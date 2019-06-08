亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，創立太空公司藍色起源（Blue Origin）才是他最重要的工作。 貝佐斯在上月初不但發布了月球登陸器「藍月」（Blue Moon），以配合美國太空總署（NASA）在2024年載人重返月球，更再次闡述殖民太空願景，聲稱是拯救地球的唯一途徑。 到底貝佐斯打算如何實現他的太空夢？

貝佐斯意識到，興建太空殖民地更根本的難題：「這需有完善的工業配套，未來將有數以千計公司參與，釋放創業活動，有創意的人會想出使用太空的新意念。但今時今日這些都不可能存在，因為入場費太貴。」

貝佐斯回想，他創立亞馬遜時雖然公司設備簡陋，但讓他成功的所需基建早已存在，認為殖民太空也應先做好基建。（哥倫比亞廣播公司CBS 節目截圖）

他以1994年創立亞馬遜的情形類比，當時已有所需的重大基建，可以依賴美國郵政、UPS和FedEx而不需要建造交通系統送貨；支付系統已有信用卡；很多家庭有電腦，但現時太空缺乏這些基礎：「我這一代人的工作就是要完成基建，我們將會建造通往太空的路。現時根本不可能有兩個大學生在宿舍就能建立超級有趣而重要的太空公司。若我可以在下一代解放出1,000個朱克伯格（Mark Zuckerberg，Facebook共同創辦人），將會看到意想不到的事情。」

貝佐斯認為，現時升空成本過高。（路透社）

貝佐斯認為，必須先大幅降低升空成本，開發可重用的大型火箭。「這是New Shepard火箭。藍色起源團隊在重用發射載具上有不錯進展，我們用兩個火箭助推器飛了五次，中間幾乎沒有翻新……你不可以偽重用，即回收載具後要翻新一大輪，這樣也會很貴。」貝佐斯解釋。在這一點上，SpaceX的馬斯克站在同一陣線，該公司在2017年3月首次發射重用的獵鷹九號（Falcon 9）火箭，並正設計大型火箭Starship，希望未來可用來前往火星。

貝佐斯跟馬斯克一樣，認為殖民太空必需先研發可重用火箭，以降低升空成本。圖為本年5月Blue Origin New Shephard火箭的推進器垂直降落回收。（Blue Origin照片）

藍色起源上月成功完成New Shepard火箭第11次試飛，預計未來幾個月內會首次載遊客進行短途次軌道（suborbital）太空飛行，下一步將是載人進入軌道。為此，他們正開發新的兩段式火箭New Glenn，將利用七個BE-4引擎推進。除載人和衛星到軌道，三段式版本的New Glenn將可載物資到達月球。貝佐斯介紹：「第一節設計為重用25次；整流罩有7米長，真的很大，也很重要，因為很多時負載都受限於體積而非重量；它可載貨45噸到低地軌道（LEO），可載13噸到地球同步轉移軌道（GTO）。」現時藍色起源仍未為BE-4引擎進行點火測試，但他透露將在2021年首次試飛。

Blue Origin正研發更大型的可重用火箭New Glenn。（Blue Origin照片）

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《貝佐斯發藍月亮美夢：殖民太空救地球》。

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