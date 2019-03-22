「很多人覺得，原來跟內地融合是這麼一回事，也開始反思中港應該是什麼樣一種關係。他們梳理後就有不一樣的反應，每個事件都醞釀一個思潮的、論述的改變，等到一個契機就爆發出來。這個底層的論述、對中國的抗拒一旦成形就很難扭轉，現在只是被強行壓抑住。」隨着自由行擴大，水貨客橫行、反高鐵、反國教（國民教育）、反831（人大政改框架）等社會事件，中港矛盾日益加深，年輕人對「中國人」的身份認同也急劇下滑。

承接上文：

【中港矛盾】港青憂被徹底同化 抗拒內地心病難醫

趙永佳說：「最主要還是年輕人。我這一代的人，怎麼樣的中國都見過，現在怎麼看都比文革的時候好，所以40歲、50歲以上的人對中國的認同感可能沒有太大變動。但年輕人不一樣，我們的國民教育做得並不好，它沒有讓學生了解到中國是一個很複雜的社會，有光明也有黑暗，所以我常說，香港沒有給年輕人機會，讓他們選擇做中國人。」

趙永佳感嘆，現在的教育只會告訴年輕人中國是個強國，片面宣傳它的光明燦爛，並且單方面灌輸「你要做中國人」的觀念，這對年輕人而言不只無感，在接觸現實狀況與新聞資訊時，甚至會感覺受到洗腦、欺騙，在本土氛圍強烈的狀況下，更難對中國產生認同感。

來自香港中文大學的台籍港區全國政協委員凌友詩，於北京出席全國政協會議時，以「出眾」的朗讀技巧發表期待兩岸統一的演辭，淪為台港青年的笑柄。凌友詩的誇張表演，連邵善波也開火批評。（資料圖片）

赴內地大學交流 認識真實中國

「跟中國融合有什麼好處？香港政府最近都在說年輕人去『粵港澳大灣區』發展啊，我給你很多實習的機會，我安排你到（阿里巴巴董事局主席）馬雲那裏工作兩個月，將來就有很好的發展機會……可能有些菁英能抓緊這個機會，但一般的年輕人怎麼去看你講『大灣區』、講『一帶一路』、講整個中國機遇？有多少年輕人覺得這跟他有關聯？你愈講這些他就愈氣，覺得根本不是在講我。」

根據香港廣東青年總會聯同明匯智庫，與香港大學及廣東省青年聯合會於2018年底發布的民調，有43.5%受訪青年同意大灣區規劃會為香港帶來機遇，但僅23.3%願到廣東就業，42%不願意，原因大多是缺少內地人脈、不適應內地職場環境、不願與家人分開及內地較高稅率等。由此可見，多數青年雖認同大灣區有發展前景，但似乎「不是我的發展前景」。

「香港很多人都還不能接受去內地工作，因為他們真的不了解中國是圓還是方的，他們只能從電視、網絡中看到內地人來了以後，造成了什麼影響。台灣在中國工作的人很多了，已經形成一個比較大的網絡，但你要港青去內地工作，他一點概念都沒有，他要怎麼去？一些去內地一兩個星期的交流團，說要熟悉中國、認識中國，說穿了就只是旅遊嘛，他會對中國有不一樣的想像嗎？不會的，他也不會因此想去內地工作。」趙永佳解釋說。

港府鼓勵年輕人到大灣區尋找機遇，然而年輕人根本不了解大灣區。（資料圖片／陳錦洪攝）

他認為，若想令港人願意與內地有更多交流、感受融合的好處，必須讓香港青年對中國有更直接、更長期的認識，而大學時期動輒半年的學生交換，顯然是一個較有效方法。

「讓年輕人去跟北大、清華等名校交流，就能自己認識中國比較好的一面。但現在的交流很多都要自掏腰包，家裏環境好的寧願去歐洲、去美國，家裏比較沒錢的就去台灣，你真要讓他認識中國，你要全包啊，學生只負責去就好，住在很好的宿舍裏，認識在中國最頂尖的那群人，對中國的感覺可能就不一樣了，但香港現在還沒有建立一個比較完善的制度。」

趙永佳指出，藉由教育與親身體驗重新認識中國，有助於消除中港融合下的矛盾與衝突；同時，港府也需深思，有哪些領域或政策是政府能處理，又與年輕人切身相關的，例如教育改革完全就是公領域的事務，只是長期不被認可，這就是值得港府努力的一塊。

（資料圖片／江智騫攝）

事實上，社會運動與政治參與的熱度向來有高有低，香港現在正處於低谷徘徊，枱面上沒有值得支持的對象、政治體制又令人失望時，政治參與似乎已和他們全無關聯。

儘管如此，特區政府和從政者們仍應致力尋找那一絲改變的可能，讓他們覺得在這個制度下可能會好轉，這才有助於年輕人卸下自築的高牆，真切地向外張望，觸摸那模糊的恐懼究竟是醜惡的巨人，還是虛妄的幽影！

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上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《港青憂慮的來源：自築的城牆與想像的巨人？》

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