強硬姿態回擊。

2017年9月，美國國土安全部聲稱卡巴斯基或設置後門讓俄羅斯當局入侵，造成安全隱患，下令聯邦機構需從政府系統中刪除所有卡巴斯基的產品。同年12月，特朗普簽署《國防授權法》，把禁令寫進法案中。卡巴斯基分別在2017年12月及2018年2月控告美國當局，指摘有關禁令違反了美國憲法保障的權利，最終均敗訴而回。（Getty Images）

打鐵還需自身硬

過去幾年，儘管美國政界精英形成一股「反華共識」，但民間對中國仍保持正面態度。民調機構蓋洛普去年2月一項調查顯示，約53%美國人對中國抱持好感，超過大致反感的45%。美國有線電視新聞網（CNN）兩周前一項網上調查亦顯示，61%的美國人認為對華為的打壓「存在政治動機」。可以說，華為今天「訴諸於大眾」的戰略不失精明。

作為一家通訊企業，即使將好話說得多麼天花亂墜，若拿不出高質量的產品，也難以獲得大眾信任。在過去美國政府的幾輪攻勢中，華為之所以能屹立不倒，歸功於其高性價比的產品及優質服務。在中亞、非洲等發展中國家，華為以其龐大的外派工程師隊伍，在非洲各地駐點，保證設備出現問題時可「隨傳隨到」，而競爭對手則需多於一周時間。即使在歐洲市場，華為也保持相當優勢，令通訊商紛紛「用腳投票」。

在過去美國政府的幾輪攻勢中，華為之所以能屹立不倒，歸功於其高性價比的產品及優質服務。（路透社）

綜觀去年以來華為面對一系列風波，似乎採用了「後發制人」戰略，等待美國出手後再作應對。這份戰略定力有賴於客戶對其不離不棄，甚至站在華為一方向當局施壓。在英國，三家主要電訊企業O2、EE及Vodafone不僅已採購，甚至開始測試華為通訊設備；李嘉誠旗下的電訊公司3UK亦已和華為達成20億英鎊的採購協議。它們的遊說，成為文翠珊政府最終未全盤接受美國施壓的最關鍵原因。

某程度上說，這樣的應對方式與北京在貿易戰上應對有異曲同工之妙。自貿易戰打響以來，中國政府便深知美國的關稅威脅雖可造成經濟波動，但其涉及金額不過佔中國國內生產總值（GDP）體量的2%，難令中國屈服。既然如此，不如「兵來將擋，水來土掩」，等待華府出盡招式後再來談判應對。與華為在歐洲等地設立安全機制類似，中國也允諾開放市場，並改革國內知識產權制度。

G20習特會：中國國家主席習近平與美國總統特朗普去年12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）共晉晚餐，會議長達兩個半小時，為中美貿易矛盾打破僵局；同日卻碰上孟晚舟在加拿大被拘的事件。（路透社）

無論是開放市場或是華為建立安全中心，乍看上去都是面對施壓時的不得已之舉。然而，安全中心的建立將大為提升華為在網絡安全領域的地位，亦符合全球範圍內愈發注重資訊安全的訴求；開放市場和改革制度，也是中國由出口型國家轉向內需型國家的必經之路。面對威脅不被擊垮，反能藉此機會更上一層樓，或許是對華為和北京方面的最好註解。

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《司法輿論齊上陣 華為伺時發起反攻戰》。

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