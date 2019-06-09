亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，創立太空公司藍色起源（Blue Origin）才是他最重要的工作。 貝佐斯在上月初不但發布了月球登陸器「藍月」（Blue Moon），以配合美國太空總署（NASA）在2024年載人重返月球，更再次闡述殖民太空願景，聲稱是拯救地球的唯一途徑。 他的大計可否實現固然是一大疑問，但更根本的問題是，在要上太空拯救地球之前，貝佐斯有出力拯救地球嗎？

雖然貝佐斯說要以殖民太空解決長遠居住問題，但在地球上的我們能否捱到那天？上月初聯合國發表全球評估報告，逾450位科學家歷時三年的研究發現，野生哺乳類動物按生物質（biomass）算，比史前下跌了82%；自然生態系統範圍從最早有記錄以來已消失了47%；現有25%動植物瀕危絕種，而這些都是人類行為所致。

地球生態問題不斷惡化，貝佐斯認為長遠殖民太空才是出路，可取得更多資源，也可把重工業移到太空。圖為印尼蘇門塔臘過度伐林。（Getty Images）

貝佐斯口裏說，要以太空殖民地拯救地球，但似乎身體卻很誠實，沒有真正盡力保護他口中無可取代的地球。亞馬遜在2014年宣布旗下數據中心「長遠致力達到100%使用可再生能源」，但進度似乎停滯不前，自去年初宣布達到50%使用可再生能源後就沒再更新。

今年2月綠色和平（Greenpeace）發表的報告發現，亞馬遜在維珍尼亞州的數據中心的供電來源只有12%是再生能源。綠色和平因而質疑，這些數字反映亞馬遜兌現承諾進度緩慢，質疑是否已放棄這目標。雖然亞馬遜在4月初公布了三個新風車場計劃，但那是過去兩年來僅有的新再生能源項目，而同期的亞馬遜數據中心的數量翻了逾一倍。

亞馬遜的雖然承諾原生能源，惟進度停滯不前，亦未有定下死線。（視覺中國）

此外，去年亞馬遜宣布了自行營運送貨服務的計劃。有別於FedEx、UPS等逐步轉為使用電動車，亞馬遜竟然訂購了約兩萬架柴油車。不僅如此，亞馬遜還積極爭取化石燃料業客戶——科技媒體Gizmodo 4月報道，據他們取得的亞馬遜內部文件，在亞馬遜的「石油及天然氣重要帳戶」中，現有及目標顧客包括埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）、沙特阿拉伯國家石油公司（Aramco）等導致氣候變化的大型企業。

亞馬遜雲端服務（AWS）的網頁上更介紹了如何幫助這些公司「更快找到石油」、「採得更多油」、「減少每桶成本」等。氣候學家Michael Mann批評：「真是諷刺，代表科技創新進步前沿的公司，卻帶領我們倒退。」換言之，貝佐斯那條通往太空之路，是通過摧殘地球來鋪成的。

亞馬遜更以雲端服務協助化石燃料公司，引起大量員工聯署表達不滿。（Getty Images）

今年4月初，逾4,200名員工向貝佐斯及亞馬遜董事局發表聯署公開信，要求制訂明確的氣候計劃，讓亞馬遜實現100%使用再生能源；員工還要求亞馬遜停止與石油及天然氣企業合作，並停止資助那些對減碳法例投反對票的國會議員。至今聯署員工已增至逾7,600人。

所以，我們很難不質疑貝佐斯的太空殖民是否可以拯救地球，或反過來，拯救地球是否真的需要殖民太空？當我們在地球都仍未能可持續發展，在太空又會否重蹈覆轍？英國紐卡素大學（Newcastle University）實驗建築教授Rachel Armstrong提醒，太空基建只是太空殖民挑戰的一部分：「我們在自身的宜居星球上仍未能完善支持各種生命的建設」，卻要讓很多人在龐大、封閉的太空容器中生存，「我們需要思考如何建立社群」。

亞馬遜在環保方面的表現，令人值得質疑貝佐斯的殖民太空大計是否可持續發展，揚言拯救地球是否倒果為因。（路透社）

Armstrong避免使用貝佐斯和奧尼爾掛在口邊的「殖民」字眼，認為這不但呼應了那段造成無數人死亡的歷史，還會引起一種由上而下的太空進路，對講求在社會和生物上合作的太空棲息地，將是極大傷害。她建議使用「共生」（symbiosis）、「共造」（sympoiesis）等字眼，「對於建立外太空生活會是更好的開始」。她還提倡，未來太空文化應更重視生物和諧，而非「消費式個人主義」。

《Vice》記者Caroline Haskins稱貝佐斯為「後地球資本主義者」（post-earth capitalist）。她提醒，殖民歷史與資本主義邏輯密不可分，為求增長盡可能榨取資源，同時剝削和奴役被殖民者。加拿大記者Naomi Klein在其著作《天翻地覆》（This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate）中形容這種邏輯為「榨取主義」（extractivism），即人類是地球的管治者，因此有權予取予攜；同時容許「犧牲區域」（sacrifice zones），為求利潤不惜令一些地方乾旱、有毒或被毀。Haskins亦批評，這與貝佐斯強調無限增長的太空殖民計劃如出一轍：「他沒有談論過程中榨取的資源，或創造奢華所需的勞工。資本主義並非貝佐斯所述問題的解決方法，而是問題根源。」

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《貝佐斯發藍月亮美夢：殖民太空救地球》。

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