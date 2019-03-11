【華為風波】司法輿論齊上陣　華為伺時發起反攻戰

周報
撰文：
最後更新日期：

上周四（3月7日）上午，中國電訊巨擘華為在深圳總部召開記者會，宣布入稟起訴美國政府，指控去年通過的《2019財年國防授權法》中關於華為的第889條款項違憲。華為副董事長孟晚舟也向加拿大卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局在逮捕過程中侵犯她的憲法權利。

除了法律手段，華為亦打響公關戰，不但在歐洲啟用測試中心邀請各方測試華為軟件，更在美國各大媒體刊登全版廣告，邀請當地記者來華參觀。人們常說，進攻是最好的防守，但華為緣何在此時日趨高調，轉守為攻？

在上周四的記者會上，華為三位發言人人手一部華為Mate X摺疊式屏幕手機，宣布對美國提告。輪值董事長郭平以英文發言表示，華為希望藉由訴訟判定《2019財年國防授權法》第889條、即禁止美國公營機構及其合作商使用華為和中興設備的條文違憲，並要求法院頒布永久禁制令，禁止相關條文實施。

郭平說：「三十年來，我們在安全方面保持良好記錄。華為從來沒有、將來也不會安裝後門，我們永遠不會允許其他人在我們的設備中安裝後門。 」他指美國不少企業「網絡安全薄弱」，才是近年數據洩露事件的主因，與華為無關，更指美國「不遺餘力地污衊」華為。令人莞爾的是，一直低調的華為此番在記者會上直接指控「美國政府涉嫌入侵華為服務器」。

華為最新發布的Mate X摺疊式屏幕手機，與Samsung一同步入摺疊屏幕新世代。（路透社）

一改低調被動姿態

與訴訟一同進行的還有宣傳戰。一直以來，華為在歐洲和大洋洲國家投放了大量公關資源。上月中，華為便在欖球強國新西蘭投放廣告，當中的標語「5G沒有華為，就像欖球賽沒有新西蘭隊」引起不少迴響。上月底，華為亦在美國發起公關戰，不但在官網發布題為《耳聽為虛 眼見為實》（Don't believe everything you hear. Come and see us）的邀請函，更在《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》等七間美國媒體刊登全版廣告，呼籲讀者勿輕信針對華為的不實指控，並邀請美國媒體前往深圳總部親眼鑑別。華為連番舉動，明顯逆轉了危機剛爆發時的「守勢」。

過去幾個月，美國政府對華為步步進逼，從要求加拿大政府逮捕孟晚舟，到施壓盟友放棄使用華為設備，再到提請訴訟，可謂刀刀見骨。彼時的華為一直保持低調被動姿態，當孟晚舟被加拿大逮捕後，華為聲明僅提及「相信加拿大司法體系將還其清白」；當美方就「華為涉嫌偷竊T-mobile機器人技術」提請檢控後，華為也只簡單地發聲明，否認相關行為。

華為7日舉行發布會，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。（美聯社）

華為之所以能沉得住氣，一是因為與美國全面作對無異於螳臂擋車，畢竟弄垮一家公司對美國政府而言並非難事；二是華為此前已預計到美國遲早會對自己有所舉動。早在2012年，當華為超過瑞典的愛立信（Ericsson）和美國的思科（Cisco）成為全球最大通訊設備製造商時，美國眾議院情報委員會便發布了一份措辭嚴厲的調查報告，直指華為和中興對美國國家安全構成威脅。自那時起，華為便開始備戰美國的針對。

另一方面，華為於2010年在英國建立「網絡安全評估中心」，華為所有商品在上市前均會送到那裏檢測，中心工作人員的工資雖然由華為支付，卻需得到英國政府通訊總部（GCHQ）的認可。此外，華為設於比利時布魯塞爾的網絡安全透明中心上周二（3月5日）正式啟用，中心與當地網絡安全機構合作，旨在檢測華為的軟件安全。類似行為均非歐盟法律要求，而是華為「自我設限」主動為之。

一月底，美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟。（Getty）

2013年，華為更聘請了前歐盟駐華大使安博（Serge Abou）擔任政策顧問，確保公關形象得體，並僱用知名歐美會計公司，進一步與國際標準接軌。憑藉多年來的部署，華為面對美國總統特朗普來勢洶洶的「衝鋒攻擊」時，大可以逸待勞，等待對方招數盡出後再着力反攻。當下到底有什麼契機，導致華為「轉守為攻」？

最佳的反攻時機

外界預期，特朗普與中國國家主席習近平將在本月底於美國會面，並就中美貿易爭端簽署協議。不少人擔心華為此時轉趨高調，或會影響中美談判的樂觀氣氛。然而，面對牽動兩國經濟情勢及特朗普連任大業的協議，無論是習近平或特朗普，想必都不會因華為的舉動而分心。

由於中美談判前景樂觀，特朗普本人對華為打壓「減辣」，成為華為鞏固話語權的契機。2月22日，特朗普在Twitter發文表示「我希望美國通過競爭獲勝，而不是阻止當前一些更先進的技術。」與此同時，原本被美國施壓趕絕華為的國家紛紛改變立場，例如德國同意在與中國簽訂互不進行間諜活動的協議後，開放華為落地；英國也同意華為5G設備入網，唯需遵守不超過50%份額的規定。

特朗普本人也有意將美國短期戰略重心，由華為及對華貿易戰，轉移至對歐盟、日本等國的汽車關稅上來。如果成事，當前阻擋在華為面前的似乎只剩下美國政府內的鷹派，以及部分民主黨人士，當初「特朗普+政府高層+反對黨+海外盟友」團結一心施壓華為的情況已不復現。

可以預見，有俄羅斯防毒軟件公司卡巴斯基（Kaspersky Lab）控告美國政府的案例在先，華為今次司法行動取勝的機率並不高。但醉翁之意不在酒，今次華為的司法戰不過是其全球公關計劃的一環，希望透過增加曝光率將其主張傳遍全球，改變西方媒體中充斥「華為威脅論」的現象。相比之下，美方受制於正在進行的中美談判，恐怕不易以強硬姿態回擊。

2017年9月，美國國土安全部聲稱卡巴斯基或設置後門讓俄羅斯當局入侵，造成安全隱患，下令聯邦機構需從政府系統中刪除所有卡巴斯基的產品。同年12月，特朗普簽署《國防授權法》，把禁令寫進法案中。卡巴斯基分別在2017年12月及2018年2月控告美國當局，指摘有關禁令違反了美國憲法保障的權利，最終均敗訴而回。（Getty Images）

打鐵還需自身硬

過去幾年，儘管美國政界精英形成一股「反華共識」，但民間對中國仍保持正面態度。民調機構蓋洛普去年2月一項調查顯示，約53%美國人對中國抱持好感，超過大致反感的45%。美國有線電視新聞網（CNN）兩周前一項網上調查亦顯示，61%的美國人認為對華為的打壓「存在政治動機」。可以說，華為今天「訴諸於大眾」的戰略不失精明。

作為一家通訊企業，即使將好話說得多麼天花亂墜，若拿不出高質量的產品，也難以獲得大眾信任。在過去美國政府的幾輪攻勢中，華為之所以能屹立不倒，歸功於其高性價比的產品及優質服務。在中亞、非洲等發展中國家，華為以其龐大的外派工程師隊伍，在非洲各地駐點，保證設備出現問題時可「隨傳隨到」，而競爭對手則需多於一周時間。即使在歐洲市場，華為也保持相當優勢，令通訊商紛紛「用腳投票」。

在過去美國政府的幾輪攻勢中，華為之所以能屹立不倒，歸功於其高性價比的產品及優質服務。（路透社）

綜觀去年以來華為面對一系列風波，似乎採用了「後發制人」戰略，等待美國出手後再作應對。這份戰略定力有賴於客戶對其不離不棄，甚至站在華為一方向當局施壓。在英國，三家主要電訊企業O2、EE及Vodafone不僅已採購，甚至開始測試華為通訊設備；李嘉誠旗下的電訊公司3UK亦已和華為達成20億英鎊的採購協議。它們的遊說，成為文翠珊政府最終未全盤接受美國施壓的最關鍵原因。

某程度上說，這樣的應對方式與北京在貿易戰上應對有異曲同工之妙。自貿易戰打響以來，中國政府便深知美國的關稅威脅雖可造成經濟波動，但其涉及金額不過佔中國國內生產總值（GDP）體量的2%，難令中國屈服。既然如此，不如「兵來將擋，水來土掩」，等待華府出盡招式後再來談判應對。與華為在歐洲等地設立安全機制類似，中國也允諾開放市場，並改革國內知識產權制度。

G20習特會：中國國家主席習近平與美國總統特朗普去年12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）共晉晚餐，會議長達兩個半小時，為中美貿易矛盾打破僵局；同日卻碰上孟晚舟在加拿大被拘的事件。（路透社）

無論是開放市場或是華為建立安全中心，乍看上去都是面對施壓時的不得已之舉。然而，安全中心的建立將大為提升華為在網絡安全領域的地位，亦符合全球範圍內愈發注重資訊安全的訴求；開放市場和改革制度，也是中國由出口型國家轉向內需型國家的必經之路。面對威脅不被擊垮，反能藉此機會更上一層樓，或許是對華為和北京方面的最好註解。

【華為孟晚舟被捕】法媒：中國顯露野心　對「夾心」歐洲分而治之
【華為風波】美國駐華大使：華為興訟「離奇」又不明智
華為：近期無計劃對澳洲禁令提出法律訴訟
德經濟部長：德國不想禁華為參與5G網絡建設
Vodafone稱如禁使用華為新5G網絡設備　將錄得數億英鎊損失

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《司法輿論齊上陣　華為伺時發起反攻戰》。

更多周報文章︰【01周報專頁】
《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。